В Берлине были беспорядки на акции в поддержку палестинцев

В ходе потасовок на демонстрации в столице ФРГ под лозунгом "Остановите геноцид в секторе Газа" травмы получили 17 полицейских и семеро участников акции.

Берлинская демонстрация в поддержку палестинцев, проходившая вечером 13 июля, вылилась в беспорядки. В результате травмы получили 17 сотрудников полиции и семеро участников акции, сообщает на своем сайте немецкая новостная передача Tagesschau в воскресенье, 14 июля.

Травмы одного из демонстрантов оцениваются как тяжелые. По данным пресс-службы полиции, руководитель акции объявил о ее окончании, после того как потерял возможность воздействовать на собравшихся. Перед этим на демонстрации звучали запрещенные, антисемитские и оскорбительные лозунги.

Заявления в полицию на демонстрантов и на самих полицейских

Полиция временно задержала 26 участников собрания. В общей сложности в полицию поступило 28 заявлений в отношении демонстрантов в связи с такими правонарушениями, как оскорбление, нарушение спокойствия, нанесение телесных повреждений и попытка освобождения из-под стражи, передает Tagesschau. Еще пять заявлений были направлены против полицейских в связи с нанесением телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей, говорится в сообщении.

Участники пропалестинской акции собрались во второй половине дня 13 июля в столичном районе Штеглиц и устроили шествие в направлении станции метро "Иннсбрукер платц". По данным полиции, число участников составило около 600 человек.

Пожарная служба сообщила, что в больницу после акции были доставлены пять человек. Они сами обратились к службам охраны правопорядка после мероприятия. Указывается, что их жалобы были связаны в основном с проблемами с кровообращением и незначительными травмами. Слезоточивый газ, по данным пожарной службы, не применялся.

После нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала ответной операции ЦАХАЛ против боевиков в секторе Газа в Берлине еженедельно проходят демонстрации, связанные с этими событиями. Акция в берлинском районе Штеглиц 13 июля была заявлена под лозунгом "Остановите геноцид в секторе Газа". Как сообщают журналисты, некоторые из пришедших держали в руках плакаты с надписью: "Освободите Палестину из оккупации Израиля".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.