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ПолитикаСША

ООН признала участие сотрудников БАПОР в атаке на Израиль

Кирилл Шестаков
5 августа 2024 г.

ООН разорвала сотрдуничество с девятью работниками своего ближневосточного подразделения после расследования их вероятной причастности к террористическим атакам ХАМАС на Израиль.

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Офис Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа
Офис Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе ГазаФото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Организация объединенных наций (ООН) прекратила сотрудничество с девятью работниками Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Расследование ООН подтвердило, что они могут быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает в понедельник, 5 августа, агентство dpa. 

"В отношении девяти человек доказательств было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что они могли быть причастны к атакам 7 октября", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. В чем именно состояла их причастность, не уточняется.

Двое из сотрудников БАПОР, обвиненных Израилем в участии в атаке 7 октября, с тех пор умерли. В отношении еще девяти сотрудников агентства доказательств было недостаточно для выводов, а в одном случае доказательств не было вовсе, пишет Reuters.

Обвинения сотрудников БАПОР в причастности к терроризму

В январе израильская разведка заявила, что по меньшей мере 19 сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Позднее Израиль заявил, что более 450 сотрудников БАПОР были военными оперативниками террористических группировок в Газе, пишет Reuters. 

БАПОР была создана в 1949 году, сейчас в ней работают более 30 тысяч сотрудников. Среди заявленных задач организации - управление школами, социальными объектами, медицинскими центрами, а также распределение гуманитарной помощи среди 5,9 млн палестинских беженцев в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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