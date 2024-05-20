ЕС выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других высокопоставленных иранских представителей в результате крушения вертолета. "ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна, а также других членов их делегации и экипажа в результате крушения вертолета. Мы скорбим вместе с семьями погибших", - написал Мишель в своем микроблоге на платформе Х в понедельник, 20 мая.

Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, а также имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати погибли в результате крушения вертолета в северо-западной части Ирана 19 мая. Высокая иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Спасателям удалось обнаружить разбившийся вертолет лишь рано утром 20 мая.

"Неустанно трудившийся президент иранского народа пожертвовал стране свою жизнь", - объявило правительство в Тегеране.

Президентские выборы в Иране

Ожидается, что место Раиси займет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Это следует из прописанного в конституции Ирана механизма на случай "смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента на протяжении более двух месяцев". Назначение Мохбера должно быть одобрено духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, которому принадлежит последнее слово в государственных делах страны.

Согласно конституции, президентские выборы для избрания постоянного преемника Раиси должны быть назначены в течение 50 дней. Организацией голосования займется совет в составе председателя меджлиса, главы органов юстиции и вице-президента Ирана.

68-летний Мохаммад Мохбер был назначен вице-президентом, когда Раиси занял пост президента в августе 2021 года. Он уроженец города Дизфуль в провинции Хузестан, где он занимал несколько официальных постов. С 2007 года Мохбер на протяжении многих лет возглавлял фонд, управляющий имуществом, конфискованным после исламской революции 1979 года. За десятилетия своего существования этот фонд превратился в крупный государственный конгломерат с долями во многих секторах экономики Ирана.