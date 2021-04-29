 Германия хочет стать климатически нейтральной на пять лет раньше | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия хочет стать климатически нейтральной на пять лет раньше

Правительство ФРГ одобрило новую версию закона о защите климата. Цель - климатическая нейтральность к 2045 году и сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 65 процентов по сравнению с 1990-м.

Угольная электростанция в земле Бранденбург

Угольная электростанция в земле Бранденбург

Климатической нейтральности в Германии необходимо достичь к 2045 году - на пять лет раньше, чем планировалось. Это следует из проекта обновленной версии федерального закона о защите климата, одобренного правительством ФРГ в среду, 12 мая. Выбросы парниковых газов к 2030 году должны сократиться на 65 процентов, а к 2040-му - на 88 процентов по сравнению с уровнем 1990-го, указывается в документе.

Законопроект способствует межпоколенческой справедливости и позволит защищать климат таким способом, который "не останавливает экономику, а восстанавливает и модернизирует ее", подчеркнула  министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Новые задачи являются очень амбициозными, признала она. Власти поддержат экономическими мерами выполнение целей по климатической нейтральности, заверил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Новая версия закона ужесточает требования к отдельным секторам экономики. Им с 2023 по 2030 годы придется сократить выбросы больше, чем предполагалось в первоначальной версии закона. Наибольшая доля сокращений придется на энергетический сектор и промышленность.

Реакции "зеленых" и СвДП

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к конкретным мерам. Одобренные правительством шаги являются лишь рамками, которые необходимо наполнить, подчеркнула она.

Фракция Свободной демократической партии (СвДП) в германском бундестаге раскритиковала законопроект, посчитав его чрезмерно жестким. Правящая коалиция должна прекратить вводить новые ужесточения для отдельных секторов, указал эксперт СвДП по энергетике Мартин Нойман (Martin Neumann).

КС Германии: закон о защите климата частично противоречит конституции

Федеральный конституционный суд ФРГ в конце апреля постановил, что закон о защите климата частично противоречит Основному закону Германии. Действующая редакция закона четко не указывает, как именно должно быть обеспечено сокращение выброса двуокиси углерода в атмосферу после 2030 года, следовало из постановления суда. Законодателям необходимо до конца 2022 года подробно прописать целевые показатели сокращения выбросов на этот период, указывалось далее.

Смотрите также:

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 05:09

Германия к 2038 году полностью откажется от угля (03.07.2020)

Контекст

Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2

Уже в трех регионах Германии будет железнодорожный транспорт на водороде. Цель - замена дизельных локомотивов на неэлектрифицированных участках. У Alstom ФРГ заказала 41 поезд.  

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата? (20.09.20199)  

Жизнь без пластика: как работает магазин без упаковки в Бонне (28.05.2018)  

Также по теме

Symbobild rauchender Auspuff

Суд: Закон ФРГ о защите климата частично противоречит конституции 29.04.2021

В законе о защите климата не прописаны детали сокращения выбросов парниковых газов после 2030 года, указал Федеральный конституционный суд ФРГ. Экоактивисты назвали постановление КС прорывным.

Symbolbild I Europäisches Parlament I Coronavirus

Законопроект о климате: Европарламент одобрил ужесточение показателей 08.10.2020

Европарламент поддержал сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов на 60 процентов по сравнению с показателями 1990 года.

Brüssel | EU-Kommission: Ursula von der Leyen neben Greta Thunberg

В ЕС представили законопроект о климатической нейтральности 04.03.2020

Закон о климате призван сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году. Грета Тунберг и другие экоактивисты раскритиковали документ из-за его направленности на долгосрочную перспективу.

Реклама

Самые читаемые

Трагедия в Казани: 12 мая объявлено в Татарстане днем траура  

Трагедия в Казани. Что происходит после стрельбы в гимназии (фотогалерея)  

Автомобильные номера в Германии: значение букв и цифр  