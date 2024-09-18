В Армении заявили о разоблачении подготовки госпереворота

По данным Следственного комитета Армении, группа лиц проходила тренировку в России с целью свержения действующей власти. Задержаны три человека, еще четверо объявлены в розыск, личности других устанавливаются.

Власти Армении заявили о раскрытии подготовки к госперевороту группой лиц, проходивших тренировку в России. В отношении семи человек - пяти граждан Армении и двух бывших жителей Нагорного Карабаха - возбуждено уголовное дело, сообщил в среду, 18 сентября, Следственный комитет Республики Армения в Ереване.

Группа подозреваемых проходила тренировку в РФ

Расследование ведется по подозрению в совершении преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности, указало ведомство. Как сообщается далее, трое из семи обвиняемых задержаны, остальные объявлены в розыск. В состав группы входили и другие лица, личности которых еще не установлены, отмечается далее.

Согласно этим данным, обвиняемые проходили трехмесячную подготовку на военной базе "Арбат" в РФ с целью дальнейшего возвращения в Армению и "захвата власти" в стране. С завербованными проводились боевые занятия, при этом им сообщили, что целью учений является возвращение в Армению и отстранение действующей власти. Часть завербованных лиц отказалась участвовать в российских учениях и вернулась в Армению.

Как указывается в сообщении на сайте ведомства, подозреваемые получали вознаграждение в размере 220 тысяч российских рублей в месяц. Правоохранители узнали о подготовке к госперевороту в результате большого числа оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Армении, в том числе около трех десятков обысков и допросов.

Пашинян: Армения близка к "точке невозврата" в отношениях с ОДКБ

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает существованию его страны. "Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию, суверенитету и государственности", - заявил он на II Всемирном армянском саммите.

По его словам, членство Армении в ОДКБ не будет восстановлено, пока не будут даны ответы на ее вопросы. Вместе с тем Ереван близок к "точке невозврата" в отношениях с организацией, поскольку "Армения с каждой минутой и каждой секундой будет отдаляться от ОДКБ все дальше и дальше", добавил Пашинян.

В феврале 2024 года Пашинян допустил заморозку членства страны в ОДКБ, а в начале мая власти Армении объявили, что прекращают финансировать эту организацию. В середине июня армянский премьер объявил о намерении покинуть ОДКБ, а в конце августа Армения заморозила свое участие во всех органах и на всех уровнях организации.