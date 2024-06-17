Пропалестинские акции: Берлин отрицает меры против ученых

Министр образования и исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) намерена отправить на досрочную пенсию статс-секретаря в министерстве Сабине Дёринг (Sabine Döring) в связи со скандалом вокруг поддержки пропалестинских акций некоторыми профессорами немецких университетов. Действия Дёринг создали впечатление, которое могло "нанести долгосрочный ущерб доверию ученых к федеральному министерству образования и исследований", заявила Штарк-Ватцингер вечером в воскресенье, 16 июня, в Берлине.

Решение последовало за открытым письмом преподавателей немецких вузов, которые в мае поддержали пропалестинские протесты в университетах и затем выразили протест против проведения министерством проверки их действий. Проверить возможные последствия в отношении преподавателей, поддержавших пропалестинские акции, поручила Сабине Дёринг. При этом, по словам министра, создалось впечатление, что речь может идти о возможном лишении финансирования, что противоречит "принципам академической свободы".

Министр опровергла планы лишить преподавателей финансирования

Сабине Дёринг Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Никаких связанных с финансовыми последствиями проверок из-за заявлений, защищенных принципом свободы слова, не проводится, подчеркнула далее Беттина Штарк-Ватцингер. Она сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией пришла к выводу о необходимости кадровых перемен и попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) отправить Сабине Дёринг на досрочную пенсию.

Одновременно Штарк-Ватцингер раскритиковала открытое письмо ученых за отсутствие в нем слов поддержки Израилю, ставшему объектом масштабной атаки террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года. По ее словам, она "ошеломлена, насколько односторонне игнорируется в этом письме террор со стороны ХАМАС". Нападение террористов на Израиль изменило и жизнь евреев в Германии, подчеркнула министр.

Пропалестинские акции в немецких университетах

Пропалестинские акции начались в апреле сначала на территории десятков американских университетов, а через несколько недель перекинулись на европейские вузы. В частности, 3 мая около 30 участников так называемого "Суда чести" заблокировали доступ к главному зданию университета имени Гумбольдта в Берлине. Руководство вуза вызвало столичную федеральную полицию в связи с "разжиганием ненависти". Глава университета Джулия фон Блюменталь (Julia von Blumenthal) предложила студентам организовать дискуссию в случае мирного окончания их протеста, но получила отказ. По данным полиции, участники акции скандировали антиизраильский лозунг "От реки до моря": запрещенный в ФРГ, поскольку он призывает к уничтожению Израиля.

На фоне протестов во многих университетских городах Германии почти 1500 преподавателей немецких вузов выступили с открытым письмом в поддержку протестующих. "Независимо от того, согласны мы с конкретными требованиями протестного лагеря или нет, мы […] защищаем их право на мирный протест, который также включает оккупацию университетских помещений", - заявили они и подчеркнули необходимость диалога с учащимися, а также важность вуза как пространства для критический мнений.