Аэропорт в Ереване без пограничников РФ. Что это значит?

За несколько месяцев Ереван добился вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, а затем из столичного аэропорта. Стоит ли воспринимать это как сокращение российского военного присутствия в Армении?

Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ, осуществлявшие контроль на пункте пропуска в ереванском аэропорту "Звартноц" в течение 32 лет, официально покинули его и передали полномочия армянским властям. Этот шаг на фоне усиливающейся напряженности в армяно-российских отношениях многие восприняли как свидетельство сокращения российского военного присутствия в Армении, где РФ все еще имеет военную базу и охраняет границы Армении с Турцией и Ираном.

Российская военная база в Гюмри (фото из архива) Фото: picture alliance/dpa/RIA Novosti/S. Guneev

Официальная церемония подписания протокола о передаче полномочий российских пограничников на КПП в ереванском аэропорту состоялась 31 июля в зоне воздушной гавани. Мероприятие прошло скромно. Документ подписали командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян и начальник Погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий. В своих речах представители сторон были сдержаны. Их формальные благодарности в адрес друг друга скорее свидетельствовали о соблюдении протокола и политкорректности, нежели о проявлении духа союзнического взаимодействия. Пограничники РФ несли службу на КПП "Звартноц" вместе с армянскими согласно межгосударственному договору, начиная с 1992 года. В соответствии с этим же документом российские пограничники охраняют границу Армении с Ираном и Турцией.

Почему российские пограничники ушли из "Звартноца"

К решению о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Армения и Россия пришли не сразу. Это произошло на фоне усиливающихся трений между двух стран, когда Ереван в феврале 2024 года объявил о приостановке своего членства в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), курируемом Россией региональном военно-политическом блоке, в который, помимо РФ и Армении, входят также Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Параллельно Ереван активно углубляет отношения с Западом вплоть до проведения военных учений с США и получения оборонной помощи от ЕС, что российские высокопоставленные лица называют попыткой переориентации внешнеполитического вектора страны с России на Запад.

В то же время в Ереване старались избегать конфликтов с Москвой по поводу вывода российских пограничников из аэропорта. Тем не менее спикер парламента Армении Ален Симонян в феврале текущего года резко высказалсяза прекращение деятельности российских пограничников в ереванском аэропорту, утверждая, что их работа делает границы Армении более уязвимыми.

КПП на границе Ирана и Армении Фото: khabarerooz

Вскоре после этого последовало официальное требование о выводе российских пограничников из столичного аэропорта. Уже в начале марта премьер-министр Никол Пашинян попытался разрядить ситуацию, заявив, что армянские пограничники в официальном послании поблагодарили российских коллег за помощь в обеспечении безопасности и намерены продолжать контроль на границе самостоятельно.

Кроме того, обсуждение роли российских пограничников в Армении обострилось после инцидента с российским уклонистом Дмитрием Сетраковым, которого в декабре 2023 года, согласно публикациям местных СМИ, российские силовики задержали в Ереване, не уведомив армянские правоохранительные органы. Позже Сетракова депортировали в Россию. Армянские правозащитники осудили действия российских пограничников, назвав их "атакой на правовую систему Армении".

Россия сокращает свое военное присутствие в Армении?

С тех пор Еревану удалось согласовать с Москвой вывод российских военных из нескольких армянских областей, что вкупе с прекращением деятельности российских пограничников в ереванском аэропорту многие называют шагом в сторону сокращения российского военно-политического присутствия в Армении. Так, в частности, считает армянский политолог Давид Арутюнов, по словам которого, процесс сокращения влияния России в Армении очевиден. "Без сомнения такой процесс идет, что в целом свидетельствует об изменении роли России в регионе", - сказал в беседе с DW Арутюнов.

Не исключая возможность дальнейшего сокращения российского военного присутствия в Армении при резком ухудшении отношений между Ереваном и Москвой, другой армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян, все же пока склонен думать иначе. "Вывод пограничников из ереванского аэропорта скорее является свидетельством демарша или кризиса в армяно-российских отношениях. Однако не думаю, что пока стоит воспринимать это как начало процесса сокращения российского военного присутствия в Армении", - сказал Искандарян DW, добавив, что при сокращении военного присутствия речь должна идти о выводе 102-й российской военной базы в армянском городе Гюмри. Этот вопрос регулируется отдельным межгосударственным договором, а срок дислокации базы истечет только в 2044 году. Прервать этот договор только по воле Армении, по словам политолога Искандаряна, невозможно.