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В Берлине начался антивоенный марш россиян

Павел Мыльников | Даниил Сотников
17 ноября 2024 г.

Акция в столице ФРГ проходит под лозунгами "Нет - Путину!", "Нет - войне в Украине!", "Свободу политзаключенным!".

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Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная, Илья Яшин с баннером No Putin No War на антивоенном марше в Берлине
Антивоенный марш пройдет через правительственный кварталФото: DW

В центре Берлина в воскресенье, 17 ноября, началась антивоенная акция российской оппозиции. Участника марша, организованного под лозунгами "Нет - Путину!", "Нет - войне в Украине!", "Свободу политзаключенным!", начали шествие от площади Потсдамерплац в 14.20 (16.20 мск).

Колонна демонстрантов к началу шествия растянулась на 50-70 метров и насчитывала несколько тысяч человек, передает корреспондент DW. Ее возглавили Юлия Навальная, Владимир-Кара-Мурза и Илья Яшин, в первом ряду был растянут баннер No Putin No war.

Митингующие принесли российские и украинские флаги, а также бело-сине-белые полотнища. Стычек и конфликтов между участниками к началу акции не наблюдалось, отмечает корреспондент DW. Полицейские оценивают число участников примерно в 1800 человек.

Маршрут согласован с властями

Ожидается, что демонстранты пройдут через бывший контрольно-пропускной пункт "Чарли" на Фридрихштрассе, площадь перед Бранденбургскими воротами и правительственный квартал, в котором среди прочего находится здание бундестага. Маршрут акции согласован с полицией.

Участники антивоенного марша в Берлине
Участники антивоенного марша в БерлинеФото: DW

В ряде стран мира в этот же день прошли акции в поддержку берлинского антивоенного марша. В Австралии демонстрации состоялись в Мельбурне и Аделаиде, в США - в Сан-Франциско. Кроме того, сообщается об акциях в Новой Зеландии и Японии.

Реакции Кремля и посла Украины

Кремль скептически расценил идею антивоенного марша. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, организаторы мероприятия "оторваны от своей страны" и их мнение не представляет "какого-либо интереса".

В свою очередь посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал антивоенное шествие в Берлине. Дипломат охарактеризовал акцию как PR-акцию, "целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики". По мнению Макеева, борьба идет "не против российского режима, а за внимание Германии".

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