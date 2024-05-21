Ситуация в Иране: что будет после гибели президента Раиси?

Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси ставит под вопрос политическое будущее страны. Однако эксперты не ожидают каких-либо кардинальных изменений в курсе Тегерана.

В Иране - второй день пятидневного траура, объявленного властями страны в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Обстоятельства гибели Раиси, который был на борту вертолета, разбившегося в горах вечером 19 мая, пока остаются неясными. Трагедия, по предварительным данным, произошла из-за ошибки пилота, совершенной в сложных погодных условиях.

По словам Зары Базубанди, эксперта по Ирану из Немецкого института глобальных и региональных исследований (GIGA) в Гамбурге, в Тегеране сейчас, вероятно, будет много спекуляций по поводу аварии. "Ее причиной мог стать несчастный случай или износ (президентского вертолета. - Ред.), но также и саботаж, возможно, со стороны политического окружения Раиси. Ничего нельзя исключать, предположить можно все", - делится эксперт.

Поэтому иранцы, видимо, с нетерпением будут ждать в ближайшие дни расследования обстоятельств крушения вертолета президента на обратном пути из Азербайджана, в результате которого погибли Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и еще шесть человек.

Усилия властей по поддержанию порядка и нормальной жизни

Тем временем иранские власти стараются поддерживать порядок в стране и сохранять нормальную ситуацию. "Мы заверяем вас, что в управлении государством не возникнет ни малейших проблем", - отмечается в заявлении правительства, обнародованном утром в понедельник, 20 мая. Совет стражей конституции (орган власти в Иране, приблизительно аналогичный по функциям Конституционному суду. - Ред.) также подчеркнул свою готовность поддерживать порядок в государстве: "С Божьей помощью дела страны и народа будут продолжаться без остановок".

Обязанности президента Ирана теперь временно исполняет Мохаммад Мохбер, до этого занимавший пост первого вице-президента. Верховный политический и религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже поручил ему организовать в течение 50 дней новые выборы.

Возложение обязанностей президента на Мохбера может означать, что благодаря его хорошим отношениям с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в будущем КСИР сможет обладать еще большим влиянием, написал в своем аккаунте в соцсети Х Хамидреза Азизи, политолог из берлинского Фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP).

Будут новые президентские выборы, но не сюрпризы на них

Зара Базубанди считает весьма вероятным, что новые президентские выборы состоятся в течение намеченного срока: "Однако, пожалуй, можно исходить из того, что и на этот раз это не будут легитимные выборы, отражающие волю населения. Будут проведены имитационные выборы". Голосование пройдет в очень неспокойное время для иранских властей и для страны в целом. По данным компании Germany Trade and Invest (GTAI), в текущем году в Иране ожидается инфляция в 40%, а уровень безработицы, вероятно, превысит десятипроцентную отметку.

Зара Базубанди Фото: privat

Власти в Тегеране все чаще прибегают к радикальным мерам: по данным международной правозащитной организации Amnesty International (AI), в 2023 году в стране высшая мера наказания была приведена в исполнение 853 раза. Большинство казненных были приговорены к смерти за преступлениями, связанными с наркотиками. Однако, по данным AI, шесть человек были казнены в связи с их участием в массовых протестах в 2022 году, а еще один человек - в акциях протеста в ноябре 2019 года. Власти также преследуют женщин, выступающих против их политики.

Это, по мнению Базубанди, также поспособствует низкой явке на грядущих выборах: "Они (иранцы. - Ред.) не доверяют режиму и не надеются на перемены. Более того, многие граждане полагают, что результат голосования в любом случае уже известен до выборов". Хамидреза Азизи из SWP высказал похожую точку зрения в соцсети X. По его словам, мобилизация избирателей в ближайшие 50 дней - серьезный вызов для властей, ведь в парламентских выборах в Иране недавно приняли участие лишь восемь процентов граждан, имеющих право голоса.

Не исключено, что смерть Раиси может спровоцировать кризис преемственности власти, написал в Х политолог Карим Саджадпур из Фонда Карнеги. По оценке Базубанди, самый интересный вопрос - кто может заменить Раиси: "Нельзя исключать, что это будет бывший вице-президент Мохаммад Мохбер".

Назначения на высокие посты и возможные протесты

Поскольку ныне покойный президент Эбрахим Раиси также рассматривался как преемник 85-летнего духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, смерть Раиси может вновь вызвать дебаты о возможном назначении на этот пост. В качестве одной из кандидатур рассматривается Моджтаба Хаменеи - сын аятоллы Хаменеи. Однако такое решение, вероятно, будет отвергнуто значительной частью населения, считает политолог Саджадпур. В этом случае, по его мнению, не исключены протесты.

Аятолла Али Хаменеи и президент Ирана Эбрахим Раиси (фото из архива) Фото: leader.ir

Зара Базубанди, напротив, полагает, что новые акции протеста в Иране сейчас маловероятны: "Протесты, вспыхнувшие после смерти Махсы Амини два года назад, режим подавил с такой жестокостью, что оппозиционно настроенное население в значительной степени разуверилось во всем".

Кардинальных изменений в политике Иране не ожидается

При этом, добавляет Базубанди, также исключено то, что курс властей изменится: "Раиси получал указания от Хаменеи. Он был марионеткой. И со следующим президентом ситуация не будет существенно отличаться".

Мохаммад Али Шабани, редактор сайта Amwaj.media, специализирующегося на ситуации в Иране, придерживается аналогичной точки зрения. "Досрочные президентские выборы предоставляют Али Хаменеи и высшему руководству возможность смены курса, позволяющей сохранить лицо, они также могли бы открыть разочаровавшимся избирателям путь обратно в политический процесс", - поясняет Шабани.

Депутат бундестага Нильс Шмид Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

Однако, по его словам, для этого потребовалось бы стратегическое решение сделать разворот и расширить политическую сферу деятельности, которая становится все меньше и меньше: "Пока что политический истеблишмент склоняется к тому, чтобы двойне усилить консервативное властвование".

Подобные оценки звучат и из немецких политических кругов. "Основная направленность иранской политики останется неизменной, - цитируют информагентства Нильса Шмида (Nils Schmid), депутата бундестага, внешнеполитического эксперта Социал-демократической партии (СДПГ). - Авторитарная система (в Иране. - Ред.) достаточно стабильна, чтобы справиться со смертью президента". В том, что касается недостаточной легитимности и неспособности к реформам, в правлении мулл в Тегеране ничего не изменится, резюмировал Шмид.