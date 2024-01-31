Суд в США лишил Илона Маска выплаты на 56 млрд долларов

Совет директоров Tesla, утвердивший десятилетнюю программу выплат вознаграждения Маску в виде акций, не был независим, а размер компенсации несправедлив по отношению к акционерам, считает судья.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск не имеет права на рекордный компенсационный пакет объемом 55,8 миллиарда долларов США (51,4 млрд евро) от этой фирмы. Такое решение суд в американском штате Делавэр принял во вторник, 30 января.

Подобная компенсация является "непостижимой суммой", которая несправедлива по отношению к акционерам, посчитала судья Каталин Маккормик. Члены утвердившего выплату совета директоров были чем-то обязаны миллиардеру и не были в достаточной степени независимы во мнениях, добавила Маккормик. Вердикт может быть обжалован.

Совет директоров компании по выпуску электромобилей Tesla в 2018 году принял решение о компенсационной выплате Маску на десятилетний срок. Условия подразумевают вознаграждение в форме акций компании в зависимости от того, будут ли достигнуты амбициозные цели по рыночной стоимости акций и показателям бизнеса. В том же году один из акционеров Tesla обратился с иском к Маску в суд, посчитав размер пакета чрезмерным.

Рекомендации Маска по регистрации бизнеса в США

Гендиректор Tesla не комментировал вердикт суда. В то же время предприниматель написал в сети микроблогов Х: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр". Маск порекомендовал совершать эту операцию в Неваде или Техасе.

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