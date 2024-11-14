За что в Беларуси судят граждан России

Не менее шести граждан Российской Федерации находятся в белорусских колониях по политически мотивированным делам. DW рассказывает, в чем их обвиняют.

1 ноября стало известно о смерти политзаключенного гражданина России Дмитрия Шлетгауэра. В Беларуси парень был осужден на 12 лет колонии по статьям о шпионаже и содействии "экстремистской деятельности". Наказание Шлетгауэр отбывал в Могилевской колонии, а официальной причиной смерти, по информации "Зеркала", стала механическая асфиксия.

Еще как минимум шесть граждан России осуждены по политическим делам и отбывают свое наказание в белорусских колониях. О них - в материале DW.

"Дело Тихановского" и соцсети "Отрядов гражданской самообороны Беларуси"

16 лет колонии получил модератор соцсетей "Страны для жизни" россиянин Дмитрий Попов. Мужчину задержали 4 июня 2020 года и обвинили по четырем статьям УК. В октябре 2022 года стало известно, что Попова перевели на тюремный режим, - теперь он отбывает наказание в Жодино.

Мужчину судили вместе с другими фиругантами "дела Тихановского": Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем и Артемом Саковым. Всех их обвинили в организации "массовых беспорядков" во время выборов в Беларуси 2020 года.

С мая 2021 года за решеткой в Беларуси находится 24-летний россиянин Егор Дудников. Беларуские власти обвинили его в разжигании вражды и призывах к действиям против нацбезопасности и приговорили к 11 годам лишения свободы.

По версии следствия, парень озвучивал ролики для Telegram-канала "Отрядов гражданской самообороны Беларуси". Участников этого канала подозревают в попытке подрыва радиовышки и покушении на Григория Азаренка.

В июне 2022 года Дудникову ужесточили режим наказания, переведя его в тюрьму на 3 года. Срок он отбывает в Могилеве. Мать парня обращалась в российский Минюст с просьбой забрать сына из тюрьмы в Беларуси, но результатов это не дало.

Поджоги автомобией, протестные марши и руководство "экстремистским формированием"

Андрей Поднебенный живет в Беларуси с шести лет, но имеет российское гражданство. Задержали гомельчанина в ноябре 2021 года. По версии следствия, парень руководил "экстремистким формированием", проколол шины 39 троллейбусов и поджег автомобиль силовика.

30 июня 2022 года его приговорили к 15 годам колонии. Спустя полгода его осудили во второй раз, добавив к сроку еще один год и восемь месяцев колонии. В этот раз обвинение посчитало, что Поднебенный оскорблял Лукашенко и представителя власти, разжигал вражду и содействовал "экстремистской деятельности". Подробности обвинения неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.

Россиянина Максима Матырко в Беларуси приговорили к девяти годам колонии усиленного режима. Приговор выносили дважды: в апреле 2022 года по обвинению в поджоге автомобиля и в июне 2022 года - по статье о грубом нарушении порядка.

В поджоге какого конкретно автомобиля обвинили мужчину, неизвестно. На суде потерпевший сказал, что ранее Матырко выполнял строительные работы у него дома. Второй суд проходил из-за участия россиянина в одном из протестных маршей.

В Минске Матырко владел компанией по производству мебели, растил дочь. Проекту "Август 2020" мужчина рассказывал, что на акции протеста в 2020 году выходил, чтобы дочь "жила в спокойной и прекрасной стране".

Фотографии для "украинских спецслужб" и оскорбление Лукашенко

"Гаспар не вышел на связь" - так называется пропагандисткий фильм белорусского госТВ, в котором рассказали о задержании гражданина Российской Федерации Алексея Куликова. По версии КГБ, Куликов фотографировал объекты в Гродно "для украинских спецслужб".

Мужчину обвинили в акте терроризма (часть 2 статьи 289 УК) и в акте международного терроризма (часть 2 статьи 126 УК). 11 апреля 2024 года Гродненский областной суд приговорил россиянина к 23 годам заключения. Последнее слово Куликов произнес по-украински, писали правозащитники.

По этому же делу осудили и белоруса - Вадим Паценко получил 21 год колонии.

К 3,5 годам колонии в Беларуси приговорили россиянина Олега Болотова. Суд Октябрьского района Гродно признал его виновным по трем статьям УК: о надругательстве над госсимволами, оскорблении Лукашенко и клевете в отношении Лукашенко.

Подробности дела против Болотова неизвестны. По информации правозащитников, гражданин России отбывает наказание в витебской ИК № 3.

Юрист: для передачи осужденного в Россию необходимо согласие двух государств

В некоторых случаях осужденные в Беларуси граждане России могут вернуться в родную страну, говорит юрист "Вясны" Павел Сапелко. Для этого сам осужденный, его родственники, законный представитель или адвокат должны обратиться в российский Минюст. Чтобы процедура передачи прошла успешно, согласиться на это должны оба государства.

"Ключевое слово в процессе принятия решения о передаче - "может", то есть положительное решение не гарантируется", - замечает Сапелко.

Причинами для отказа в передаче осужденного могут быть невозмещенный имущественный вред, ущерб для интересов одного из государств или любые обстоятельства, препятствующие отбытию наказания в РФ.

При этом к иностранцам в Беларуси не применяются никакие альтернативные лишению свободы виды наказания, замечает Сапелко. То есть осужденные граждане России после приговора могут отправиться либо в колонию, либо в тюрьму. "Также невозможна замена колонии на колонию-поселение - иностранцы этого права лишены".