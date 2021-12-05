 В Брюсселе прошли многотысячные протесты против антиковидных мер | Новости из Германии о Европе | DW | 05.12.2021

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Европа

В Брюсселе прошли многотысячные протесты против антиковидных мер

Около 8000 человек вышли в столице Бельгии на протест против правительственных мер по борьбе с пандемией. Мероприятие не обошлось без столкновений демонстрантов с полицией.

Полиция во время протестов против антиковидных ограничений в Брюсселе, 05.12.2021

Полиция во время протестов против антиковидных ограничений в Брюсселе

В Брюсселе протесты против коронавирусных ограничений в воскресенье, 5 декабря, закончились отдельными столкновениями демонстрантов с полицией. По данным полиции, число участников массовой акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией в этот день достигло 8000 человек.

Поначалу мероприятие проходило мирно. Отдельные участники процессии, двигавшейся по городу, держали в руках плакаты с лозунгом: "Прививка - нет, спасибо". Группа женщин, присоединившаяся к протесту, скандировала: "Нет прививке для наших детей". Через какое-то время, однако, демонстранты стали проявлять агрессию по отношению к полиции. При этом они выкрикивали лозунг: "Свобода, свобода!", сообщает корреспондент агентства AFP.

Отдельная группа протестующих начала закидывать стражей правопорядка петардами, те применили в ответ слезоточивый газ. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в полиции, в результате беспорядков пострадали в общей сложности четверо протестующих и два полицейских. Около 20 человек были задержаны.

Ужесточение мер по борьбе с пандемией в Бельгии

Несколько дней назад в Бельгии вступили в силу ужесточенные ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В частности, обязательное ношение масок теперь распространяется в стране и на детей в возрасте от шести лет.

Кроме того, были введены дополнительные ограничения на проведение мероприятий в закрытых помещениях. Многие участники демонстрации в Брюсселе были возмущены тем, что с недавнего времени не привитые от коронавируса в Бельгии больше не могут посещать рестораны и бары.

Во время протестов против мер по борьбе с пандемией коронавируса в Брюсселе, 5 декабря 2021 года

Во время протестов в Брюсселе, 5 декабря 2021 года

Две недели назад в Брюсселе состоялась еще более масштабная демонстрация против коронавирусных ограничений. Тогда в ней приняли участие 35 000 человек, что стало неожиданностью даже для полиции. Некоторые демонстранты и тогда проявляли агрессию: они вступали в потасовки с полицией, а также поджигали деревянные поддоны.

Учитывая этот опыт, на протестах 5 декабря полиция работала в усиленном режиме. Сообщается, что для охраны правопорядка были задействованы группы спецназа, вооруженные щитами и защитными шлемами. Во время акции в небе над городом летали также патрульные вертолеты и дроны.

Протесты против антиковидных ограничений в Европе

Днем ранее, 4 декабря, многотысячные протесты против коронавирусных ограничений, и в первую очередь, введения обязательной вакцинации от COVID-19, прошли в ряде других крупных европейских городов, в том числе - в Вене, Берлине и Гамбурге.

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику заражений коронавирусом в мире, с начала пандемии в Бельгии, население которой составляет 11,7 млн человек, инфекция была выявлена у 1 827 467 пациентов. Побороть инфекцию удалось 1 358 257 из них.  С подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в стране 27 167 человек.

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