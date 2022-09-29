В Германии инфляция возросла до пикового уровня с 1951 года

Сейчас товары и услуги стоят в среднем ровно на 10 процентов выше, чем в сентябре 2021 года, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Инфляция в Германии в сентябре резко возросла до самого высокого уровня за более чем 70 лет. Товары и услуги стоят сейчас в среднем на 10,0 процента выше, чем ровно год назад, сообщило в четверг, 29 сентября, Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на предварительные данные.

Этот показатель - самый высокий с декабря 1951 года, когда уровень инфляции составлял 10,5 процента. Главный фактор высокой инфляции - война в Украине и ее последствия, которые ведут к росту цен в особенности на энергоносители, которые подорожали на 43,9 процента, и продукты питания (на 18,7 процента).

Как отмечает Reuters, экономисты ожидали роста потребительских цен в сентябре на 9,4 процента после показателя годовой инфляции в августе на уровне 7,9 процента. При этом пик инфляции еще не достигнут, в ближайшие месяцы этот показатель продолжит расти, уверен экономист из института IMK Себастьян Дульен (Sebastian Dullien). Главный экономист банка VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel) уверен, что уровень инфляции в ближайшее время не будет опускаться ниже 10 процентов.

В Германии ожидают рецессию

В тот же день ведущие немецкие институты экономики выступили с прогнозом обвала конъюнктуры в Германии в 2023 году. ВВП Германии в следующем году снизится на 0,4 процента, заявили институты экономики IfW, IWH и RWI. В начале года те же институты еще прогнозировали рост экономики ФРГ в 2023 году на уровне 3,1 процента. По словам экономистов, резко увеличившиеся цены на газ привели к радикальному взлету цен на энергоносители и массированному снижению покупательной способности.

В текущем году экономисты прогнозируют рост экономики в ФРГ в объеме 1,4 процента, несмотря на отрицательные показатели во втором полугодии. После рецессии 2023 года эксперты трех институтов ожидают роста экономики в 2024 году на уровне 1,9 процента.

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