 Мать осужденного в Минске Дудникова: Мы надеемся на его экстрадицию в РФ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 29.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Мать осужденного в Минске Дудникова: Мы надеемся на его экстрадицию в РФ

Россиянина Егора Дудникова приговорили в Беларуси к 11 годам колонии. DW поговорила с мамой Егора, Юлией Дудниковой, о приговоре, встрече с сыном, условиях содержания и судьбе.

Егор Дудников в суде

Егор Дудников в суде

Минский городской суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии. Это почти максимально возможное наказание по статьям ст. 130 ч. 3 УК (разжигание социальной вражды) и ст. 361 ч. 3 (призывы к действиям, вредящим нацбезопасности). 21-летний Егор Дудников, который находится под стражей с 4 мая, признан политзаключенным. В интервью DW мама Егора, Юлия Дудникова, рассказала о приговоре, встрече с сыном и условиях его содержания.

DW: Юлия, вы сейчас находитесь в Минске. Удалось ли вам поговорить с Егором?

Юлия Дудникова: Я только что со встречи с ним (разговор состоялся 28 декабря. - Ред.). Егор молодец, он держится лучше, чем я. Пока есть хотя бы маленькая надежда на то, что у нас получится его экстрадировать в Россию, мы не опускаем руки, надеемся, что хотя бы он будет поближе к нам.

- Как Егор воспринял этот приговор?

Юлия Дудникова

Юлия Дудникова

- О том, что прокурор запросил 11 лет, сын узнал еще на прошлой неделе. К сожалению, суд был закрытым, поэтому в этот момент меня там не было. Как он мог отреагировать? Он просто старается сейчас об этом не думать. Это страшная цифра, половина его жизни. Егору 21 год. И вот у человека, который еще жизнь, по сути, не начинал жить, уже отняли половину. Я не беру детство-юность, когда ребенок еще зависит от родителей, а именно период, когда он начинает жить самостоятельно, влюбляется, ищет работу, делает свои первые шаги - и тут на взлете 11 лет. Как это все на нем отразится? Сложно сказать. Но он обещал держаться, он знает, как мы его любим, как мы за него переживаем.

- Как вы будете дальше действовать?

- Будет апелляция однозначно. И планируем, что у нас получится экстрадировать его в Россию. Хотя бы для того, чтобы Егор был ближе к нам.

- Российское посольство оказывает какую-то поддержку?

- Начнем с того, что представителей посольства даже не пустили на заседание суда, хотя, в принципе, не имели на это права. Егор является гражданином России, и они обязаны были присутствовать. Я надеялась на них. Не допустили и второго адвоката, российского. И произошло то, что произошло - 11 лет. Посольство, насколько возможно, нас поддерживает, они переживают за Егора, держат руку на пульсе.

Я очень надеюсь все-таки, что тот факт, что он гражданин России, сыграет свою роль, что Россия и Беларусь смогут договориться. Ни по одному эпизоду, насколько я знаю, не доказано, что кто-то где-то пострадал от его действий. Да, была озвучка, согласна (Егора Дудников обвинили в озвучке оппозиционных роликов. - Ред.). Но это ведь как музыкант на скрипке сыграл, допустим, что-то революционное. И что? Я не знаю, как за это можно столько давать... Для меня это какая-то немыслимая цифра. У нас в России столько даже за убийство не дают.

Егор Дудников

Егор Дудников

- Егор высказывал сожаление о том, что он вообще поехал в Беларусь и участвовал во всех протестах?

- Он пока в таком возрасте, когда люди готовы бороться за справедливость и совершать безумные поступки. Егор больше беспокоится о том, как это на нас отразится. О том, что я сижу тут и плачу, о том, что бабушка плачет в Саратове, о том, что его крестная плачет в Дмитрове и куча других родственников очень его жалеют, поддерживать пока могут только морально. Вся семья наша от этого страдает, и каждый раз он говорит только одно: "Простите меня, если можете, я так жалею, что вам приходится через это все проходить". Он знает, что я буду биться за него до последнего как мать. Но другого варианта нет: я буду биться, ходить куда надо, звонить, писать, все что могу, я буду делать.

- В каких условиях содержат Егора? 

- Отношения пока к нему такое же, как и ко всем, то есть ничего запредельного не происходит. Единственное, что сейчас его перевели в маленькую камеру, где содержится 26 человек. Это ужасно, очередь даже в туалет.

- На сколько мест расчитана эта камера?

- Я не знаю. Егор сказал: потерплю, пока меня куда-то не переведут.

-Что он еще говорит?

- Я не могу сказать, что он сожалеет, что его жизнь так повернулась. Сын говорит, возможно, так и надо было, чтобы я повзрослел, вышел из этого юношеского максимализма. Говорит, возможно, такая его судьба. Он проходит это все с достоинством, настроен решительно все это пережить.

Когда я сидела на суде, смотрела на адвоката, на прокурора и просто хотелось встать и сказать: вы, мать, отец, посмотрите на него - это зеленый мальчишка, только начинает жить. Как у вас рука поднимается дать ему такой срок, как вы спите потом, как вы своих детей обнимаете и целуете, зная, что вы только что загубили мальчишке жизнь. Я не думаю, что такой срок бесследно для Егора не пройдет. 

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:04

Как блогер Тихановский перешел дорогу Лукашенко (14.12.2021)

  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Свыше 900 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

  • Мария Колесникова
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Мария Колесникова

    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

  • Адвокат Максим Знак
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

  • Сергей Тихановский
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сергей Тихановский

    Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

  • Игорь Лосик
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

  • Блогер Сергей Петрухин
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Блогеры за решеткой

    Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

  • Павел Северинец
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

  • Алесь Беляцкий, глава правозащитного центра Весна
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Правозащитники под прицелом властей

    Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

  • Медиаменеджер Андрей Алекcандров
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сотрудники независимых медиа

    Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

  • Катерина Борисевич
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

  • Алана Гебримариям
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты из студенческой среды

    За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


Аудио- и видеофайлы по теме

Платья из Берлина в помощь политзаключенным в Беларуси  

Как политзаключенного музыканта Игоря Банцера поддерживают в Германии  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Хорошие новости о коронавирусе? Они есть  

"Катастрофа для России": что говорят в Германии о ликвидации "Мемориала"  

Россия блокирует Tor: чего она добилась и что делать пользователю?  