Пограничники РФ прекратят охрану границы Армении и Ирана

Пограничники РФ прекратят охрану границы Армении и Ирана8 октября 2024 г.
Российские пограничники перестанут охранять КПП на границе Армении и Ирана. Об этом договорились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Москве, сообщила во вторник, 8 октября, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Facebook.
Пограничники РФ контролировали КПП с момента независимости Армении
По ее словам, с 1 января 2025 года контроль на пропускном пункте будет полностью осуществляться силами пограничных войск Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Кроме того, пограничные войска СНБ будут участвовать в охране государственных границ Армении с Ираном и Турцией, указала Багдасарян.
Согласно сообщению, Пашинян поблагодарил Путина за службу российских пограничников на пункте контроля границы между Арменией и Ираном с момента обретения Арменией независимости.
Армянский транспортный проект без участия РФ
Кроме того, в ходе встречи с Путиным Пашинян представил детали проекта "Перекресток мира". Он также "выразил обеспокоенность выражениями и лексикой, используемыми рядом российских чиновников по региональным вопросам" в выступлениях, касающихся Армении.
"Перекресток мира" - армянская инициатива по созданию транспортного коридора через Армению, Турцию, Азербайджан и Иран. Как планируется, он будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией каждой из стран без участия РФ.
Ранее Ереван добился вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, а затем из столичного аэропорта. Кроме того, Пашинян и Путин в мае согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении.