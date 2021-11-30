 Студенты профучилищ в Германии мечтают стать садовниками. ″Эффект Греты″? | Учеба и работа в Германии | DW | 03.12.2021

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Учеба и карьера

Студенты профучилищ в Германии мечтают стать садовниками. "Эффект Греты"?

Влияет ли дискуссия о защите климата на выбор профессии в Германии? Что предлагают в сфере образования тем, кого заботит экология? И учитывают ли "эффект Греты" немецкие работодатели? DW разбиралась.

Грета Тунберг на молодежном саммите по климату в Милане

Грета Тунберг на молодежном саммите по климату в Милане

Опрос, проведенный этой осенью, показал, что проблемы климата волнует каждого второго жителя Германии в возрасте от 14 до 29 лет. Шведская школьница Грета Тунберг и движение Fridays for Future способствовали росту важности проблем экологии в общественном восприятии. DW попыталась выяснить, влияет ли это на выбор профессии и ситуацию на рынке труда.

Сразу скажем: масштабные исследования на эту тему в Германии пока не проводились. Поэтому ученые не могут делать общих выводов о влиянии роста экологической сознательности на интерес к "зеленым" специальностям. Как пояснили DW в Немецком институте экономики, как раз сейчас они пытаются четко определить, какие именно профессии следует к ним относить, чтобы провести научный анализ. Ведь связь с природой - лишь один из критериев. Регенеративная энергетика, энергосберегающие технологии, электромобильность, "зеленый" банкинг, образовательные проекты, туризм - список сфер, связанных с экологией, обширный. Единой картины пока нет, но отдельные аспекты уже свидетельствуют об изменениях.

Интерес к "зеленым" специальностям в Германии

Например, Немецкий институт экономики (IW) изучил популярность "зеленых" профессий среди тех, кто хочет пройти профобучение и получить среднее специальное образование. За основу ученые взяли профессии, которые министерство сельского хозяйства ФРГ причисляет к "зеленым". В основном они относятся к аграрной сфере. Результаты показали, что в 2020 году на большинство из них спрос вырос. Хотя в целом в Германии интерес к профобучению из-за пандемии упал, эта проблема коснулась семь "зеленых" специальностей из 21. Особенно заметно упала популярность двух профессий: технолог молочного производства и зоотехник по птицеводству. Вероятной причиной тому ученые IW считают критику потребления продуктов животного происхождения.

Из всех зеленых профессий студенты профучилищ в Германии больше всего мечтают стать садовниками

Из всех "зеленых" профессий студенты профучилищ в Германии больше всего мечтают стать садовниками

В тоже время стало существенно больше тех, кто хочет быть коневодом. Выросло и число желающих освоить профессию егеря. Но самая популярная "зеленая" профессия - озеленитель. В прошлом году было заключено более 4000 договоров о профобучении по ней. Кроме того повысился интерес к специальностям "овощеводство", "садоводство", "ландшафтное строительство". Впрочем, говорить исключительно о влиянии "эффекта Греты" ученые не берутся. Как поясняет DW одна из авторов исследования Филиз Конеберг (Filiz Koneberg), рост привлекательности этих профессий может быть обусловлен как личным интересом к природе и желанием работать на свежем воздухе, так и привлекательными условиями труда и хорошей ситуацией с клиентскими заказами.

"Зеленые" специальности в немецких университетах

Более сложные профессии, связанные с "зелеными" технологиями, в Германии осваивают в рамках высшего образования. Существуют сотни учебных программ. Только по ключевому слову "Umwelt" ("окружающая среда") портал Hochschhulkompas.de выдает более 600 специальностей в немецких вузах.

Технический университет Мюнхена

Мюнхенский технический университет известен своей инновационной культурой

Например, в Техническом университете Мюнхена (TUM) можно изучать устойчивый менеджмент ресурсов (Sustainable Resource Management), экологический инжиниринг (Umweltingenieurwesen), аграрную науку (Agrarsystemwissenschaften). И за несколько прошлых семестров в этом баварском вузе заметили рост популярности таких специальностей. На программы "Устойчивый менеджмент ресурсов" и "Экологический инжиниринг" количество заявок увеличилось даже более чем в два раза, подчеркивают в пресс-службе TUM на запрос DW. Сейчас вуз планирует расширить перечень "зеленых" специальностей. Он уже создал новую бакалаврскую программу "Устойчивый менеджмент и технологии" (Sustainable Management and Technology). А вскоре появится магистерская программа "Устойчивая энергетика и предпринимательство в развивающихся странах" (Sustainable Energies and Entrepreneurship in the Global South).

Кроме того в TUM устойчивое развитие входит в учебные программы всех специальностей. Есть и междисциплинарные экологические семинары, открытые для всех. В "лаборатории идей" студенты могут разработать свой проект по экологичной жизни и применить его на территории кампуса.

"Зеленые" вакансии в Германии и перспективы на рынке труда

А стали ли работодатели чаще искать работников в "зеленых" сферах? О росте вакансий, связанных с экологией, в целом судить сложно. Их размещают сами фирмы на своих сайтах и онлайн-биржи труда. Помимо специализированных "зеленых" порталов Greenjobs.de, Jobverde.de, или Gruener-stellenmarkt.de немало предложений можно найти и на крупных сайтах Stepstone.de или Indeed.de. На Indeed.de, например, для таких предложений о работе нет отдельной категории. Однако по просьбе DW сотрудники портала проанализировали количество вакансий, в описании которых используются "зеленые" понятия. И, как выяснилось, за последние три года объявлений с ключевыми словами стало значительно больше. Со словом "водород", например, в два раза, "электромобильность" и "возобновляемая энергетика" - почти 50 процентов, а "защита окружающей среды" - на треть, отмечают в пресс-службе.

Потребность в IT-специалистах на немецком рынке труда продолжает расти

Потребность в IT-специалистах на немецком рынке труда продолжает расти

В развитии "зеленых" технологий и продуктов в Германии большое значение придается цифровизации. И как показало другое исследование Немецкого института экономики, в ближайшие пять лет в связи с растущими требованиями по энергосбережению и экологичности немецким предприятиям прежде всего будут нужны IT-специалисты. Треть опрошенных фирм отметили, что планируют увеличить число таких сотрудников. На втором месте по востребованности будут инженеры-экологи, на третьем - специалисты в сфере MINT (естественные науки и математика). Особенно в крупных компаниях потребность в таком персонале будет расти.

А если рассматривать более дальнюю перспективу, то к 2030 году айтишники составят пятую часть всех специалистов, необходимых для достижения поставленных Германией целей в области экологии. Это показало исследование, инициированное партией "Союз 90/зеленые". Для достижения климатической нейтральности в экономике, транспортной сфере, строительстве и энергодобыче в конце этого десятилетия нужны будут более 400 тысяч специалистов. Больше половины из них - работники со средним образованием.

Немецкий Институт профобразования BIBB это уже учитывают. Так, с лета 2021 года защита климата и устойчивое развитие стали обязательной составляющей программ обучения по дуальной системе всем без исключения профессиям обучения. Это позволяет получить студентам современные и ориентированные на будущее знания и навыки, подчеркивают в BIBB.

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    Автор: Геро Рютер, Марина Борисова


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