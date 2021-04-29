Германия хочет стать климатически нейтральной на пять лет раньше

Климатической нейтральности в Германии необходимо достичь к 2045 году - на пять лет раньше, чем планировалось. Это следует из проекта обновленной версии федерального закона о защите климата, одобренного правительством ФРГ в среду, 12 мая. Выбросы парниковых газов к 2030 году должны сократиться на 65 процентов, а к 2040-му - на 88 процентов по сравнению с уровнем 1990-го, указывается в документе.

Законопроект способствует межпоколенческой справедливости и позволит защищать климат таким способом, который "не останавливает экономику, а восстанавливает и модернизирует ее", подчеркнула министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Новые задачи являются очень амбициозными, признала она. Власти поддержат экономическими мерами выполнение целей по климатической нейтральности, заверил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Новая версия закона ужесточает требования к отдельным секторам экономики. Им с 2023 по 2030 годы придется сократить выбросы больше, чем предполагалось в первоначальной версии закона. Наибольшая доля сокращений придется на энергетический сектор и промышленность.

Реакции "зеленых" и СвДП

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к конкретным мерам. Одобренные правительством шаги являются лишь рамками, которые необходимо наполнить, подчеркнула она.

Фракция Свободной демократической партии (СвДП) в германском бундестаге раскритиковала законопроект, посчитав его чрезмерно жестким. Правящая коалиция должна прекратить вводить новые ужесточения для отдельных секторов, указал эксперт СвДП по энергетике Мартин Нойман (Martin Neumann).

КС Германии: закон о защите климата частично противоречит конституции

Федеральный конституционный суд ФРГ в конце апреля постановил, что закон о защите климата частично противоречит Основному закону Германии. Действующая редакция закона четко не указывает, как именно должно быть обеспечено сокращение выброса двуокиси углерода в атмосферу после 2030 года, следовало из постановления суда. Законодателям необходимо до конца 2022 года подробно прописать целевые показатели сокращения выбросов на этот период, указывалось далее.

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