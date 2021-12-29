Мать осужденного в Минске Дудникова: Мы надеемся на его экстрадицию в РФ

Минский городской суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии. Это почти максимально возможное наказание по статьям ст. 130 ч. 3 УК (разжигание социальной вражды) и ст. 361 ч. 3 (призывы к действиям, вредящим нацбезопасности). 21-летний Егор Дудников, который находится под стражей с 4 мая, признан политзаключенным. В интервью DW мама Егора, Юлия Дудникова, рассказала о приговоре, встрече с сыном и условиях его содержания.

DW: Юлия, вы сейчас находитесь в Минске. Удалось ли вам поговорить с Егором?

Юлия Дудникова: Я только что со встречи с ним (разговор состоялся 28 декабря. - Ред.). Егор молодец, он держится лучше, чем я. Пока есть хотя бы маленькая надежда на то, что у нас получится его экстрадировать в Россию, мы не опускаем руки, надеемся, что хотя бы он будет поближе к нам.

- Как Егор воспринял этот приговор?

Юлия Дудникова

- О том, что прокурор запросил 11 лет, сын узнал еще на прошлой неделе. К сожалению, суд был закрытым, поэтому в этот момент меня там не было. Как он мог отреагировать? Он просто старается сейчас об этом не думать. Это страшная цифра, половина его жизни. Егору 21 год. И вот у человека, который еще жизнь, по сути, не начинал жить, уже отняли половину. Я не беру детство-юность, когда ребенок еще зависит от родителей, а именно период, когда он начинает жить самостоятельно, влюбляется, ищет работу, делает свои первые шаги - и тут на взлете 11 лет. Как это все на нем отразится? Сложно сказать. Но он обещал держаться, он знает, как мы его любим, как мы за него переживаем.

- Как вы будете дальше действовать?

- Будет апелляция однозначно. И планируем, что у нас получится экстрадировать его в Россию. Хотя бы для того, чтобы Егор был ближе к нам.

- Российское посольство оказывает какую-то поддержку?

- Начнем с того, что представителей посольства даже не пустили на заседание суда, хотя, в принципе, не имели на это права. Егор является гражданином России, и они обязаны были присутствовать. Я надеялась на них. Не допустили и второго адвоката, российского. И произошло то, что произошло - 11 лет. Посольство, насколько возможно, нас поддерживает, они переживают за Егора, держат руку на пульсе.

Я очень надеюсь все-таки, что тот факт, что он гражданин России, сыграет свою роль, что Россия и Беларусь смогут договориться. Ни по одному эпизоду, насколько я знаю, не доказано, что кто-то где-то пострадал от его действий. Да, была озвучка, согласна (Егора Дудников обвинили в озвучке оппозиционных роликов. - Ред.). Но это ведь как музыкант на скрипке сыграл, допустим, что-то революционное. И что? Я не знаю, как за это можно столько давать... Для меня это какая-то немыслимая цифра. У нас в России столько даже за убийство не дают.

Егор Дудников

- Егор высказывал сожаление о том, что он вообще поехал в Беларусь и участвовал во всех протестах?

- Он пока в таком возрасте, когда люди готовы бороться за справедливость и совершать безумные поступки. Егор больше беспокоится о том, как это на нас отразится. О том, что я сижу тут и плачу, о том, что бабушка плачет в Саратове, о том, что его крестная плачет в Дмитрове и куча других родственников очень его жалеют, поддерживать пока могут только морально. Вся семья наша от этого страдает, и каждый раз он говорит только одно: "Простите меня, если можете, я так жалею, что вам приходится через это все проходить". Он знает, что я буду биться за него до последнего как мать. Но другого варианта нет: я буду биться, ходить куда надо, звонить, писать, все что могу, я буду делать.

- В каких условиях содержат Егора?

- Отношения пока к нему такое же, как и ко всем, то есть ничего запредельного не происходит. Единственное, что сейчас его перевели в маленькую камеру, где содержится 26 человек. Это ужасно, очередь даже в туалет.

- На сколько мест расчитана эта камера?

- Я не знаю. Егор сказал: потерплю, пока меня куда-то не переведут.

-Что он еще говорит?

- Я не могу сказать, что он сожалеет, что его жизнь так повернулась. Сын говорит, возможно, так и надо было, чтобы я повзрослел, вышел из этого юношеского максимализма. Говорит, возможно, такая его судьба. Он проходит это все с достоинством, настроен решительно все это пережить.

Когда я сидела на суде, смотрела на адвоката, на прокурора и просто хотелось встать и сказать: вы, мать, отец, посмотрите на него - это зеленый мальчишка, только начинает жить. Как у вас рука поднимается дать ему такой срок, как вы спите потом, как вы своих детей обнимаете и целуете, зная, что вы только что загубили мальчишке жизнь. Я не думаю, что такой срок бесследно для Егора не пройдет.

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