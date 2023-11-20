Посол Израиля в РФ обвинил БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС

В руки боевиков попадают медикаменты, которые поставляют в сектор Газа как гуманитарную помощь, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Большая часть работников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которая ведет свою деятельность в секторе Газа, - палестинцы. Большая часть из них сотрудничала с террористической организацией ХАМАС. Такое заявление сделал посол Израиля в РФАлександр Бен Цви в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник, 20 ноября.

Дипломат уточнил, что в руки боевиков попадают медикаменты, которые поставляют в сектор Газа как гуманитарную помощь.

По словам Бен Цви, террористы ХАМАС пользуются мирным населением в качестве "живого щита". "Муса Абу Марзук (член политического крыла ХАМАС. - Ред.) во время визита в Москву дал интервью..., где его спросили, почему мирным гражданам не дают воспользоваться тоннелями под землей, длина которых достигает 500 км. Он ответил, что они для боевиков, а жители Газы - забота ООН и Израиля", - напомнил собеседник издания.

Комментируя аресты палестинцев на Западном берегу реки Иордан, дипломат опроверг предположение, что таким образом Израиль "хочет увеличить обменный капитал". "Нет, там есть действующие ячейки ХАМАС, которые необходимо обезвредить, чтобы помешать их террористической деятельности. Мы говорим о боевиках ХАМАС, о террористах, которые стараются и в других местах, как, например, на Западном берегу, провести теракты. Мы, со своей стороны, этому препятствуем", - пояснил Александр Бен Цви.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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