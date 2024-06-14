Акционеры Tesla одобрили миллиардные выплаты Илону Маску

Суд Делавэра опроверг решение акционеров Tesla от 2018 года выплатить Маску 56 млрд долларов. Процесс по соответствующему иску еще не завершен.

Акционеры производителя электроавтомобилей Tesla повторно одобрили компенсационную выплату основателю и главе компании Илону Маску на сумму в 56 млрд долларов (52,2 млрд евро), передает агентство Reuters в четверг, 13 июня, со ссылкой на сообщение компании.

Одобрение выплат "подчеркивает поддержку, которую Маск получает от розничных инвесторов Tesla, многие из них являются ярыми поклонниками миллиардера", говорится в публикации. Предложение было принято, несмотря на противодействие некоторых крупных институциональных инвесторов, указывает также Reuters.

Пакет выплат станет крупнейшим в истории американских корпораций. Сумма в 56 млрд долларов отражает более раннюю стоимость акций Tesla. С учетом падения их стоимости по состоянию на апрель текущего года объем выплат Маску эквивалентен сумме в 44,9 млрд долларов, или 46,5 млрд евро.

Решение акционеров Tesla о выплатах Илону Маску

Совет директоров компании по выпуску электромобилей Tesla в 2018 году принял решение о компенсационной выплате Маску на десятилетний срок. Условия подразумевают вознаграждение в форме акций компании в зависимости от того, будут ли достигнуты амбициозные цели по рыночной стоимости акций и показателям бизнеса. В том же году один из акционеров Tesla обратился с иском к Маску в суд, посчитав размер пакета чрезмерным.

В январе суд Делавэра поcтановил, что Маск не имеет права на получение столь объемной компенсации, назвав многомиллиардный пакет выплат "непостижимым".

Повторное решение поддержать выплаты со стороны акционеров не отменяет этот процесс, указывает агентство Reuters. Правовые эксперты не исключают, что он может затянуться еще на несколько месяцев. В частности, суд может тщательно проверить результаты голосования акционеров и потребовать доказательств, что Маск не оказывал на него неправомерного влияния. Reuters не исключает, что Илона Маска могут ждать и новые иски в связи с этим делом.

Между тем на ежегодном собрании акционеров Tesla в Техасе 13 июня было также одобрено предложение о переносе юридического адреса компании из Делавэра в Техас. Поддержку получили и другие предложения, включая переизбрание двух членов совета директоров: брата Илона Маска Кимбала Маска и Джеймса Мердока - сына медиамагната Руперта Мердока.