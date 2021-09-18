Почти все участники берлинской голодовки школьников начали есть

Спустя более чем три недели после начала голодовки школьников в защиту климата в палаточном лагере в центре Берлина почти все участники возобновили прием пищи. Об этом в среду, 22 сентября, сообщила пресс-секретарь акции Ханна Любберт (Hannah Lübbert). Из семи активистов (ранее СМИ писали о шести), начавших голодовку 1 сентября, 6 вышли из нее, несмотря на то, что кандидаты в канцлеры не выполнили их требование о публичных дебатах.

"Если бы мы продолжили, то погибли бы во имя холодного, прозаического, политического сохранения статус-кво, который закончится смертью для всего живого на Земле", - прокомментировала это решение Ханна Люберт. Участники голодовки потеряли до 11 килограммов веса, их неоднократно увозили в больницу.

В то же время Хеннинг Йешке (Henning Jeschke) последний не сдавшийся из участников акции первой волны, объявил о переходе на "сухую голодовку". К нему собирается присоединиться женщина, начавшая голодать на этой неделе.

Кандидаты в канцлеры ФРГ назвали такой вид протеста "неприемлемым", поскольку его участники подвергают свою жизнь опасности. Армин Лашет (Armin Laschet), представляющий правящий консервативный блок ХДС/ХСС, социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и кандидат от "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в совместном заявлении, опубликованном 14 сентября, сообщили, что готовы встретиться со школьниками - но только после выборов в бундестаг и не публично.

Однако школьники настаивают на публичной встрече в четверг, 23 сентября, в 17 часов, а также на создании гражданского совета, который должен сформулировать немедленные меры по защите климата.

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