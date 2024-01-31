Суд в США лишил Илона Маска выплаты на 56 млрд долларов

Суд в США лишил Илона Маска выплаты на 56 млрд долларов31 января 2024 г.
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск не имеет права на рекордный компенсационный пакет объемом 55,8 миллиарда долларов США (51,4 млрд евро) от этой фирмы. Такое решение суд в американском штате Делавэр принял во вторник, 30 января.
Подобная компенсация является "непостижимой суммой", которая несправедлива по отношению к акционерам, посчитала судья Каталин Маккормик. Члены утвердившего выплату совета директоров были чем-то обязаны миллиардеру и не были в достаточной степени независимы во мнениях, добавила Маккормик. Вердикт может быть обжалован.
Совет директоров компании по выпуску электромобилей Tesla в 2018 году принял решение о компенсационной выплате Маску на десятилетний срок. Условия подразумевают вознаграждение в форме акций компании в зависимости от того, будут ли достигнуты амбициозные цели по рыночной стоимости акций и показателям бизнеса. В том же году один из акционеров Tesla обратился с иском к Маску в суд, посчитав размер пакета чрезмерным.
Рекомендации Маска по регистрации бизнеса в США
Гендиректор Tesla не комментировал вердикт суда. В то же время предприниматель написал в сети микроблогов Х: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр". Маск порекомендовал совершать эту операцию в Неваде или Техасе.
Смотрите также: