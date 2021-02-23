 Саудовская Аравия сделает крупный заказ у Airbus и Boeing | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2021

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Мир

Саудовская Аравия сделает крупный заказ у Airbus и Boeing

По сообщению саудовских СМИ, Эр-Рияд планирует приобрести 70 новых самолетов. Речь идет о моделях A321 и Boeing 777 и 787.

Самолет Airbus A321

Самолет Airbus A321

Авиаконцерны Airbus и Boeing на фоне обвала оборота, вызванного пандемией коронавируса, получат крупный заказ от Саудовской Аравии. Саудовская государственная авиакомпания Saudia планирует закупить 70 новых самолетов, сообщили саудовские СМИ со ссылкой на неназванные источники во вторник, 2 марта.

Речь идет о моделях A321 и Boeing 777 и 787. Пока неясно, сколько лайнеров какой модели Саудовская Аравия намерена закупить.

В настоящее время Saudia ведет переговоры с местными банками о кредите на сумму в 3 млрд долларов для частичного финансирования сделки. Один банкир сообщил агентству Reuters, что ведутся переговоры о новом кредите, который позволит закупить около 70 новых самолетов. Saudia пока не прокомментировала эти сообщения.

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    Автор: Ксения Сафронова


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