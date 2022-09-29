Убежище в ФРГ для дезертиров из РФ: обещания и реальность

Берлин объявил, что готов принять граждан РФ, не желающих участвовать в войне против Украины. Однако правозащитники сомневаются, что этим шансом удастся воспользоваться многим россиянам. DW - о причинах.

Отказ от службы в российской армии, как и дезертирство из нее, будет признаваться в ФРГ убедительным основанием для получения политического убежища, заявило правительство Германии 23 сентября - спустя два дня после объявления в России мобилизации резервистов для участия в войне против Украины.

Многие немецкие политики, в первую очередь, из партий "зеленых" и либералов, поддержали идею "распахнуть двери" перед российскими уклонистами. "Если россияне, не желающие попасть под мобилизацию и воевать, покинут РФ, то так будет лучше, в том числе и для Украины, чем если бы все они отправились на фронт", - пояснил депутат бундестага от "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener) в интервью DW.

Со своей стороны, правозащитники сомневаются, что отказникам и дезертирам из России действительно удастся в массовом порядке добиться в ФРГ статуса политических беженцев. Как соотносятся резонансные обещания политиков с реальностью, разбиралась DW.

Сколько россиян уже получили убежище в Германии

Как сообщило МВД ФРГ в ответ на запрос DW, точное число россиян, въехавших в Германию после начала вторжения РФ в Украину, неизвестно, поскольку на границах ФРГ внутри ЕС не проводится регулярного паспортного контроля. Что касается числа ходатайств граждан РФ о предоставлении убежища в ФРГ, то такая статистика есть: с 1 марта по 31 августа 2022 года их было 989, из них 159 - в августе.

Заявление Берлина о готовности принять российских уклонистов вызвало большой резонанс в СМИ и соцсетях, как в России, так и в самой Германии. Однако эксперты предупреждают, что эта эйфория преждевременна.

Правозащитник Алексей Козлов Фото: DW

"Есть такое впечатление, что нужно быстрее приехать в Германию, быстрее податься на убежище. И тогда будет все хорошо. Нет, все хорошо не будет. Потому что, помимо прочего, соискание убежища - это длительный, изматывающий и неприятный в психологическом смысле процесс, - предупреждает в беседе с DW руководитель берлинского правозащитного объединения Solidarus ("Солидарность с гражданским движением в России") Алексей Козлов. - Я его не могу рекомендовать никому, если у вас нет на то достаточных оснований".

"Факт преследования должен быть реальным"

Для получения статуса беженца заявителю обязательно нужно предъявить доказательства преследования, например, документы, подтверждающие попытку оспорить повестку в суде, переписку с адвокатом и т.д., перечисляет Козлов. "Должен быть факт преследования, и он должен быть реальным, а не потенциальным", просто уехать из страны, поскольку идет мобилизация, недостаточно, подчеркивает он.

Аналогичным наблюдением делится в беседе с DW координатор проекта inTransit, входящего в состав "Берлинских антивоенных инициатив", пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности. С марта 2022 года сотрудники inTransit помогают россиянам, находящимся под преследованием и вынужденным покидать страну в связи с войной, развязанной РФ в Украине.

С точки зрения сотрудников проекта, подача заявления на статус беженца в Германии для противников войны из РФ должна оставаться "крайней мерой". 23 сентября, непосредственно после заявления правительства ФРГ о готовности Германии принять российских уклонистов, инициатива сочла необходимым предостеречь от неверной интерпретации этого выступления.

После объявления мобилизации многие россияне решили покинуть страну. Очередь на границе РФ с Грузией Фото: Olga Smolskaya/SNA/IMAGO

"В процедуре (оформления. - Ред.) статуса беженца не произошло изменений, и по ее критериям люди, бегущие от мобилизации, получают ОТКАЗ в убежище. Также они НЕ получают одобрения на получение гуманитарных виз Германии", - написали представители inTransit в своем Telegram-канале .

По оценке активистов, с некоторой вероятностью рассчитывать на предоставление статуса беженца могут лица, покинувшие действующую армию (дезертиры), но не те, кто хочет избежать призыва или даже уже получил повестку.

"Конкретного механизма по приему уклонистов из РФ в Германии нет"

В беседе с DW представитель inTransit подчеркивает, что реальные случаи, когда люди дезертировали из действующей армии и добрались до ФРГ, пока не известны. "Конкретного механизма по приему российских уклонистов Германией мы пока не видим, - констатирует он. - По нашим прогнозам, даже наличия повестки будет недостаточно для одобрения ходатайства о политическом убежище".

Вероятность получить отказ в политическом убежище для тех, кто лишь опасается прихода повестки, в inTransit считают "стопроцентной".

Другой фактор, который, по мнению собеседника редакции, говорит не в пользу подачи прошения об убежище, - значительное ограничение прав заявителя в период рассмотрения ходатайства и после возможного отказа: в частности, отсутствие права на работу, обязанность проживать в специальном общежитии без реальной возможности интегрироваться в немецкое общество и другие.

Дезертирство и отказ участвовать в военных преступлениях

До недавнего времени отказ от службы в армии или дезертирство немецкие власти не считали достаточными основаниями для положительного рассмотрения ходатайств граждан РФ о предоставлении политического убежища в Германии. Не далее как в конце августа Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) так отвечало на запрос DW: "Призыв в российскую армию на основе всеобщей воинской обязанности сам по себе не является поводом для предоставления защиты. Как и другие государства, Российская Федерация имеет законное право содержать вооруженные силы".

Однако объявленная президентом РФ Путиным 21 сентября мобилизация побудила немецкие власти пересмотреть свой подход. "Мы изменили практику принятия решений в BAMF, - заявил 23 сентября, отвечая на вопрос DW, представитель МВД Германии Максимилиан Калль (Maximilian Kall). - Конкретно это означает, что, как правило, дезертирство или отказ от прохождения воинской службы в России считаются основанием для предоставления защиты".

Тому, кто уклоняется от мобилизации или дезертирует из российской армии, "теперь, в изменившихся условиях, грозят политические преследования и очень серьезные репрессии", пояснил он.

"Граждане РФ, которым грозит политическое преследование, могут подать в Германии прошение об убежище, - подтвердило и Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев 28 сентября в письменном ответе за запрос DW. - Дезертиры, которым грозят тяжкие репрессии, как правило, получают в Германии международную защиту. Практика принятия решений BAMF в этом отношении уже была изменена".

При этом в ведомстве подчеркивают, что "вопрос о предоставлении убежища, разумеется, решается в зависимости от индивидуального случая, причем в рамках принятия этого решения проводится проверка в плане безопасности".

Конкретного ответа на вопрос о том, обязательно ли предъявление повестки при подаче уклонистами прошения об убежище в Германии, в ведомстве не дали, указав на общие правила процедуры подачи ходатайства об убежище на сайте BAMF .

Что считается участием в военных преступлениях

Как поясняет в интервью газете Neue Züricher Zeitung Винфрид Клут (Winfried Kluth) - профессор публичного права в Университете имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, специализирующийся на сфере предоставления политического убежища, - "не любая форма уклонения от участия в войне ведет к признанию права на получения убежища". Ведь, с точки зрения международного права, каждое государство правомочно привлечь своих граждан к военной службе.

Профессор Винфрид Клут Фото: privat

Важную роль играет вопрос о том, насколько велика вероятность, что привлеченные к военной службе окажутся вынуждены совершать военные преступления, продолжает он. Профессор ссылается в этой связи на основополагающее решение Европейского суда от 2015 года и подчеркивает, что, согласно ему, "участие (в военных преступлениях. - Ред.) вовсе не должно происходить непосредственно". "Считаться" будет даже роль, которую в ходе совершения преступления сыграл , например, водитель или тот, кто обеспечивал логистику.

Клут напоминает о деле механика вертолетов из США, который в 2003 году отказался принимать участие в войне в Ираке. Тогда Европейский суд счел его доводы достаточными, чтобы предоставить ему убежище в Германии.

С другой стороны, "простое" участие в войне, с точки зрения текущей правовой ситуации, скорее всего, не будет веским основанием, чтобы получить убежище в ФРГ, полагает эксперт: "Впрочем, правовой определенности здесь нет".

Проверка безопасности для претендентов на убежище в ФРГ

Отвечая на вопрос DW о том, какую именно проверку безопасности предстоит пройти соискателям политического убежища в Германии, представитель BAMF указал, что "центральным аспектом как с точки зрения процесса рассмотрения ходатайства на политическое убежище, так и в плане безопасности являются данные, идентифицирующие личность заявителя".

В частности, у претендента на статус беженца снимают отпечатки пальцев и проверяют его биометрические данные.

Тела погибших в Буче. Нежелание участвовать в военных преступлениях играет важную роль при подаче прошения об убежище Фото: Carol Guzy/ZUMA PRESS/dpa/picture alliance

По словам правозащитника Алексея Козлова, федеральная полиция Германии проверяет, прежде всего, не замешан ли человек в какой-то уголовной деятельности. В то же время отношение заявителя к Украине и войне РФ против соседнего государства роли не играют.

"Позиция человека по Украине и по войне имеет политический смысл, но юридического смысла здесь нет. Даже если человек имеет прокремлевскую позицию, а его вдруг начинают преследовать и нарушать его права, он должен получить защиту, невзирая ни на что", - объясняет эксперт.

То же говорит и профессор права Винфрид Клут: "Более раннее выражение мнения само по себе не лишает силы более поздний аргумент о нежелании участвовать в военных преступлениях. Кроме того, гражданам должна быть предоставлена возможность изменить свое мнение. Однако в рамках рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища будет рассматриваться и серьезность этих намерений".

Трудности при въезде в Германию

В отличие от ходатайства о гуманитарной визе, дающей право на въезд в Германию по гуманитарным или связанным с международным правом причинам, прошение об убежище можно подать только на территории Германии. И это - одна из первых проблем на пути россиян, решивших пойти по этому пути.

На данный момент пути бегства из страны для граждан РФ сильно ограничены. Эстония, Латвия, Литва и Польша больше не впускают их. Финляндия также намеревается ввести ограничения на въезд для российских граждан.

Карл Копп - руководитель Европейского отдела Pro Asyl Фото: PRO ASYL

"К счастью, мы не принимаем "оградительных" мер против украинских беженцев на границах, мы даем им пути для спасения. Однако бегущим из России на внешних границах ЕС грозит отказ в соответствии с международным правом", - констатирует в беседе с DW глава Европейского отделения правозащитной организации Pro Asyl Карл Копп (Karl Kopp).

К 22 сентября Германия выдала 436 гуманитарных виз гражданам РФ, в том числе 273 лицам, подверженным политическому преследованию на родине, и 163 членам их семей, сообщили DW в BAMF.

С точки зрения Карла Коппа, этого недостаточно. "Гражданам РФ, которые хотят спастись от войны, необходимо предоставить опцию (для въезда в ЕС. - Ред.). И это должно быть нечто большее нежели несколько гуманитарных виз", - уверен он.

"Если в этой нарушающей международное право войне есть новое движение спасающихся (от необходимости участвовать в войне. - Ред.) и мы не хотим, чтобы еще больше людей становились "пушечным мясом", необходимо проявить активность, чтобы доставить их в безопасное место при помощи новых программ. Здесь нужно общеевропейское решение", - подчеркивает правозащитник.

По его словам, открытие границ Европы для россиян, выступающих против войны, позволило бы также отвести угрозу высылки на родину и от тех из них, кто задержится в третьей стране после истечения срока безвизового пребывания.

Какие граничащие с РФ страны Германия считает безопасными

Между тем, и у тех, кто сумеет добраться до Германии, не всегда будет возможность получить политическое убежище именно в этой стране.

Так, в соответствии с Дублинскими соглашениями в ЕС, в случае воздушного пересечения границы ответственность за рассмотрение прошения об убежище несет страна, выдавшая самую долгосрочную визу из тех, что находятся в паспорте у заявителя, напоминает Алексей Козлов из организации Solidarus.

По наблюдениям правозащитника, для въезда в Евросоюз после начала войны и мобилизации многие россияне воспользовались шенгенскими визами, выданными Грецией, Италией, Испанией и другими странами, в которых граждане РФ смогли провести отпуск после отмены коронавирусных ограничений. Ходатайство об убежище от человека, въехавшего в Германию по греческой визе, будет отправлено на рассмотрение в Грецию, приводит пример эксперт.

Кроме того, необходимо учитывать, что немецкие власти могут отказать в рассмотрении прошения об убежище тем гражданам, которые въехали в ФРГ с территории так называемых "безопасных" стран.

Как пояснили DW в МВД ФРГ, "к безопасным странам в соответствии с § 26a Закона о предоставлении убежища относятся страны-члены ЕС, Норвегия и Швейцария". "Среди них только Норвегия граничит с Россией. Иностранец, который въехал (в Германию. - Ред.) из (безопасной. - Ред.) третьей страны, как правило, не получает статус беженца", - добавили во внутриполитическом ведомстве.

Альтернативы ходатайству об убежище в Германии

Сотрудники проекта inTransit считают гуманитарную визу или визу для работы в Германии фрилансером более перспективной альтернативой попыткам получить статус беженца. По словам собеседника DW, при посредничестве inTransit гуманитарные визы Германии получили уже около 170 россиян.

Карл Копп из Pro Asyl, однако, настроен менее оптимистично. "Как правило, в выдаче гуманитарных виз отказывают почти всегда, когда нет большого политического давления", - делится он своими наблюдениями. Кроме того, "когда речь идет о многочисленной группе людей, их прием через "угольное ушко" гуманитарных виз может растянуться на недели и месяцы".

Алексей Козлов из Solidarus также считает "учебу, работу, фриланс" лучшими возможностями, чтобы легализоваться в Германии, чем прошение об убежище. По его данным, переход с туристической визы на ПМЖ по этим направлениям "осуществляется практически в ста процентах случаев".

Пункт приема на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

В МВД ФРГ DW пояснили, что "предпосылкой для начала трудовой деятельности в Германии для граждан третьих стран является наличие соответствующего разрешения на пребывание в стране, которое дает право на осуществление трудовой деятельности". "Иностранцу, который находится на территории ФРГ с так называемой туристической визой, заниматься трудовой деятельностью не разрешается. Выдача вида на жительство предполагает, кроме прочего, что иностранец въехал с визой, необходимой для получения вида на жительство. В случае туристической визы это не так", - уточнили в министерстве.

В данном случае иностранец, прежде чем приезжать в Германию на работу, сначала должен получить нужную визу в своей стране. Однако соответствующее ведомство по делам иностранцев может отступить от этого правила, если условия для получения вида на жительство окажутся выполнены или по причине индивидуальной ситуации заявителя получение нужной визы на родине имело бы недопустимо тяжелые последствия, отметили в МВД ФРГ. Кроме того, граждане третьих стран могут получить необходимый для работы вид на жительство после въезда в Германию по шенгенской визе, если право на получение вида на жительство возникло уже после въезда.

Что будет при отказе в праве на убежище

В настоящий момент депортация граждан из Германии в Россию не производится. Однако те, кому было отказано в статусе беженца, оказываются в неопределенной правовой ситуации, говорит Алексей Козлов, указывая, что, пока в отношении этих людей будет принято то или иное решение, могут пройти годы.

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