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Соосновательница российского правозащитного центра "Мемориал" Ирина Щербакова
Соосновательница российского правозащитного центра "Мемориал" Ирина ЩербаковаФото: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance
Права человекаРоссия

Соосновательница "Мемориала" удостоена немецкой премии

Олег Соколенко
18 мин. назад

Соосновательнице "Мемориала" Ирине Щербаковой присуждена поощрительная премия имени Марион Дёнхофф за просвещение россиян и борьбу за права человека в РФ

https://www.dw.com/ru/soosnovatelnica-memoriala-udostoena-nemeckoj-premii/a-63397485

Соосновательнице российского правозащитного центра "Мемориал" Ирине Щербаковой присуждена поощрительная немецкая премия имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff), вручаемая ежегодно за содействие международному взаимопониманию и примирению. О решении жюри учредители премии сообщили в понедельник, 10 октября.

"Мы присуждаем этот приз Ирине Щербаковой, чтобы отметить ее выдающийся вклад в историческое самопросвещение ее страны и мужественную борьбу за права человека", - цитирует заявление жюри агентство AFP.

Сообщается, что Щербакова будет лично принимать награду 4 декабря на церемонии в Гамбурге, с хвалебной речью при этом выступит канцлер Германии Олаф Шольц. Денежный эквивалент премии Марион Дёнхофф составляет 20 тысяч евро.

"Мемориал" получил Нобелевскую премию мира 2022 года

В пятницу, 7 октября, стало известно, что "Мемориал" получил Нобелевскую премию мира - вместе с украинским Центром Гражданских Свобод и основателем белорусского правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. В тот же день российский суд постановил изъять офис "Мемориала" в центре Москвы в пользу государства.

Ирина Щербакова - историк, публицист и переводчик. Она выпустила множество книг об истории и современной политике РФ, в том числе - о сталинизме и культуре памяти. Кроме того, Щербакова руководила в "Мемориале" молодежными и образовательными программами, координировала проекты по устной истории и ежегодный всероссийский школьный конкурс "Человек в истории. Россия - XX век".

Премия за помощь беженцам в Германии

Кроме Щербаковой, премию имени Марион Дёнхофф получила в этом году немецкая благотворительная организация Tafel, которая раздает продукты питания нуждающимся,  в том числе беженцам. В решении жюри говорится, что этой зимой ее помощь будет особенно важна, в условиях роста цен на энергоносители и инфляции в Германии, а также продолжающейся российской агрессии против Украины.

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