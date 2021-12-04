Опрос: Большинство привитых немцев осуждают противников вакцинации

Подавляющее большинство немцев (86%), сделавших прививку от коронавируса, без понимания относятся к невакцинированным согражданам. Это показал репрезентативный опрос, результаты которого опубликованы в субботу, 4 декабря, изданиями группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). В восточных федеральных землях этот показатель составил 82%, в западных - 89%.

Участники опроса считают, в частности, что противники вакцинации ведут себя безответственно, поскольку ставят под угрозу не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Предложение "ввести жесткие ограничения контактов и комендантский час" для всех, кто не желает делать прививку от COVID-19, поддержали 72 процента респондентов..

В Германии полностью вакцинированы 68,8% жителей

Наиболее непримиримо относятся к противникам вакцинации сторонники партии "зеленых" (97%), социал-демократов (96%), христианских демократов (93%) и левых (82%). Менее категорично настроены приверженцы либеральной СвДП (76%) и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (56%). Опрос был проведен 29 и 30 ноября социологической службой Forsa. В нем участвовали 1006 человек в возрасте старше 18 лет.



По данным на 3 декабря, в Германии полностью вакцинированы 68,8 процента жителей, как минимум одну прививку сделали 71,7 процента немцев. Общее число умерших от последствий COVID-19 за время жесткие ограничения превысило 102,5 тысячи человек. В настоящее время страна переживает четвертую волну пандемии, которая стала самой тяжелой. За последнюю неделю суточное число новых случаев заражения составляет не менее 57 тысяч, число госпитализаций с ковидом постоянно увеличивается.

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