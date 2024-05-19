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Вертолет президента Ирана Раиси совершил "жесткую посадку"

Алексей Волошинов
19 мая 2024 г.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил "жесткую посадку" недалеко от границы с Азербайджаном. Данных о жертвах и пострадавших нет.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси (фото из архива)
Президент Ирана Эбрахим Раиси (фото из архива)Фото: Iranian Presidency via ZUMA Press/picture alliance

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил "жесткую посадку" недалеко от границы с Азербайджаном, сообщают иранские государственные СМИ в воскресенье, 19 мая.

Как следует из сообщений, Раиси возвращался из Азербайджана, где ранее в тот же день проводил встречу с главой государства Ильхамом Алиевым. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и руководитель пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Всего, как утверждают иранские СМИ, в колонне президента было три вертолета, два из которых благополучно приземлились. Агентство Tasnim сообщило, что с одним из чиновников, находившимся на борту вертолета Раиси, удалось установить связь. 

При этом глава МВД страны Ахмад Вахиди официально подтвердил инцидент с президентским вертолетом. По его словам, спасатели до сих пор не добрались до места аварии из-за тяжелых погодных условий.

Раиси и Алиев встречались на границе Ирана и Азербайджана

Встреча президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси и президента Азербайджана Ильхама Алиева была приурочена к сдаче в эксплуатацию гидроузла "Худаферин", расположенного на границе двух государств. В ходе мероприятия Алиев заявил, что эта встреча "войдет в историю ирано-азербайджанских отношений". 

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