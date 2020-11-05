Выборы в США: спецпрокурор начал расследование в отношении штаба Трампа

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 6 ноября (время мск).

* Карта подсчета голосов предоставлена DW информационным агентством AP. По данным агентства, Джо Байден выиграл в штате Аризона и, соответственно, получил 11 голосов коллегии выборщиков. Другие мониторинговые институты пока не дают прогноз по Аризоне. Подсчет голосов в этом штате продолжается.

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В офисе госсекретаря штата Невада подтвердили, что обновленные данные по результатам голосования будут опубликованы утром в пятницу, сообщает Fox News. Всего к общим результатам голосования в штате Невада утром будет добавлено 51 тысяча бюллетеней из округа Кларк. По последним данным телеканала, после подсчета 76 процентов голосов в Неваде лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден с 49,4 процентами, у Трампа - 48,5 процентов.

Джо Байден

По данным Fox News и агентства Associated Press, Байден набрал уже 264 голоса. То есть демократу остается победить как минимум в Неваде, чтобы получить 270 голосов. По версии телекомпании CNN, которая пока не дала прогноза по голосованию в штате Аризона, у Байдена в данный момент - 253 голоса выборщиков, а это значит, что победы в Неваде ему будет пока недостаточно.

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В Пенсильвании ожидают результатов подсчета голосов избирателей в пятницу, 6 ноября. По словам госсекретаря штата Кэти Буквар, в данный момент необработанными остаются более 300 тысяч голосов, поданных по почте. Республиканец Трамп в Пенсильвании пока обходит Байдена, однако сторонники Демократической партии составляют большинство среди избирателей, голосующих по почте. Значительная часть таких голосов, по словам Буквар, отправлена из городов, в частности из Филадельфии и Питтсбурга.

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Несколько новостных телеканалов, в том числе ABC, CBS и MSNBC прервали трансляцию выступления Дональда Трампа в Белом доме. Этот шаг мотивируется борьбой с ложными заявлениями. "Сейчас мы снова оказались в непривычном положении, когда нам приходится не только прерывать президента Соединенных Штатов, но и корректировать его", - заявил ведущий телеканала MSNBC.

Трамп вновь говорил о "незаконных" голосах и что демократы якобы пытаются "украсть" выборы, притом что доказательств для этих утверждений нет.

Спецпрокурор расследует использование Белого дома штабом Трампа в день выборов

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Офис спецпрокурора США начал расследование в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа из-за использования Белого дома в качестве штаба в день выборов.

"Офис спецпрокурора сообщил мне сегодня, что они расследуют использование кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для проведения вечеринки в нарушение закона Хэтча", - написал член палаты представителей Конгресса США, демократ Билл Паскрелл в Twitter. По его словам, ранее он отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием расследовать нарушение закона со стороны Трампа.

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Племянница действующего президента Мэри Трамп кратко прокомментировала выступление Дональда Трампа в Белом доме. "Вот так это выглядит, когда проигравший терпит поражение", - написала она в Twitter.

Ранее в своей книге, которая вышла в свет перед выборами, Мэри Трамп предостерегла американцев от избрания на второй срок Дональда Трампа. А в одном из интервью немецкому агентству dpa она отозвалась о своем дяде как о "патологическом лгуне и расисте".

Трамп заявил, что у него пытаются "украсть выборы"

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Дональд Трамп утверждает, что у него пытаются "украсть" выборы, поскольку, согласно прогнозам, Джо Байден медленно выбивается в лидеры президентской гонки. "Наши числа чудесным образом тайно исчезают", - заявил глава Белого дома в своем публичном обращении - первом с 3 ноября.

По словам Трампа, некоторые города "погрязли в безнадежной коррупции", а сотрудники избиркомов "охотно совершали мошенничество". "Они пытаются сфальсифицировать выборы, и мы не можем этого допустить", - заявил президент США. Дональд Трамп утверждает, что избирательные комиссии подсчитывали "незаконные голоса". Президент обвинил "большие СМИ, большие деньги и большие технологии" в том, что они выступают против него и за демократов. Трамп также заявил, что результаты выборов, скорее всего, объявят в суде.

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Предвыборный штаб Дональда Трампа подал еще один иск - против представителей избирательной комиссии Филадельфии (штат Пенсильвания). В иске утверждается, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетами бюллетеней. Ранее суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски штаба Трампа о приостановке подсчета голосов. Сотрудники штаба требовали, чтобы наблюдатели от Республиканской партии могли подойти ближе к местам, где обрабатываются избирательные бюллетени и жаловались на уровень их обработки. В связи с этим в штабе требовали приостановить процедуру подсчета голосов и пересмотреть его результаты.

В Аризоне буду считать голоса до конца недели

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Подсчет голосов избирателей в штате Аризона может продлиться до конца текущей недели. В настоящий момент необработанными остаются около 450 тысяч избирательных бюллетеней, сообщает CNN со ссылкой на местные органы, ответственные за проведение выборов. По предварительным итогам, в этом штате побеждает Джо Байден, опережающий Дональда Трампа на 2 процента голосов.

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Получить 270 голосов членов коллеги выборщиков, необходимых для победы на выборах президента США в данный момент могут и Джо Байден, Дональд Трамп. По прогнозам телеканала СNN, у Байдена сейчас 253 голоса выборщиков, у Трампа - 213. В сообщении CNN отмечается, что телеканалу еще лишь предстоит спрогнозировать победителя в шести штатах: Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аризоне (11), Неваде (6), на Аляске (3). В этих регионах голоса продолжают подсчитываться.

По последним данным CNN, Трамп лидирует по голосам избирателей в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске, Байден - в Неваде и Аризоне.

В свою очередь, телеканал Fox News и агентство Associated Press (AP) уже спрогнозировали победу Джо Байдена в штате Аризона, отдав ему 11 голосов членов коллегии выборщиков. Поэтому, по версии Fox News / AP, Байден набрал 264 голоса и ему остается победить как минимум в Неваде, чтобы получить 270 голосов.

Что такое коллегия выборщиков и как голосуют американцы - инфографика

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В "колеблющемся" штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков осталось посчитать более 47 тысяч бюллетеней, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг. По его прогнозам, обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.

По последним данным, в Джорджии по голосам лидирует действующий президент США Дональд Трамп - 2 438 181 голосов (49,5%), но демократ Джо Байден его постепенно догоняет - 2 425 417 голосов (49,3%). Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков.

Хроника событий на выборах президента США 5 ноября >>>

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