Европа или Россия: куда повернет Беларусь?

В Берлине прошел "Форум будущего Беларуси". Белорусские демократические силы и европейские политики обсудили, чего они достигли в противостоянии режиму Лукашенко и что можно сделать для того, чтобы Беларусь была демократической европейской страной. Нужна ли Европе Беларусь? К чему могут привести изоляция и санкции? Чем грозит дальнейший поворот режима Лукашенко к России?

Гости эфира:

🔵 Филипп Кристоф Шмедеке, политолог, председатель правления AKNO, директор Science at Risk Emergency Office

🔵 Юлия Соловьева, первая председательница "Разам"

🔵 Якоб Вëлленштайн, директор офиса по Беларуси фонда имени Конрада Аденауэра

00:00 Ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной

01:22 Зачем проводить Форумы о Беларуси в Европе

04:35 Как выстраивать диалог между Европой и белорусами

08:10 "До 2020 года голоса Беларуси не было слышно"

11:18 Мнения с Форума: Тихановская, Абрахам и Латушко

13:00 Нужна ли Беларусь Европе

15:26 "Это не изоляция белорусов, а изоляция режима Лукашенко"

17:50 Действительно ли большинство граждан Беларуси чувствуют себя ненужными Европе

23:34 Почему Германия принимает меньше белорусских граждан, чем Польша и Литва

29:13 Как и кто принимает решения по гражданам Беларуси в Германии

33:46 Почему у Европы нет стратегии по отношению к студентам и представителям гражданского общества из Беларуси

36:53 Какой план у Европы, на случай, если в Беларуси не произойдут демократические перемены

42:37 Где вы видите будущее Беларуси