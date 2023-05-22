США откладывают обсуждение вопроса о выделении средств Киеву

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 мая.

На 454-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 23 мая (время московское).

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Лидеры шести африканских стран считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией даже в услових нахождения войск РФ на ее территории. Это мнение высказал президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник, 22 мая, в преддверии поездки делегации его страны в Москву и Киев, передает агентство Reuters.

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В Белгородской области бойцы "Русского добровольческого корпуса" по собственным утверждениям, захватили технику российских военных и опубликовали соответствующее видео.К роме того, в соцсетях появилось фото, как утверждается, с пленным российским военным и двумя бойцами, держащими флаг "Белгородской народной республики".

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Американские конгрессмены откладывают обсуждение вопроса о выделении средств на военную помощь Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга США, а также неясных перспектив контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на законодателей.

На поселок в Белгородской области сброшено взрывное устройство

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На одно из административных зданий поселка Борисовка Белгородской области с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате у здания оказалась пробита крыша, возгораний нет.

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ООН будет стараться содействовать торговым операциям с Россией в рамках продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Они могут осуществляться с участием Россельхозбанка, в этом случае трансакции могут проходить вне системы международных платежей SWIFT, отметил он.

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"Мы очень четко сказали украинцам, что мы не разрешаем… или не поощряем атаки (с использованием американских истребителей F-16. - Ред.) за пределами границ Украины", - заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге вечером 22 мая, отвечая на вопрос о возможности задействования переданного Киеву американского вооружения для атак на территории России.

"Но я думаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, напомнить миру, что, конечно, именно Россия начала эту войну и именно Россия продолжает осуществлять атаки на мирное население - на школы, больницы, гражданскую инфраструктуру. Так что решать, как они хотят проводить свои военные операции, должны сами украинцы. Но агрессор в этой войне - именно Россия", - добавил он.

Ранее в ходе ответа на этот же вопрос Миллер напомнил об обещании президента США Джо Байдена, что Соединенные Штаты и их союзники в ближайшие месяцы начнут обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>

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