Грета Тунберг в Берлине призвала "выкорчевать систему"

Шведская экоактивистка, 18-летняя Грета Тунберг в пятницу, 24 сентября, выступила перед десятками тысяч собравшихся у здания Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага, в германской столице в рамках акции международного общественного движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future, FFF). "Мы требуем перемен, и мы сами и есть эти перемены", - сказала она, обращаясь к митингующим.

Тунберг напомнила, что климатические протесты проходят по всему миру под хэштегом Uproot The System! ("Выкорчевать систему!"), и призвала сделать это, начав с ее устоев и капиталистических основ. "В последнее время мы наблюдали, как экстремальные погодные явления по всему миру приводят к множеству смертей - не в последнюю очередь и здесь, в Германии", - отметила она, напомнив о катастрофическом наводнении на западе ФРГ в июле этого года.

"Неудивительно, что вам приходится лгать"

Выступление Тунберг прошло всего за два дня до парламентских выборов в Германии, где в ходе избирательной кампании одно из ключевых мест было отведено проблеме изменения климата. На акции в Белине к шведской экоактивистке присоединилась и 25-летняя Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) - одна из главных лидеров протестного движения Fridays for Future в ФРГ. Она обвинила ведущих кандидатов в канцлеры ФРГ в нечестности их политики в вопросах защиты окружающей среды и в сохранении в ФРГ бурого и каменного угля в качестве одного из источников энергии до 2038 года.

Все лето кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вынужден был слышать, что "его безумный план", рассчитанный на предстоящие 17 лет, "обречен на провал", заявила Нойбауэр.

"Мы заставили партии в течение лета говорить о климатической политике, хотя их программы по этому вопросу неадекватны, и они сами это знают. Неудивительно, что вам приходится лгать, господин Лашет", - добавила они, имея в виду кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета (Armin Laschet).

Активисты Fridays for Future оценили число митинговавших в Берлине в 100 тыс.

Шольц поблагодарил экоактивистов

После акции Шольц поблагодарил движение в Twitter, заявив, что оно помогло включить проблему изменения климата в политическую повестку. Лашет в свою очередь использовал Instagram, чтобы призвать политиков в Берлине к действию. "Для ХДС абсолютно ясно, что Германия должна действовать быстрее и лучше в вопросе защиты климата", - отметил он.

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в свою очередь напомнил, что Берлин в последнее время активизировал свои усилия для достижения новых климатических целей.

Климатическая забастовка в 470 городах ФРГ

В пятницу, 24 сентября, жители более 470 германских городов присоединились ко всемирной климатической забастовке. Это уже восьмая по счету акция молодежного движения FFF.

Акцию в Берлине поддержали свыше 200 различных общественных организаций и инициатив. В Гамбурге такая демонстрация собрала более 20 тысяч человек.

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