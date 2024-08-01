  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыАрмения

Аэропорт в Ереване без пограничников РФ. Что это значит?

Аршалуйс Мгдесян
1 августа 2024 г.

За несколько месяцев Ереван добился вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, а затем из столичного аэропорта. Стоит ли воспринимать это как сокращение российского военного присутствия в Армении?

https://p.dw.com/p/4izto
Самолет в аэропорту Еревана
Самолет в аэропорту ЕреванаФото: Vahram Baghdasaryan/AA/picture alliance

Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ, осуществлявшие контроль на пункте пропуска в ереванском аэропорту "Звартноц" в течение 32 лет, официально покинули его и передали полномочия армянским властям. Этот шаг на фоне усиливающейся напряженности в армяно-российских отношениях многие восприняли как свидетельство сокращения российского военного присутствия в Армении, где РФ все еще имеет военную базу и охраняет границы Армении с Турцией и Ираном.

Российская военная база в Гюмри (фото из архива)
Российская военная база в Гюмри (фото из архива) Фото: picture alliance/dpa/RIA Novosti/S. Guneev

Официальная церемония подписания протокола о передаче полномочий российских пограничников на КПП в ереванском аэропорту состоялась 31 июля в зоне воздушной гавани. Мероприятие прошло скромно. Документ подписали командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян и начальник Погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий. В своих речах представители сторон были сдержаны. Их формальные благодарности в адрес друг друга скорее свидетельствовали о соблюдении протокола и политкорректности, нежели о проявлении духа союзнического взаимодействия. Пограничники РФ несли службу на КПП "Звартноц" вместе с армянскими согласно межгосударственному договору, начиная с 1992 года. В соответствии с этим же документом российские пограничники охраняют границу Армении с Ираном и Турцией.

Почему российские пограничники ушли из "Звартноца"   

К решению о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Армения и Россия пришли не сразу. Это произошло на фоне усиливающихся трений между двух стран, когда Ереван в феврале 2024 года объявил о приостановке своего членства в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), курируемом Россией региональном военно-политическом блоке, в который, помимо РФ и Армении, входят также Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Параллельно Ереван активно углубляет отношения с Западом вплоть до проведения военных учений с США и получения оборонной помощи от ЕС, что российские высокопоставленные лица называют попыткой переориентации внешнеполитического вектора страны с России на Запад.

В то же время в Ереване старались избегать конфликтов с Москвой по поводу вывода российских пограничников из аэропорта. Тем не менее спикер парламента Армении Ален Симонян в феврале текущего года резко высказалсяза прекращение деятельности российских пограничников в ереванском аэропорту, утверждая, что их работа делает границы Армении более уязвимыми.

КПП на границе Ирана и Армении
КПП на границе Ирана и АрменииФото: khabarerooz

Вскоре после этого последовало официальное требование о выводе российских пограничников из столичного аэропорта. Уже в начале марта премьер-министр Никол Пашинян попытался разрядить ситуацию, заявив, что армянские пограничники в официальном послании поблагодарили российских коллег за помощь в обеспечении безопасности и намерены продолжать контроль на границе самостоятельно.

Кроме того, обсуждение роли российских пограничников в Армении обострилось после инцидента с российским уклонистом Дмитрием Сетраковым, которого в декабре 2023 года, согласно публикациям местных СМИ, российские силовики задержали в Ереване, не уведомив армянские правоохранительные органы. Позже Сетракова депортировали в Россию. Армянские правозащитники осудили действия российских пограничников, назвав их "атакой на правовую систему Армении".

Россия сокращает свое военное присутствие в Армении?

С тех пор Еревану удалось согласовать с Москвой вывод российских военных из нескольких армянских областей, что вкупе с прекращением деятельности российских пограничников в ереванском аэропорту многие называют шагом в сторону сокращения российского военно-политического присутствия в Армении. Так, в частности, считает армянский политолог Давид Арутюнов, по словам которого, процесс сокращения влияния России в Армении очевиден. "Без сомнения такой процесс идет, что в целом свидетельствует об изменении роли России в регионе", - сказал в беседе с DW Арутюнов.

Не исключая возможность дальнейшего сокращения российского военного присутствия в Армении при резком ухудшении отношений между Ереваном и Москвой, другой армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян, все же пока склонен думать иначе. "Вывод пограничников из ереванского аэропорта скорее является свидетельством демарша или кризиса в армяно-российских отношениях. Однако не думаю, что пока стоит воспринимать это как начало процесса сокращения российского военного присутствия в Армении", - сказал Искандарян DW, добавив, что при сокращении военного присутствия речь должна идти о выводе 102-й российской военной базы в армянском городе Гюмри. Этот вопрос регулируется отдельным межгосударственным договором, а срок дислокации базы истечет только в 2044 году. Прервать этот договор только по воле Армении, по словам политолога Искандаряна, невозможно.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Aserbaidschan, Stepanakert | Beschädigtes Wohnhaus nach Angriffen in Bergkarabach

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Военные действия в Карабахе, начавшись 19 сентября 2023 года, продлились сутки. Власти непризнанной НКР сообщили, что с Азербайджаном достигнуто соглашение о мире. Армения в эту войну не вмешалась. Галерея DW.
Конфликты21 сентября 2023 г.8 фото
external

Армения все больше отдаляется от Москвы: что будет с военной базой России в Гюмри и членством в ОДКБ

Армения все больше отдаляется от Москвы: что будет с военной базой России в Гюмри и членством в ОДКБ

В 2023 году Азербайджан, угрожая военным решением, смог установить полный контроль над Нагорным Карабахом. Жившим в регионе армянам пришлось бежать. В Ереване считают, что Кремль мог прийти на помощь Армении, но не стал этого делать. Премьер Никол Пашинян на этом фоне заявил, что его страна выйдет из ОДКБ. Все больше вопросов вызывает и расположенная в Армении российская военная база в Гюмри.
Политика27 июня 2024 г.26:00 мин.
external

Армения уходит на Запад из-за Карабаха и обиды на Москву? Что задумал Писториус для ‎бундесвера. DW Новости (05.04.2024)

Армения уходит на Запад из-за Карабаха и обиды на Москву? Что задумал Писториус для ‎бундесвера. DW Новости (05.04.2024)

После того, как Азербайджан вернул себе контроль над Нагорным Карабахом, отношения ‎Еревана с Москвой, которая играла ключевую роль вокруг этого конфликта, резко охладели. С ‎тех пор Армения идет по пути усиления партнерства с НАТО и ослабления - с ОДКБ. Сегодня ‎премьер-министр Пашинян встретился с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен и ‎госсекретарем США Блинкеном.
5 апреля 2024 г.28:55 мин.
Показать еще