Президент и глава МИД Ирана погибли при крушении вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян погибли при крушении вертолета, сообщила канцелярия президента утром понедельника, 20 мая. Правительство Исламской Республики соберется на экстренное заседание после сообщений о гибели Раиси, указало госагентство IRNA.

Летательный аппарат полностью сгорел при крушении, указал неназванный иранский чиновник в беседе с агентством Reuters. Его слова подтверждают первые фото с места крушения, которые публикуют иранские информационные агентства. На них вертолет Раиси виден в гуще деревьев на склоне холма. "Никаких признаков жизни", - комментируют кадры на иранском государственном телевидении. Иранские государственные СМИ утверждают, что, судя по доступным фотографиям с места происшествия, вертолет врезался в горную вершину.

Место крушения найдено

Несколькими часами ранее спасатели обнаружили место, где разбился вертолет президента Исламской Республики, заявил

командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил "источник тепла", который мог быть разбившимся вертолетом Раиси.

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на нем летели глава МИД, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана.