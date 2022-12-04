Шольц вручил немецкую премию соосновательнице "Мемориала"

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вручил поощрительную немецкую премию имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff) соосновательнице российского правозащитного центра "Мемориал" Ирине Щербаковой. Церемония вручения прошла в Гамбурге в воскресенье, 4 декабря.

Премия была присуждена Щербаковой за "десятилетия ее приверженности международному взаимопониманию и примирению". Жюри обосновало выбор Щербаковой ее выдающимся вкладом в историческое самопросвещение своей страны и мужественную борьбу за права человека. Денежный эквивалент премии Марион Дёнхофф составляет 20 тысяч евро.

Ирина Щербакова - историк, публицист и переводчик. Она выпустила множество книг об истории и современной политике РФ, в том числе - о сталинизме и культуре памяти. Кроме того, Щербакова руководила в "Мемориале" молодежными и образовательными программами, координировала проекты по устной истории и ежегодный всероссийский школьный конкурс "Человек в истории. Россия - XX век".

Шольц рассказал о звонке Путину

Часть своей речи на церемонии Шольц посвятил войне в Украине. Канцлер вновь заявил, что Германия будет поставлять оружие Киеву до тех пор, пока Путин не выведет свои войска. Его слова приводит заместитель главного редактора издания Die Zeit Хольгер Штарк (Holger Stark).

Шольц также рассказал о состоявшемся 2 декабря телефонном разговоре с Путиным. По его словам, у него нет иллюзий относительно готовности российского президента вывести войска из Украины. Говоря о том, есть ли надежда, что Россия готова к этому, Шольц подчеркнул, что "к сожалению, на данный момент нам не нужно слишком много думать об этом", цитирует канцлера Штарк.

"Мемориал" получил Нобелевскую премию мира 2022 года

В октябре стало известно, что "Мемориал" стал лауреатом Нобелевской премии мира - вместе с украинским Центром Гражданских Свобод и основателем белорусского правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. "Организация находится в авангарде усилий по борьбе с милитаризмом и по поощрению прав человека и власти, основанной на верховенстве закона", - подчеркнули в нобелевском комитете.

В день объявления о вручении Нобелевской премии "Мемориалу" российский суд постановил изъять офис организации в центре Москвы в пользу государства. В декабре 2021 суд в России приняли решение о принудительной ликвидации "Мемориала" и его закрытии.

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