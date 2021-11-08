Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Компания Tesla

Американская компания, специализирующаяся на производстве электромобилей и разработке новых технологий для аккумулирования электроэнергии. Один из сооснователей Tesla - Илон Маск.

Tesla (ранее Tesla Motors) - американская электромобилестроительная компания, основанная в июле 2003 года в Калифорнии. Одним из сооснователей компании является американский инженер и инвестор Илон Маск (Elon Musk). Tesla специализируется на производстве электромобилей и развитии технологий для эффективного хранения электроэнергии. Название компании - дань уважения известному физику Николе Тесле. Начиная с 2005 года компания выпустила пять моделей электромобилей марки Tesla: Roadster, Model S, Model X, Model 3 и Model Y. Tesla также расширяет свою сеть электрозарядок - Supercharger.

November 16, 2017 - Hawthorne, California, U.S. - Tesla Motors 2020 Roadster. ELON MUSK claims it is the fastest production car ever made. The base model will be able to travel from 0 to 60 miles per hour in 1.9 seconds, which would be a record. It will go 0 to 100 miles per hour in 4 seconds. It will have a 200 kilowatt hour battery pack and will be able to drive 620 miles on a single charge, The first 1,000 cars will cost $250,000 each, paid in full up front, with later models starting at $200,000 |

Голосование о продаже Маском акций Tesla привело к их падению на бирже 08.11.2021

Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021) 11.10.2021

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.

Рекордная смертность от коронавируса в РФ: почему катастрофа усугубляется? DW Новости (11.10.2021)  11.10.2021

В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?

30.12.2019, Shanghai, China, China-made Tesla Model 3 vehicles are seen at the Shanghai Gigafactory of the U.S. electric car maker in Shanghai, China December 30, 2019. REUTERS/Yilei Sun

Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3? 09.10.2021

Немецкий авторынок стоит на пороге знаковой смены лидера: самой продаваемой в Германии легковой машиной может стать американский электромобиль. Новый хит продаж и в классе "люкс".
CEO Elon Musk departs from the justice center in Wilmington, Del., Tuesday, July 13, 2021. Testifying for a second day, Musk pushed back again Tuesday against a lawsuit that blames him for engineering Tesla’s 2016 acquisition of a financially precarious company called SolarCity that was marred by conflicts of interest and never generated the profits Musk insisted it would. (AP Photo/Matt Rourke)

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас 08.10.2021

Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.
ARCHIV - 12.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Stecker einer Ladesäule für E-Autos des Energieversorgers Enercity. Elektroautos und autonomes Fahren müssen um die Gunst der Deutschen kämpfen. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Электромобили вызвали стремительные изменения на авторынке Германии 07.10.2021

Конкуренция между двигателями внутреннего сгорания и электромоторами резко обостряется. Что ждет дизели и плагин-гибриды? Какой рост у Tesla? Кто лидеры продаж в электросегменте?
The idle Tesla Factory is seen in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed the plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company's headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. Photo by Terry Schmitt/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Tesla проиграла дело по обвинению в расизме на рабочем месте 05.10.2021

Американская компания по производству электромобилей Tesla выплатит около 7 миллионов долларов бывшему лифтеру по делу о расистских оскорблениях и дискриминации на одном из ее заводов.
29.06.2021 *** Tesla- und SpaceX-Gründer, Elon Musk, spricht bei einer Videokonferenz am zweiten Tag des Mobile World Congress (MWC 2021). Die Mobilfunk-Messe begann ohne die meisten großen Aussteller, die sie sonst zum wichtigsten Branchentreff machen. +++ dpa-Bildfunk +++

Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot 20.08.2021

Андроид сможет выполнять опасную или скучную работу и сильно изменит экономику, сказал Маск. Проект был представлен на организованном Tesla "Дне искусственного интеллекта".
Elon Musk, Tesla-Chef, steht lachend auf der Baustelle der Tesla Gigafactory. In Grünheide bei Berlin sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden.

Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов 27.07.2021

Чистая прибыль компании Tesla с апреля по июнь 2021 года составила более миллиарда долларов. За этот же период фирма Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.
HANDOUT - Das Handout-Foto zeigt in einer Luftaufnahme den Baustand der «Gigafactory» genannten Batteriefabrik des amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers Tesla im Tahoe Reno Industrial Center, einem Industriegelände im Storey County im US-Bundesstaat Nevada, im Juli 2016. Foto: Tesla/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Tesla/dpa» - zu dpa «Teslas «Gigafactory»: Elon Musks bislang größte Wette» vom 29.07.2016 - Bestmögliche verfügbare Qualität) |

Россиянина высылают из США после попытки взломать компьютерную сеть Tesla 25.05.2021

Хакера Егора Крючкова, пытавшегося подкупить сотрудника компании Tesla с целью взлома ее компьютерной сети, приговорили к 10 месяцам лишения свободы, которые он уже почти отбыл.
Elon Musk, Tesla-Chef, steht lachend auf der Baustelle der Tesla Gigafactory. In Grünheide bei Berlin sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden.

Илон Маск объявил о возможном скором приходе Tesla в Россию 21.05.2021

Основатель Tesla выступил на российском форуме по видеосвязи и заявил о планах компании прийти на рынок РФ и СНГ.
27.04.2021 The construction site of the new Tesla Gigafactory for electric cars is pictured in Gruenheide near Berlin, Germany, Tuesday, April 27, 2021. Factories in Berlin and Austin, Texas, are on track to start producing this year. (AP Photo/Michael Sohn)

Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году 17.05.2021

Посетив стройплощадку гигафабрики Tesla под Берлином, Илон Маск выразил убежденность, что производство электромобилей стартует до конца 2021 года.
Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 2/8/21 Tesla buys $1.5 Billion in bitcoin, plans to accept it as payment. STAR MAX Photo: Tesla logo photographed off an iphone 6s.

Tesla прекратила продажу электромобилей за биткоины 13.05.2021

Прием биткоинов в качестве средства оплаты прекращен из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты, пояснил Илон Маск. Решение главы Tesla обрушило курс биткоина.

Открытие гигафабрики Tesla в Германии откладывается (10.05.2021) 10.05.2021

Компания Tesla до сих пор не получила окончательное разрешение на строительство гигафабрики по производству электромобилей под Берлином. Илон Маск жалуется на немецкую бюрократию, а немецкие экологи на Илона Маска.
27.04.2021 The construction site of the new Tesla Gigafactory for electric cars is pictured in Gruenheide near Berlin, Germany, Tuesday, April 27, 2021. Factories in Berlin and Austin, Texas, are on track to start producing this year. (AP Photo/Michael Sohn)

О чем спорят сторонники и противники проекта Tesla под Берлином? 10.05.2021

Строительство гигафабрики Tesla под Берлином с первых дней сопровождалось горячими дискуссиями сторонников и противников проекта. Решение компании расширить проект обострило противоречия.
Cars sit on a Tesla parking lot in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed Fremont plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company s headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SXP2020051018 TERRYxSCHMITT

ДТП с участием Tesla: есть ли будущее у беспилотных авто? 29.04.2021

Смертельная авария с участием электромобиля Tesla заставила многих обратить внимание на проблему самоуправляемых машин. Появятся ли беспилотники на дорогах общего пользования - и когда?
Показать еще