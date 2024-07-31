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ПолитикаАрмения

Пограничники РФ официально покинули аэропорт Еревана

Евгений Жуков
31 июля 2024 г.

Российские пограничники работали на КПП Звартноца вместе с армянскими с 1992 года. Теперь они по требованию Еревана выведены из аэропорта столицы Армении.

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Ереванский аэропорт Звартноц
Ереванский аэропорт ЗвартноцФото: DW/A. Gazazyan

Российские пограничники в среду, 31 июля, официально покинули пункт пропуска в аэропорту Еревана Звартноц. Как сообщило издание News.am, протокол о передаче армянской стороне под охрану государственной границы в воздушном пункте пропуска подписали командующий погранвойсками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Эдгар Унанян и начальник пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.

В документе отмечается, что армянская сторона поблагодарила российскую "за продолжительную совместную службу по обеспечению пограничного контроля" и констатировала, что "претензий к российской стороне не имеет".

Российские пограничники с 14.00 прекратили осуществлять паспортный контроль в аэропорту "Звартноц", сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян. "Желаю армянским пограничникам доброй и безопасной службы", - написал он в соцсети X․

Пограничники РФ работали на КПП Звартноца вместе с армянскими согласно межгосударственному договору начиная с 1992 года.

В феврале 2024 года власти Армении объявили о заморозке членства республики в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вскоре после этого спикер парламента страны Ален Симонян призвал вывести сотрудников погранслужбы ФСБ России из ереванского аэропорта, обосновав это тем, что российские войска "не защитят границы" Армении. В марте текущего года Ереван официально потребовал от российских властей прекратить работу пограничной службы в столичном аэропорту.

Дискуссии о роли пограничников ФСБ в Армении были также спровоцированы инцидентом, связанным с российским уклонистом от войны против Украины Дмитрием Сетраковым. В декабре 2023 года российские силовики задержали Сетракова в Ереване, не уведомив о своих действиях правоохранительные органы Армении. Позднее Сетракова депортировали в Россию. Армянские правозащитники назвали действия российских пограничников "атакой на правовую систему Армении".

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