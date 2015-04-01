Европа или Россия: куда повернет Беларусь?

Гости эфира:
🔵 Филипп Кристоф Шмедеке, политолог, председатель правления AKNO, директор Science at Risk Emergency Office
🔵 Юлия Соловьева, первая председательница "Разам"
🔵 Якоб Вëлленштайн, директор офиса по Беларуси фонда имени Конрада Аденауэра
00:00 Ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной
01:22 Зачем проводить Форумы о Беларуси в Европе
04:35 Как выстраивать диалог между Европой и белорусами
08:10 "До 2020 года голоса Беларуси не было слышно"
11:18 Мнения с Форума: Тихановская, Абрахам и Латушко
13:00 Нужна ли Беларусь Европе
15:26 "Это не изоляция белорусов, а изоляция режима Лукашенко"
17:50 Действительно ли большинство граждан Беларуси чувствуют себя ненужными Европе
23:34 Почему Германия принимает меньше белорусских граждан, чем Польша и Литва
29:13 Как и кто принимает решения по гражданам Беларуси в Германии
33:46 Почему у Европы нет стратегии по отношению к студентам и представителям гражданского общества из Беларуси
36:53 Какой план у Европы, на случай, если в Беларуси не произойдут демократические перемены
42:37 Где вы видите будущее Беларуси