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Президент и глава МИД Ирана погибли при крушении вертолета

Кирилл Шестаков
Опубликовано 20 мая 2024 г.Обновлено 20 мая 2024 г.

Иранским спасателям удалось обнаружить потерпевший крушение вертолет президента Эбрахима Раиси. Летательный аппарат полностью сгорел, сообщает агентство Reuters.

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Автомобили спасателей, ищущих следы крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси
Спасательно-поисковые работы ведутся в тяжелых погодных условияхФото: Azin Haghighi/Moj News/AP/picture alliance

Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян погибли при крушении вертолета, сообщила канцелярия президента утром понедельника, 20 мая. Правительство Исламской Республики соберется на экстренное заседание после сообщений о гибели Раиси, указало госагентство IRNA.

Летательный аппарат полностью сгорел при крушении, указал неназванный иранский чиновник в беседе с агентством Reuters. Его слова подтверждают первые фото с места крушения, которые публикуют иранские информационные агентства. На них вертолет Раиси виден в гуще деревьев на склоне холма. "Никаких признаков жизни", - комментируют кадры на иранском государственном телевидении. Иранские государственные СМИ утверждают, что, судя по доступным фотографиям с места происшествия, вертолет врезался в горную вершину.

Место крушения найдено

Несколькими часами ранее спасатели обнаружили место, где разбился вертолет президента Исламской Республики, заявил

командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar Akinci  обнаружил "источник тепла", который мог быть разбившимся вертолетом Раиси.

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на нем летели глава МИД, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана.

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