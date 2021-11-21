В Нидерландах второй день массовых протестов против антиковидных мер

В Нидерландах в ночь на воскресенье, 21 ноября, вспыхнули новые беспорядки из-за мер правительства по борьбе с коронавирусом. Полиция сообщила в Twitter, что семь человек были задержаны в Гааге и пять сотрудников правоохранительных органов получили травмы, одному из них пришлось обратиться за помощью в больницу.

По данным СМИ, противники ограничительных мер поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками. Полиция была вынуждена применить водометы против демонстрантов.

В субботу две мирные акции протеста прошли в Амстердаме и городе Бреда на юге Нидерландов.

Это уже вторая ночь массовых беспорядков в стране. В ночь на субботу сотни протестующих вышли на улицы в Роттердаме. Правоохранители сообщили о задержании 51 человека, около половины из них - несовершеннолетние. Один сотрудник полиции был госпитализирован, многие получили незначительные телесные повреждения.

После беспорядков в Роттердаме

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб описал события, произошедшие в портовом городе, как "оргию насилия". Для "поддержания общественного порядка" городские власти запретили проведение собраний в районе, где случились беспорядки.

Частичный локдаун в Нидерландах

Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом правительство Нидерландов ввело частичный локдаун. Бары, рестораны и супермаркеты, должны закрываться не позднее 20 часов, другие магазины - уже в 18 часов. Большинство работников должны перейти на удаленную работу, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми.

19 ноября в стране второй год подряд был объявлен запрет на новогодние фейерверки, чтобы не обременять спасательные службы в период пандемии. Правительство рассматривает также возможность разрешить посещение баров и ресторанов только вакцинированным и выздоровевшим. Но у такого подхода существует серьезная оппозиция в парламенте страны.

Согласно данным интернет-портала Worldometers, в Нидерландах с начала пандемии выявлено 2 421 643 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. От вызываемого им легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 18 955 жителей страны. По данным правительства Нидерландов, в стране с населением около 17, 2 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса более 12,6 млн человек (73,42 процента). Как минимум одну дозу вакцины получили почти 13,2 млн человек (76,63 процента).

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