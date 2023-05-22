  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Правительственный квартал в Вашингтоне
Правительственный квартал в ВашингтонеФото: Anna Moneymaker/Getty Images
КонфликтыУкраина

США откладывают обсуждение вопроса о выделении средств Киеву

Александра Иванова
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 мая.

https://p.dw.com/p/4RggX

На 454-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 23 мая (время московское).

++05.23

Лидеры шести африканских стран считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией даже в услових нахождения войск РФ на ее территории. Это мнение высказал президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник, 22 мая, в преддверии поездки делегации его страны в Москву и Киев, передает агентство Reuters.

++04.40++

В Белгородской области бойцы "Русского добровольческого корпуса" по собственным утверждениям, захватили технику российских военных и опубликовали соответствующее видео.К роме того, в соцсетях появилось фото, как утверждается, с пленным российским военным и двумя бойцами, держащими флаг "Белгородской народной республики".

++03.30++

Американские конгрессмены откладывают обсуждение вопроса о выделении средств на военную помощь Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга США, а также неясных перспектив контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на законодателей.

На поселок в Белгородской области сброшено взрывное устройство

++02.20++

На одно из административных зданий поселка Борисовка Белгородской области с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате у здания оказалась пробита крыша, возгораний нет.

++01.15++

ООН будет стараться содействовать торговым операциям с Россией в рамках продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Они могут осуществляться с участием Россельхозбанка, в этом случае трансакции могут проходить вне системы международных платежей SWIFT, отметил он.

++00.06++

"Мы очень четко сказали украинцам, что мы не разрешаем… или не поощряем атаки (с использованием американских истребителей F-16. - Ред.) за пределами границ Украины", - заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге вечером 22 мая, отвечая на вопрос о возможности задействования переданного Киеву американского вооружения для атак на территории России.

"Но я думаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, напомнить миру, что, конечно, именно Россия  начала эту войну и именно Россия продолжает осуществлять атаки на мирное население - на школы, больницы, гражданскую инфраструктуру. Так что решать, как они хотят проводить свои военные операции, должны сами украинцы. Но агрессор в этой войне - именно Россия", - добавил он.

Ранее в ходе ответа на этот же вопрос Миллер напомнил об обещании президента США Джо Байдена, что Соединенные Штаты и их союзники в ближайшие месяцы начнут обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Запад ищет F-16 для Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Пока одни американцы начинают сомневаться в необходимости военной поддержки Украины, другие - собирают средства в помощь ВСУ, отправляют амуницию и пытаются убедить власти в необходимости наращивания поставок оружия Украине. Репортаж DW из Вашингтона.
Политика16 мая 2023 г.02:43 мин.
external

Кошмарная ночь сбитых "кинжалов" в Киеве. Потери ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. DW Новости (16.05.2023)

Кошмарная ночь сбитых "кинжалов" в Киеве. Потери ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. DW Новости (16.05.2023)

Обстрелы Россией украинской территории все более интенсивные с каждым днем. Авиационные удары, нанесенные по Киеву минувшей ночью, украинские власти называют одними из самых интенсивных с начала войны. При этом в атаке использованы были, по данным украинских сил ПВО, в том числе аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Политика16 мая 2023 г.32:19 мин.

Статья в The Hill

thehill.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Правительственный квартал в Вашингтоне

США откладывают обсуждение вопроса о выделении средств Киеву

Конфликты7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Бои в Белгородской области. Армения готова отдать Карабах?

Бои в Белгородской области. Армения готова отдать Карабах?

Политика11 ч. назад60:18 мин.
Карикатура: карикатурный президент России Владимир Путин передает ведро с нефтью карикатурному мужчине, одетому в индийский национальный костюм, индиец - межчине в национальном косюме жителей арабских государств, а тот - мужчине в синем костюме с желтыми звездами, как на флаге Евросоюза.

Как российская нефть попадает в ЕС вопреки эмбарго

Как российская нефть попадает в ЕС вопреки эмбарго

Экономика и бизнес13 ч. назад
Немецкие "Сапсаны" на Ленинградском вокзале в Москве

Siemens, "Сапсаны", санкции, суд. Конфликт с РЖД обостряется

Siemens, "Сапсаны", санкции, суд. Конфликт с РЖД обостряется

Экономика и бизнес9 ч. назад
Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич

Почему в Беларуси помиловали Протасевича?

Почему в Беларуси помиловали Протасевича?

Политика9 ч. назад
Место взрыва газопроводов "Северный поток", 27 сентября 2022 года

Диверсия на "Северном потоке": новые детали пазла

Диверсия на "Северном потоке": новые детали пазла

Политика10 ч. назад
Машина "скорой помощи" в Берлине

Отравление участниц конференции в Берлине: что известно?

Отравление участниц конференции в Берлине: что известно?

Политика11 ч. назад
На главную страницу