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Пропалестинские акции: Берлин отрицает меры против ученых

Ольга Лебедева
17 июня 2024 г.

Минобразования Германии не готовит никаких мер против профессоров, поддержавших пропалестинские акции студентов, заявила глава министерства. Она намерена отправить на пенсию статс-секретаря, инициировавшую проверку.

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Пропалестинские протесты в берлинском Университете имени Гумбольта
Пропалестинские протесты в берлинском Университете имени ГумбольтаФото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Министр образования и исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) намерена отправить на досрочную пенсию статс-секретаря в министерстве Сабине Дёринг (Sabine Döring) в связи со скандалом вокруг поддержки пропалестинских акций некоторыми профессорами немецких университетов. Действия Дёринг создали впечатление, которое могло "нанести долгосрочный ущерб доверию ученых к федеральному министерству образования и исследований", заявила Штарк-Ватцингер вечером в воскресенье, 16 июня, в Берлине.

Решение последовало за открытым письмом преподавателей немецких вузов, которые в мае поддержали пропалестинские протесты в университетах и затем выразили протест против проведения министерством проверки их действий. Проверить возможные последствия в отношении преподавателей, поддержавших пропалестинские акции, поручила Сабине Дёринг. При этом, по словам министра, создалось впечатление, что речь может идти о возможном лишении финансирования, что противоречит "принципам академической свободы".

Министр опровергла планы лишить преподавателей финансирования

Сабине Дёринг
Сабине ДёрингФото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Никаких связанных с финансовыми последствиями проверок из-за заявлений, защищенных принципом свободы слова, не проводится, подчеркнула далее Беттина Штарк-Ватцингер. Она сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией пришла к выводу о необходимости кадровых перемен и попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) отправить Сабине Дёринг на досрочную пенсию.

Одновременно Штарк-Ватцингер раскритиковала открытое письмо ученых за отсутствие в нем слов поддержки Израилю, ставшему объектом масштабной атаки террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года. По ее словам, она "ошеломлена, насколько односторонне игнорируется в этом письме террор со стороны ХАМАС". Нападение террористов на Израиль изменило и жизнь евреев в Германии, подчеркнула министр.

Пропалестинские акции в немецких университетах

Пропалестинские акции начались в апреле сначала на территории десятков американских университетов, а через несколько недель перекинулись на европейские вузы. В частности, 3 мая около 30 участников так называемого "Суда чести" заблокировали доступ к главному зданию университета имени Гумбольдта в Берлине. Руководство вуза вызвало столичную федеральную полицию в связи с "разжиганием ненависти". Глава университета Джулия фон Блюменталь (Julia von Blumenthal) предложила студентам организовать дискуссию в случае мирного окончания их протеста, но получила отказ. По данным полиции, участники акции скандировали антиизраильский лозунг "От реки до моря": запрещенный в ФРГ, поскольку он призывает к уничтожению Израиля.

На фоне протестов во многих университетских городах Германии почти 1500 преподавателей немецких вузов выступили с открытым письмом в поддержку протестующих. "Независимо от того, согласны мы с конкретными требованиями протестного лагеря или нет, мы […] защищаем их право на мирный протест, который также включает оккупацию университетских помещений", - заявили они и подчеркнули необходимость диалога с учащимися, а также важность вуза как пространства для критический мнений.

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