Саудовская Аравия сделает крупный заказ у Airbus и Boeing

Авиаконцерны Airbus и Boeing на фоне обвала оборота, вызванного пандемией коронавируса, получат крупный заказ от Саудовской Аравии. Саудовская государственная авиакомпания Saudia планирует закупить 70 новых самолетов, сообщили саудовские СМИ со ссылкой на неназванные источники во вторник, 2 марта.
Речь идет о моделях A321 и Boeing 777 и 787. Пока неясно, сколько лайнеров какой модели Саудовская Аравия намерена закупить.
В настоящее время Saudia ведет переговоры с местными банками о кредите на сумму в 3 млрд долларов для частичного финансирования сделки. Один банкир сообщил агентству Reuters, что ведутся переговоры о новом кредите, который позволит закупить около 70 новых самолетов. Saudia пока не прокомментировала эти сообщения.
Смотрите также:
-
Будущее пассажирских самолетов
Расширяя границы
Новый широкофюзеляжный Airbus A330neo оснащен улучшенными двигателями, сокращающими расход топлива на 14% и выбросы в атмосферу на 10%. Инновационная система светодиодного освещения позволяет окрасить салон самолета в любой цвет: в палитру входит 16 миллионов оттенков. Судно рассчитано на 252 или 310 пассажиров в зависимости от компоновки. A330neo должен начать перевозки уже в 2017 году.
-
Будущее пассажирских самолетов
Кристальная чистота
Как заявили создатели Fresh Lavatory, эта уборная способна навести чистоту самостоятельно: после того, как пассажир покидает ее, ультрафиолетовые лампы дезинфицируют кабину, а вода автоматически омывает раковину. Воздушный туалет оснащен сенсорами, что позволяет не прикасаться к крану и другим кнопкам. Никаких микробов!
-
Будущее пассажирских самолетов
Обед на высоте
По правилам безопасности воздушных авиаперевозок в эконом-классе можно пользоваться только пластиковыми столовыми приборами. Дизайнеров это не останавливает: все равно все должно быть красиво.
-
Будущее пассажирских самолетов
Как в кино
Теперь в самолет не обязательно брать с собой ноутбук или планшет: в скором времени разработчики обещают внедрение новых систем развлечения на борту. Диагональ сенсорного экрана в спинке впереди стоящего кресла будет достигать 26 дюймов, а фильмы или сериалы можно будет смотреть на этом встроенном телевизоре с собственной USB-флешки.
-
Будущее пассажирских самолетов
На связи
Установка Gogo позволяет наслаждаться в полете высокоскоростным интернетом до 100 мегабит в секунду. Безлимитный Wi-Fi, стриминговое телевидение и музыка в недалеком будущем появятся во многих самолетах.
-
Будущее пассажирских самолетов
Мясо или рыба?
Вернемся к обеду. Все бортовое питание готовят еще на Земле, потом его охлаждают и разогревают уже в самолете. Неудивительно, что после этого пища не всегда приходится по вкусу пассажирам. Чтобы клиенты авиакомпаний были довольны едой, каждый год появляются новые технологии - например, метод приготовления в герметичном пакете sous-vide и первые индукционные плиты для самолетов.
-
Будущее пассажирских самолетов
Сон в капсуле
Первые лежаки для сна на борту были разработаны в 2014 году для первого класса аэробуса А380 авиакомпании Quatar Airways. Сейчас дизайн изменился: это не просто кровать, а настоящая капсула, которая закрывается со всех сторон.
-
Будущее пассажирских самолетов
Больше пространства
Расстояние между сидениями - вечная проблема для дизайнеров и разработчиков. С одной стороны, нужно вместить как можно больше кресел, с другой - обеспечить комфорт всем пассажирам. В таком салоне вы будете сидеть удобно - и для вас самих, и для пассажира впереди.
Автор: Ксения Сафронова