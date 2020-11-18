Boeing 737 MAX возвращается в небо Европы

Проблемному самолету Boeing 737 MAX разрешено вернуться в небо Европы. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) 27 января дало лайнеру "зеленый свет" для нового старта при условии выполнения концерном Boeing определенных требований, в частности - дополнительного обучения пилотов. Таким образом, по крайней мере чисто теоретически эксплуатация самолета вновь стала возможна, хотя на практике вряд ли авиакомпании особо жаждут возвращения прежнего лидера продаж американского концерна. Авиаперевозчики сегодня не нуждаются в дополнительных мощностях - самолеты простаивают на земле. Широкое распространение получили перенос сроков поставок лайнеров или даже отмена заказов.

Последствия пандемии коронавируса сильно ударили по авиационной отрасли, но по концерну Boeing в разы сильнее. Только в 2020 году был отменен 641 заказ на поставку модели 737 MAX, еще от 523 предварительных заявок компания отказалась сама, поскольку их реализация вызывала сомнения. Таким образом, на сегодняшний день подтверждены заказы на 3333 самолета семейства 737 MAX, которые должны быть поставлены в ближайшие годы. Соответственно, мрачно выглядят и показатели, которые Boeing также презентовал в среду, 27 января: за истекший финансовый год убытки составили 11,9 млрд долларов.

Два года работы ради нового старта

США, Канада и Бразилия уже проторили путь для возвращения 737 MAX в небо, поскольку соответствующие органы авиационной безопасности в конце 2020 года повторно одобрили использование лайнера в регулярных коммерческих перевозках: впервые с введения запрета на его полеты в марте 2019 года.

Мемориал в память о погибших в авиакатастрофе Boeing 737 MAX в Эфиопии

Фактически два года потребовалось концерну, чтобы переработать программное обеспечение, изъяны которого стали причиной двух аварий в 2018 и 2019 году, в которых погибли 346 человек, и органам авиационной безопасности, чтобы тщательно протестировать его. В то время как на других крупных рынках, таких как Китай и Индия, 737 MAX по-прежнему держат на земле, EASA, в последние дни перешло в наступление, объясняя свое решение о повторном допуске.

"Самолетам Boeing 737 MAX будут снова разрешены полеты в Европе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай в понедельник, 25 января, на слушаниях в комитете по транспорту и туризму Европейского парламента. По его словам, команда из 20 экспертов EASA в течение двух лет работала над тем, чтобы сделать повторное разрешение возможным. "Чтобы снова иметь возможность подняться в воздух, самолет должен был отвечать некоторым требованиям. Мы попросили обновить программное обеспечение, проложить определенные кабели и исправить кое-что еще, что мы обнаружили в ходе работ по сертификации. Кроме того, потребуется некоторая дополнительная подготовка для пилотов", - отметил Кай.

Четыре условия возвращения в небо

С марта 2019 года эксплуатация Boeing 737 MAX была запрещена

Глава EASA назвал четыре условия, которые должны были быть выполнены до того, как его структура одобрит повторное разрешение на полеты 737 MAX. Во-первых, досконально разобраться в том, что послужило причиной двух предыдущих аварий. Во-вторых, решить проблемы оборудования, которые способствовали сбоям: особенно системы маневрирования по тангажу (MCAS). В-третьих, EASA также настояло на тестировании ряда элементов, которые европейцы считали критически важными для безопасности. При первоначальном одобрении 737 MAX агентство их специально не проверяло, поскольку тогда ответственность за это несло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). И, наконец, EASA хотело убедиться, что пилоты имеют соответствующую подготовку для работы на 737 MAX. "Сегодня мы достигли уровня, при котором убеждены, что эти четыре требования выполнены. Таким образом, мы разрешаем самолету вернуться к регулярной эксплуатации", - сказал Патрик Кай.

Новая форма сотрудничества

Кризис вокруг лайнера Boeing 737 MAX привел к серьезным потрясениям в процессах, которые ранее, на протяжении десятилетий, были рутиной: до сих пор большинство надзорных органов по всему миру почти автоматически принимали предписания и разрешения FAA. Опыт показал, что такая практика более не отвечает требованиям времени.

"Мы должны усерднее работать, чтобы определить формы нашего сотрудничество с FAA и то, как мы дополняем друг друга после того, как это явно не сработало в случае с 737 MAX", - подчеркнул недавно исполнительный директор EASA на пресс-конференции и добавил: "При повторном допуске лайнера мы работали с концерном Boeing и FAA в условиях полной открытости. Это не означает, что мы полностью придерживались одной линии и всегда во всем соглашались, но мы очень хорошо работали вместе". EASA теперь убеждено, что 737 MAX после внесения необходимых изменений на 100 процентов безопасен. "Мы даже протестировали 737 MAX без MCAS, и убедились, что лайнер безопасен и без использования этой системы", - сказал Кай.

У директора EASA также есть хорошие новости для лоукостера Ryanair, крупнейшего европейского клиента Boeing, который все еще ждет поставки 210 самолетов Boeing 737 MAX-200, а в декабре заказал еще 75 машин этого типа. "Мы на днях также запустим процедуру регистрации версии MAX-200 и ожидаем, что она будет выдана в ближайшие недели, чтобы самолет мог летать уже летом", - отметил глава EASA.

Чартерные авиакомпании проявляют сдержанность

В то время как лоукостеры, такие как Ryanair, рассматриваются как первые авиакомпании, которые могут рассчитывать на возвращение пассажиров, другие европейские авиаперевозчики менее оптимистичны. Как, например, немецкая чартерная компания TUIfly, которая должна была получить первый из 25 заказанных Boeing 737 MAX именно в ту ночь в марте 2019 года, когда был введен запрет на их полеты.

Boeing 737 Max компании TUI

"Вопрос о том, когда наш 737 MAX будет использоваться в Германии, остается открытым: у нас в настоящее время мало рейсов", - говорит официальный представитель компании Аге Дюнхаупт (Aage Dünhaupt). Германо-турецкая чартерная авиакомпания SunExpress заказала 42 Boeing 737 MAX, которые теперь должны быть поставлены только в период с конца 2021 по 2028/29 год.

Есть и еще одна проблема. Многие пассажиры указали в опросах, что они не решаются подняться на борт 737 MAX. Поэтому все компании, которые вновь используют этот лайнер, предлагают колеблющимся пассажирам бесплатное перебронирование билетов на рейсы, выполняемые на других типах самолетов. Но, по крайней мере, в США и Канаде с момента возвращения 737 MAX этот вариант почти не использовался.

Boeing 737-100 Baden-Baden авиакомпании Lufthansa

Авиационные специалисты в любом случае предполагают, что большинство людей скоро забудут о проблемах лайнера, как только он покажет себя надежной рабочей лошадкой. Точно так же, как это всегда было с предыдущими моделями Boeing 737 с тех пор, как авиакомпания Lufthansa впервые в мире использовала самолет этого типа в феврале 1968 года.

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