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"Вясна": В колонии Беларуси скончался 22-летний россиянин

Екатерина Венкина
2 ноября 2024 г.

По данным правозащитного центра "Вясна", в колонии № 15 в Могилеве на востоке Беларуси скончался 22-летний гражданин РФ Дмитрий Шлетгауэр.

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Наручники
Наручники (фото из архива)Фото: Valery Sharifulin/dpa/TASS/picture alliance

В исправительной колонии № 15 в Могилеве на востоке Беларуси скончался 22-летний гражданин России Дмитрий Шлетгауэр, приговоренный к 12 лет колонии усиленного режима по статьям "шпионаж" и "содействие экстремистской деятельности". Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил правозащитный центр "Вясна".

По предварительной информации, смерть наступила 11 октября, ее точная причина устанавливается. В колонии молодой человек пробыл меньше месяца.

Дмитрий Шлетгауэр - уроженец Славгорода в Алтайском крае РФ, в 2018 году получил вид на жительство в Беларуси, работал в Каменке на предприятии по производству полимерных изделий.

Процесс по делу Шлетгауэра проходил в закрытом режиме

По данным правозащитников, был задержан и брат россиянина, которого позднее депортировали в РФ.

К заключению Шлетгауэра приговорил Брестский областной суд, процесс проходил в закрытом режиме, детали неизвестны.

В Верховном суде Беларуси 30 августа в закрытом формате состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу. "Вясна" считала Шлетгауэра политзаключенным.

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