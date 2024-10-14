Российское военное присутствие в Армении сокращается?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вернулся из Москвы с договоренностью о выводе российских военных с КПП на армяно-иранской границе. Что говорят эксперты об этом решении.

Российские пограничники с 1 января 2025 года оставят контрольно-пропускной пункт на границе с Ираном, передав его под контроль Армении. Кроме того, армянские военные будут совместно с российскими нести дежурство на границах с Ираном и Турцией.

Эти договоренности, достигнутые во время визита в Москву на саммит лидеров стран СНГ премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считают некоторые эксперты, приведут к сокращению российского военного присутствия в Армении. Следует напомнить, что Армения состоит в военно-политическом союзе с Россией, но на протяжении уже более двух лет отношения с Москвой становятся все более прохладными.

Какие цели преследует Ереван

Бениамин Погосян, старший научный сотрудник ереванского исследовательского центра APRI Armenia, полагает, что армянские власти проводят планомерную политику по сокращению российского военного присутствия "в целом в Армении и в первую очередь на армянских границах".

Аэропорт "Звартноц" в Ереване Фото: DW/A. Gazazyan

"Первым шагом стал вывод российских пограничников из ереванского аэропорта, затем с армяно-азербайджанской границы в этом году. Сейчас дело дошло до КПП на армяно-иранской границе и совместного патрулирования границы Армении с Ираном и Турцией. Если ситуация и дальше будет развиваться таким образом, то вскоре может наступить момент, когда от Еревана поступит предложение о выводе российских пограничников с армяно-иранской, а затем и с армяно-турецкой границы", - отмечает Погосян в беседе с DW.

С точкой зрения о явном сокращении российского военного присутствия в Армении не согласен другой армянский политолог, директор базирующегося в Ереване Института Кавказа Александр Искандарян.

"Российские пограничники, которые ушли из аэропорта "Звартноц", а с начала 2025 года покинут и КПП на границе с Ираном - это всего несколько десятков человек. Кроме того, они никуда не уходят, а будут продолжать нести службу в составе пограничных войск России на территории Армении", - сказал Искандарян в беседе с DW. Он отметил, что данный шаг является продолжением определенных символических действий, которые "довольно неплохо продаются во внутренней политике".

Укрепление суверенитета Армении

Хотя официальный Ереван стремится представить вывод российских пограничников в качестве дипломатического акта, а премьер-министр Пашинян даже выразил благодарность Путину за многолетнюю службу российских военных на армяно-иранской границе, это решение было воспринято многими как подтверждение общей тенденции.

В сочетании с предыдущими мерами по выводу российских сил из ереванского аэропорта "Звартноц" и из некоторых восточных регионов страны, этот шаг рассматривается как продолжение или даже усиление процесса сокращения российского военного присутствия в Армении.

Здание парламента Армении в Ереване (фото из архива) Фото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture alliance

Глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Андраник Кочарян назвал это решение шагом, направленным на укрепление суверенитета Армении. "Никто не верил, что это станет реальностью, но власти Армении, усиливая компонент нашего суверенитета на пропускных пунктах, сделали первый шаг именно в аэропорту "Звартноц", передав эти обязанности пограничным войскам РА", - отметил Кочарян.

Все эти события следует рассматривать на фоне осложнения армяно-российских отношений. С конца 2022 года эти отношения становятся все более напряженными, звучат взаимные упреки. После того как Россия и ОДКБ, в которой помимо Армении и России, состоят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, фактически отказали Еревану в военной помощи во время конфронтации с Азербайджаном в сентябре 2022 года, армянское правительство взяло курс на диверсификацию в области обеспечения безопасности.

Развивая контакты с Францией, Индией и другими странами, Армения вызвала открытое недовольство Москвы. Параллельно разногласия с Россией настолько усилились, что армянское руководство заявило о заморозке членства страны в ОДКБ и пригрозило выходом из организации.

Почему Ереван и Москва обошлись без скандала?

Несмотря на недовольство России политикой Армении, решения о выводе российских сил со стратегических объектов - ереванского аэропорта и КПП на ирано-армянской границе - были приняты оперативно и без характерных для российско-армянских отношений обвинений.

Политолог Искандарян обращает внимание на этот аспект, отмечая изменение стиля работы Еревана с Москвой - переход от эмоционального тона к прагматизму. "Если раньше, например, ратификация Римского статута Международного уголовного суда воспринималась Москвой довольно негативно и бурно, то сейчас этого нет. Очевидно, что Россия ни на чем не настаивала на сей раз", - отмечает Искандарян, объясняя это двумя причинами.

Российская военная база в Гюмри (фото из архива) Фото: picture alliance/dpa/RIA Novosti/S. Guneev

По его мнению, армянские власти, во-первых, "научились работать с российскими властями в кабинетах", снижая эмоциональный фон. А, во-вторых, изменились региональные приоритеты России в связи с войной в Украине. "Для России это (разногласия с Арменией. - Ред.) уже не имеет такого значения, чтобы устраивать какие-то эмоциональные всплески или предпринимать чувствительные контрмеры. Тем более, все это не касается российской военной базы, которая продолжает оставаться в Армении", - констатировал Александр Искандарян.

Сообщил Ереван, а не Москва

Договоренности, имеющие прямое отношение к российскому военному присутствию в Армении, хотя и были достигнуты по итогам двусторонней встречи Пашиняна с Путиным 8 октября, однако способ подачи информации оказался необычным.

Новость поступила на по официальным каналам, а была опубликована на странице Facebook пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян. Примечательно, что ни в пресс-релизе Кремля, ни в сообщении аппарата премьер-министра Армении эта информация не упоминалась.

Именно по этой причине в парламентской оппозиции предпочли не комментировать решение о выводе российских сил. "Когда такая информация публикуется лишь на странице пресс-секретаря премьер-министра в Facebook, сложно оценить, насколько все это серьезно", - сказал в беседе с DW Гегам Манукян, депутат от крупнейшей парламентской оппозиционной фракции "Армения".

В официальном сообщении о встрече Путина и Пашиняна речь шла о других аспектах. Лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, в частности, в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Армению, Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Кроме того, Путин пригласил Пашиняна на предстоящий саммит БРИКС в Казани, хотя Армения уже ранее подтвердила свое участие в этом мероприятии.