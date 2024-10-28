В Израиле запретили деятельность БАПОР с 2025 года

В парламенте Израиля поддержали законопроект, который предписывает БАПОР прекратить "любую деятельность" на территории страны в следующем году.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно будет прекратить "любую деятельность" на территории Израиля в следующем году. В израильском парламенте в понедельник, 28 октября, голосами 92 депутатов против 10 одобрен спорный законопроект, передало агентство AP.

Как уточнило агентство dpa, новое законодательство означает, что БАПОР едва ли сможет продолжить свою работу и на палестинских территориях, поскольку Израиль контролирует погранпереходы.

Госдеп США: Гумпомощь не доходит до лагеря беженцев на севере сектора Газа

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил глубокую обеспокоенность в связи с израильским законодательством.

На ежедневном брифинге Миллер указал, что гумпомощь не доходит до лагеря беженцев в Джебалии на севере сектора Газа и что Вашингтон не принимает такое положение вещей, передало агентство Reuters.

Глава МИД Великобритании выразил "глубокое сожаление" по поводу израильских мер

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил "глубокое сожаление" по поводу израильских мер, направленных на запрет деятельности БАПОР. "Вызывает глубокое сожаление тот факт, что израильский парламент рассматривает возможность прекращения деятельности БАПОР", - сказал глава МИД Соединенного Королевства британским депутатам в парламенте.

Днем ранее Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея "выразили глубокую обеспокоенность" законопроектами израильского парламента.

Израиль хочет признать БАПОР "террористической организацией"

Кнессет (парламент Израиля) 28 октября должен был вынести на голосование два законопроекта. Их цель - классифицировать БАПОР как "террористическую организацию" и запретить израильским властям контактировать с ней. Кроме того, предлагалось запретить работу организации на территории Израиля.

По данным AP, голосование по первому из них пройдет до конца дня.

Проекты закона были разработаны из-за информации о предполагаемом участии нескольких сотрудников БАПОР в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В заявлении министров иностранных дел семи стран отмечалось, что агентство ООН предприняло шаги в ответ на обвинения в поддержке отдельными сотрудниками террористических организаций и продемонстрировало готовность к реформам.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Иран, который финансирует группировку "Хезболлах", тоже уже дважды наносил удары по территории Израиля с помощью беспилотников и баллистических ракет, требуя прекратить военные операции Израиля в секторе Газа.