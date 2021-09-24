В преддверии выборов в бундестаг в ФРГ проходят акции в защиту климата

За два дня до парламентских выборов в Германии участники международного общественного движения школьников и студентов в защиту климата "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future, FFF) вышли в пятницу, 24 сентября, на улицы более 470 немецких городов в рамках всемирной климатической забастовки. Это уже восьмая по счету акция молодежного движения. В Берлин для участия в ней приехала шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

В Берлине так называемая климатическая забастовка собрала, по оценкам полиции, более 12 тысяч участников. Акцию поддержали более 200 различных общественных организаций и инициатив. Главная цель собравшихся между Рейхстагом и зданием ведомства федерального канцлера, как стало ясно из выступлений ораторов, - усилить давление на политические партии на пороге парламентских выборов в интересах защиты климата нашей планеты. Климатические цели всех партий слишком не амбициозные, стороны, от которых это зависит, делают слишком мало для того, чтобы снизить выбросы CO2 и таким образом предотвратить глобальное потепление до конца нынешнего столетия выше, чем на 1,5 градуса, считают активисты FFF.

За отказ от использования угля с 2030 года

Но, несмотря на критику, которой подвергаются в настоящее время политические партии Германии, немецкая экологическая активистка, представитель FFF Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) считает, что в деле защиты климата очень важно, каков будет результат выборов в бундестаг. Как "выборы века" охарактеризовала она их поэтому в интервью информагентству AFP. По мнению Нойбауэр, призывающей к скорейшему закрытию угольных электростанций, программа по защите климата, предлагаемая партией "Союз-90/"зеленые", является "одной из самых амбициозных".

Официальный представитель FFF Карла Реемтсма (Carla Reemtsma) подвергла критике кандидата в канцлеры от СДПГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), который считает целесообразным отказаться от использования угля только в 2038 году. "Это должно произойти не позднее 2030 года. Политика Шольца последних лет говорит о том, что он определенно не является "климатическим канцлером", - заявила Реемтсма в интервью телеканалам RTL и ntv.

На отказе от использования угля с 2030 года настаивают лидеры партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck). С аналогичными требованиями выступает и Левая партия, призывающая прекратить производство электроэнергии на угле в течение ближайшего десятилетия. Как заявила Анналена Бербок изданию Die Welt, следующее правительство Германии должно стать "климатическим".

Каких "жертв" требует защита климата

Поворота политики в направлении защиты климата требует и экологическая организация BUND. "Если мы не будем действовать сейчас, затраты намного увеличатся", - заявил ее председатель Олаф Бандт (Olaf Bandt), комментируя дебаты по поводу расходов, которых требуют меры по защите климата.

"Каждый день, когда мы продолжаем сжигать уголь, является преступлением", - подчеркнул известный немецкий врач, автор бестселлеров и шоумен Эккарт фон Хиршхаузен (Eckart von Hirschhausen) в интервью журналу Stern. Он обвинил нынешнюю "большую коалицию" в блокировании энергетического перехода.

Председатель правления немецкой страховой компании Allianz Оливер Бете (Oliver Bäte) обвиняет все стороны в нечестности, когда речь идет о защите климата. "Политики должны, наконец, честно сказать, что защита климата невозможна без повышения цен на мобильность, энергоносители и частично на продукты питания", - такое мнение выразил Бете в интервью газете Handelsblatt, подчеркнув при этом, что защита климата означает также "идти на жертвы".

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