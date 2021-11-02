Почти 90 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана

Почти 90 государств присоединились к инициативе ЕС и США по сокращению выбросов метана. Среди поддержавших проект - половина из 30 стран, на счету которых наибольшее количество вырабатываемого метана и которые составляют две трети мировой экономики, сообщило агентство Reuters во вторник, 2 ноября, со ссылкой на представителя американской администрации.

Инициатива, представленная в сентябре, предполагает сокращение к 2030 году выбросов метана на 30 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. Недавно ее поддержала Бразилия, входящая в пятерку крупнейших производителей метана в мире. Три других государства Top-5 - Россия, Китай и Индия - пока не заявляли о своем участии, указывает Reuters. Позже в тот же день ожидается официальное заявление по данному поводу.

В Глазго проходит конференция ООН по защите климата

В шотландском Глазго с 31 октября продолжается всемирная конференция ООН по защите климата (COP26). 1 ноября и. о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала мировых лидеров принять более амбициозные климатические цели. "Пока мы не там, где должны быть", - заявила она. По словам Меркель, цели в области сокращения выбросов, закрепленные в Парижском соглашении по климату 2015 года "в совокупности не привели к тому, о чем мы договорились в Париже".

Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Его подписали представители 196 стран мира. Оно заменило истекший в 2020 году Киотский протокол, который утверждал обязательства по сокращению выбросов парниковых газов лишь для развитых стран. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

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