Заключенные с гражданством стран ЕС в Беларуси: что известно

В белорусских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям находятся и граждане стран ЕС. Кто эти люди, и в чем их обвиняют?

"Риски быть задержанным для граждан ЕС кажутся немного выше, чем для граждан Беларуси. Нужно понимать, что к приезжающим, особенно, из тех стран, которые белорусские власти считают "враждебными", повышенное внимание", - считает правозащитница "Вясны" Диана Пинчук.

Правозащитникам известно о двух гражданах Латвии и трех гражданах Польши, осужденных по политически мотивированным обвинениямв Беларуси. А 3 июня в Минске начался еще один закрытый суд - над гражданкой Литвы Еленой Романаускиене. Что известно об уголовных делах против граждан стран ЕС?

МИД Литвы: Нет оснований полагать, что обвинения обоснованы

59-летнюю Елену Романаускиене в РБ обвиняют "в агентурной деятельности" (ст. 358 -1 УК РБ). Романаускиене - уроженка Минска, работала в санатории "Беларусь" в литовском Друскининкае, в 2023 году баллотировалась в городской совет, сообщил литовский портал 15min.lt . По данным белорусских СМИ, 3 июня в Минске начался закрытый суд по ее делу, женщине грозит до семи лет колонии. Официальной информации о суде не было.

Елена - не единственная гражданка этой Литвы, попавшая под преследование в Беларуси. "У нас есть информация о нескольких литовских гражданах, задержанных и/или отбывающих наказание в Беларуси, - сообщили DW в МИД Литвы. - У нас нет оснований полагать, что обвинения белорусских властей в адрес граждан Литвы обоснованы".

Правительство Литвы рекомендует своим гражданам не ездить в Беларусь Фото: Petras Malukas/AFP

В ведомстве рассказали, что задержанным оказывается консульская помощь, а также отметили, что гражданам Литвы настоятельно рекомендуют не ездить в Беларусь, "где они могут быть незаконно задержаны, подвергнуты сфабрикованным обвинениям и/или допрошены белорусскими органами безопасности"

"Арестовывают с целью оказания политического давления на Латвию"

Министерство иностранных дел Латвии также предостерегает своих граждан от поездок в Беларусь. По данным ведомства, в 2024 году в Беларуси был задержан один гражданин Латвии, в 2023 - 15, в 2022 - 13. "Часть упомянутых случаев связана с реальными нарушениями закона, но другую часть следует рассматривать как политически мотивированные случаи, когда людей арестовывают с целью оказания политического давления на Латвию", - считают в МИД страны.

В ведомстве отметили, что белорусские власти с опозданием и не в полной мере "реализуют право латвийского консульского представительства на защиту интересов граждан Латвии", иногда и вовсе не отвечают на запросы. "Бывают также случаи, когда латвийская сторона не получает разрешения на посещение задержанных граждан. Обмен информацией по этим вопросам идет очень медленно, контролируется властями режима и является неполным", - уточняют в МИД.

В ведомстве не стали комментировать DW отдельные случаи задержания граждан Латвии в Беларуси.

Гражданка Латвии отбывает срок в гомельской колонии

Между тем белорусским правозащитникам известно о двух политически мотивированных уголовных делах в отношении граждан этой страны.

Осенью 2023 года в Беларуси судили гражданку Латвии Аллу Соколенко . В пропагандистском фильме Агентства теленовостей "Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины", вышедшем в декабре 2022, сообщалось, что она "по заданию латвийских спецслужб готовила к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компрометирующие ситуации, которые потом и служат основанием для вербовки иностранцами".

На личной странице в Facebook Аллы Соколенко указано, что женщина жила в Риге, работала страховым агентом.

В Беларуси Соколенко обвинили в "агентурной деятельности" (ст. 358-1 УК РБ). Диана Пинчук говорит, что срок, к которому приговорили гражданку Латвии, правозащитникам неизвестен, но есть информация, что женщина отбывает срок в гомельской колонии.

Гражданина Латвии приговорили к четырем годам

По данным правозащитного центра "Весна", в марте 2022 в Беларуси был задержан 43-летний гражданин Латвии Дмитрийс Михайловс . Мужчина был временно зарегистрирован в Минской области.

В Беларуси могут судить за публикации, осуждающие власть Фото: Alexander Burakov/DW

Его обвинили в призывах к санкциям (ст. 361 УК РБ), оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК), оскорблении представителя власти (ст. 369 УК), разжигании вражды и розни (ст. 130 УК). Как тогда сообщал МИД Латвии , у Михайловса проверили телефон и "властям не понравились сообщения, осуждающие режим Лукашенко".

30 декабря 2022 года Михайловса приговорили к четырем годам лишения свободы. Белорусское правозащитное сообщество признало Михайловса и Соколенко политзаключенными.

За что в РБ судили граждан Польши?

Первым гражданином Польши, признанным в Беларуси политзаключенным, стал Ежи Живолевский . 22 марта 2023 года его приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинениям в "агентурной деятельности" (ст. 358-1 УК РБ). Суд был закрытым.

Известно, что Живолевский родом из польского Подляшья (регион на границе с Беларусью), женился на белоруске, жил в Гродно, занимался торговлей.

За "агентурную деятельность" и "шпионаж" (ст. 358-1 и ст. 358 УК РБ) летом 2023 в Бресте также судили Томаша Берозу. Правозащитники предполагают, что он является гражданином Польши. Какой приговор вынесли мужчине, им неизвестно.

Еще одного гражданина Польши Роберта Томпалу, который жил в Беларуси с 1990-х годов, в РБ судили за оскорбление Лукашенко (ст. 368 УК РБ) и представителя власти (ст. 369 УК РБ). 17 апреля 2023 года его приговорили к трем годам заключения.

DW попросила МИД Польши прокомментировать эти случаи уголовного преследования, но на момент публикации ответ не получила.

Уголовные дела против граждан ЕС рассматриваются в закрытом режиме

Число задержанных по политическим мотивам граждан ЕС может быть больше, чем известно правозащитникам, отмечает Диана Пинчук. В основном их преследуют за "агентурную деятельность" и "шпионаж". Такие дела обычно рассматриваются в суде в закрытом режиме и находятся под грифом секретности.

"Кроме этого, у адвокатов, свидетелей, родственников берут подписки о неразглашении, а передача любой информации независимым СМИ или правозащитникам, даже о состоянии здоровья заключенного в тюрьме, теперь грозит тюремным сроком за "содействие экстремистской деятельности", - говорит Пинчук.

По словам собеседницы, часто единственными источниками информации становятся "пропагандистские фильмы и пресс-релизы официальных ведомств". Иногда правозащитники узнают о гражданах стран ЕС от их сокамерников и бывших заключенных в колониях.

Иностранцы, отмечает Пинчук, часто остаются без необходимой им поддержки в местах заключения в РБ, особенно если речь идет об отбывании срока в колонии, где передачи разрешены только родственников. "Часто у задержанных нет родственников в стране, которые могли бы им передать передачи с необходимыми вещами, средствами личной гигиены, лекарствами и витаминами", - говорит правозащитница.