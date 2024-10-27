Семь стран выступили против запрета БАПОР в Израиле

Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея "выражают глубокую обеспокоенность" законопроектами израильского парламента, которые серьезно ограничат работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств семи стран, опубликованном МИД Соединенного Королевства, в воскресенье, 27 октября.

"БАПОР предоставляет необходимую и спасающую жизни гуманитарную помощь и оказывает базовые услуги палестинским беженцам в секторе Газа, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и во всем регионе. Без его работы оказание такой помощи и услуг, включая образование, здравоохранение и распределение топлива в Газе и на Западном берегу, было бы сильно затруднено, если вообще возможно, что имело бы разрушительные последствия для и без того критической и быстро ухудшающейся гуманитарной ситуации, особенно в северной части Газы", - говорится в публикации.

Главы МИД "настоятельно призывают" правительство Израиля придерживаться международных обязательств, сохранять привилегии и иммунитет БАПОР и выполнять свои обязанности по оказанию полной, быстрой, безопасной и неограниченной гуманитарной помощи во всех формах, а также по предоставлению крайне необходимых базовых услуг гражданскому населению.

Израиль хочет признать БАПОР "террористической организацией"

Кнессет (парламент Израиля) 28 октября вынесет на голосование два законопроекта. Их цель - классифицировать БАПОР как "террористическую организацию" и запретить израильским властям контактировать с ней. Кроме того, предлагается запретить работу организации на территории Израиля.

Проекты закона были разработаны из-за информации о предполагаемом участии нескольких сотрудников БАПОР в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В заявлении министров иностранных дел семи стран отмечается, что агентство ООН предприняло шаги в ответ на обвинения в поддержке отдельными сотрудниками террористических организаций и продемонстрировало свою готовность продолжать и осуществлять реформу внутренних процессов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Иран, который финансирует группировку "Хезболлах", тоже уже дважды наносил удары по территории Израиля с помощью беспилотников и баллистических ракет, требуя прекратить военные операции Израиля в секторе Газа.