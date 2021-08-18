"Отряды гражданской самообороны Беларуси" признаны террористической организацией

Верховный суд Беларуси признал формирование "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом заявили в среду, 18 августа, в генеральной прокуратуре страны.

В генпрокуратуре утверждают, что сообщество "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ) было создано в сентябре 2020 года гражданином Германии Денисом Хофманом для "осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти". По версии ведомства, "для вербовки и связи со сторонниками", а также "совместного совершения преступлений" были созданы Telegram-чаты и каналы, в которых подписчиков якобы обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранительным органам. В Минске также утверждают, что ОГСБ уже приступили к "совершению актов терроризма" на территории Беларуси.

В тот же день в министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о признании экстремистскими еще двух Telegram-каналов - "Кибер-Партизаны" и "Кибер-сливы". Оба канала, как уверяют в МВД, размещали материалы, которые "направлены на дискредитацию сотрудников милиции, представителей органов государственного управления, а также на разжигание социальной вражды".

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