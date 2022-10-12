Столтенберг назвал приоритетом НАТО усиление ПВО Украины

На 231-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 12 октября (время московское).

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Усиление противовоздушной обороны Украины станет приоритетом военной помощи стран НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе на встрече министров обороны стран альянса. "Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление ПВО", - сказал он. Столтенберг приветствовал поставку Германией Украине зенитного комплекса IRIS-T и призвал партнеров предоставить Киеву больше различных средств и систем ПВО из-за ракетных атак России по украинским городам. По его словам, речь идет о защите от ракет ближней и средней дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. Поставки систем ПВО срочно необходимы, чтобы помочь Украине "защитить города и больше территории страны от ужасающих и неизбирательных российских ударов, которые приводят к гибели гражданского населения и разрушению критической инфраструктуры". Генсек НАТО назвал ракетные атаки России признаком того, что у Путина заканчиваются альтернативы.

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