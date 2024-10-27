  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Семь стран выступили против запрета БАПОР в Израиле

Жан Рофе
27 октября 2024 г.

Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и Южной Кореи обеспокоены планами Израиля запретить деятельность БАПОР. Без работы организации оказание гумпомощи будет сильно затруднено, указали они.

https://p.dw.com/p/4mI4x
Гуманитарная помощь БАПОР (фото из архива)
Гуманитарная помощь БАПОР (фото из архива)Фото: Mohammed Salem/REUTERS

Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея "выражают глубокую обеспокоенность" законопроектами израильского парламента, которые серьезно ограничат работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств семи стран, опубликованном МИД Соединенного Королевства, в воскресенье, 27 октября.

"БАПОР предоставляет необходимую и спасающую жизни гуманитарную помощь и оказывает базовые услуги палестинским беженцам в секторе Газа, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и во всем регионе. Без его работы оказание такой помощи и услуг, включая образование, здравоохранение и распределение топлива в Газе и на Западном берегу, было бы сильно затруднено, если вообще возможно, что имело бы разрушительные последствия для и без того критической и быстро ухудшающейся гуманитарной ситуации, особенно в северной части Газы", - говорится в публикации.

Главы МИД "настоятельно призывают" правительство Израиля придерживаться международных обязательств, сохранять привилегии и иммунитет БАПОР и выполнять свои обязанности по оказанию полной, быстрой, безопасной и неограниченной гуманитарной помощи во всех формах, а также по предоставлению крайне необходимых базовых услуг гражданскому населению.

Израиль хочет признать БАПОР "террористической организацией"

Кнессет (парламент Израиля) 28 октября вынесет на голосование два законопроекта. Их цель - классифицировать БАПОР как "террористическую организацию" и запретить израильским властям контактировать с ней. Кроме того, предлагается запретить работу организации на территории Израиля.

Проекты закона были разработаны из-за информации о предполагаемом участии нескольких сотрудников БАПОР в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В заявлении министров иностранных дел семи стран отмечается, что агентство ООН предприняло шаги в ответ на обвинения в поддержке отдельными сотрудниками террористических организаций и продемонстрировало свою готовность продолжать и осуществлять реформу внутренних процессов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Иран, который финансирует группировку "Хезболлах", тоже уже дважды наносил удары по территории Израиля с помощью беспилотников и баллистических ракет, требуя прекратить военные операции Израиля в секторе Газа.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сектор Газа. Тысячи людей идут вдоль моря на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Несмотря на предостережения израильской армии, тысячи палестинских беженцев, укрывавшихся от боевых действий на юге, начинают возвращаться на север сектора Газа. Фотогалерея DW.
Конфликты18 апреля 2024 г.7 фото
external

Катастрофа в секторе Газа: миллионы палестинцев страдают от войны Израиля против ХАМАС

Катастрофа в секторе Газа: миллионы палестинцев страдают от войны Израиля против ХАМАС

Из-за войны Израиля против ХАМАС почти все население сектора Газа - 90 процентов из 2,2 миллиона человек - были вынуждены покинуть свои дома. Дети не ходят в школу, их родители не могут работать и зависят от получения социальной помощи. При этом беженцы живут в постоянном страхе перед авиаударами, жертвами которых, по утверждению ХАМАС, стали уже десятки тысяч мирных палестинцев.
Политика8 октября 2024 г.03:28 мин.
Яхья Синвар с поднятой рукой в окружении боевиков ХАМАС

Яхья Синвар уничтожен. Это повлияет на войну в секторе Газа?

Яхья Синвар уничтожен. Это повлияет на войну в секторе Газа?

После уничтожения израильтянами лидера ХАМАС Яхьи Синвара аналитики считают, что эта террористическая организация не распадется, а смерть Синвара вряд ли положит конец войне в секторе Газа.
Конфликты18 октября 2024 г.
Показать еще