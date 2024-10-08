Пограничники РФ прекратят охрану границы Армении и Ирана

Россияне охраняли КПП на границе Армении и Ирана с начала независимости Армении, с 1 января они перестанут это делать, заявила пресс-секретарь Пашиняна по итогам его встречи с Путиным.

Российские пограничники перестанут охранять КПП на границе Армении и Ирана. Об этом договорились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Москве, сообщила во вторник, 8 октября, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Facebook .

Пограничники РФ контролировали КПП с момента независимости Армении

По ее словам, с 1 января 2025 года контроль на пропускном пункте будет полностью осуществляться силами пограничных войск Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Кроме того, пограничные войска СНБ будут участвовать в охране государственных границ Армении с Ираном и Турцией, указала Багдасарян.

Согласно сообщению, Пашинян поблагодарил Путина за службу российских пограничников на пункте контроля границы между Арменией и Ираном с момента обретения Арменией независимости.

Армянский транспортный проект без участия РФ

Кроме того, в ходе встречи с Путиным Пашинян представил детали проекта "Перекресток мира". Он также "выразил обеспокоенность выражениями и лексикой, используемыми рядом российских чиновников по региональным вопросам" в выступлениях, касающихся Армении.

"Перекресток мира" - армянская инициатива по созданию транспортного коридора через Армению, Турцию, Азербайджан и Иран. Как планируется, он будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией каждой из стран без участия РФ.

Ранее Ереван добился вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, а затем из столичного аэропорта. Кроме того, Пашинян и Путин в мае согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении.