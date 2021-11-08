Компания Tesla

Американская компания, специализирующаяся на производстве электромобилей и разработке новых технологий для аккумулирования электроэнергии. Один из сооснователей Tesla - Илон Маск.
Tesla (ранее Tesla Motors) - американская электромобилестроительная компания, основанная в июле 2003 года в Калифорнии. Одним из сооснователей компании является американский инженер и инвестор Илон Маск (Elon Musk). Tesla специализируется на производстве электромобилей и развитии технологий для эффективного хранения электроэнергии. Название компании - дань уважения известному физику Николе Тесле. Начиная с 2005 года компания выпустила пять моделей электромобилей марки Tesla: Roadster, Model S, Model X, Model 3 и Model Y. Tesla также расширяет свою сеть электрозарядок - Supercharger.
Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
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