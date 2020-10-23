Россия Путина глазами посла Германии

"Ну и что вы будете делать на пенсии, господин посол? Книгу напишете?" - этим вопросом Владимира Путина завершалась пятилетняя служба в Москве посла Германии Рюдигера фон Фрича (Rüdiger von Fritsch). Путин тет-а-тет с германским послом - крайне необычная встреча, пишет фон Фрич: президенты таких стран, как США, Франция или Россия послов у себя не принимают. Возможно, дело в том, что оба - бывшие кадровые разведчики?

Сам посол этот факт обошел стороной, но как бы то ни было, в июне 2019 года состоялся продолжительный откровенный разговор, а когда фон Фрич сказал, что действительно собирается написать такую книгу - о России и Германии и о том, почему две страны так разошлись в последние годы, то Путин, со слов посла, намерение будущего автора поддержал: "Это хорошая идея. Сделайте это! Мы должны стараться лучше понимать друг друга".

И вот в октябре 2020 года в берлинском издательстве Aufbau Verlag вышла книга "Russlands Weg. Als Botschafter in Moskau" ("Путь России. Глазами посла в Москве"), предисловие к которой написал российский писатель Виктор Ерофеев. Рюдигер фон Фрич, пишет Ерофеев, прибыл послом в Москву в очень трагический год для российско-европейских отношений - в марте 2014 года: "Московский политтеатр удивил зрителей на всей планете ловкой спецоперацией по присоединению Крыма к России, запятнав себя позже кровью уже вполне реальной войны в Европе, на юго-востоке Украины", - описал ситуацию того времени Ерофеев.

Главный парадокс России?

"У меня даже не было никакой возможности познакомиться со страной поближе, завязать личные отношения. Это была конфронтация, с самого начала", - описывает фон Фрич свои первые впечатления после прилета в Москву спустя 5 дней после аннексии Крыма. Но на самом деле Россия для барона Рюдигера фон Фрич-Зеерхаузена - это его полное имя - не была незнакомой страной и тем более - чужой. Он потомок старого дворянского рода и называет себя выходцем из балтийских немцев, которые жили в Российской империи. "Мой прадед (Ганс Розен - Ред.) был депутатом обеих палат парламента - Государственной думы и Государственного совета - до начала Первой мировой войны". Дочь прадеда, бабушка автора, закончила школу в Москве в 1916 году.

Обложка книги Рюдигера фон Фрича "Путь России. Глазами посла в Москве"

Читатель, мало знакомый с Россией, найдет в книге увлекательно рассказанные ключевые фрагменты российской истории - те из них, которые помогают понять Россию сегодняшнюю. Бывший германский посол пишет о собственных симпатиях к России, но находит возможность высказаться недвусмысленно и прямо о ее, по его мнению, основных "болевых точках". СССР Рюдигер фон Фрич называет последним колониальным государством и пишет о тоске по империи - "веймарском синдроме", который, по его убеждению, движет не только лично Путиным, но и многими простыми людьми в России.

Чтобы понять Россию, фон Фрич считает важным знать ее парадокс: "Самая большая, самая богатая полезными ископаемыми страна на планете, могущественная и агрессивная - когда теоретически, когда реально, - живет в постоянном страхе, что ей угрожают и ее притесняют".

Мифы Кремля

Что делает вышедшую книгу особенно ценной, это поразительная открытость, с которой бывший посол ФРГ проливает свет на секреты дипломатической кухни и пересказывает вербальные стычки с российскими визави в годы работы в Москве. После слов об аннексии Крыма замглавы МИДа РФ Владимир Титов, со слов фон Фрича, "возмущенно посмотрел и перебил" его, сказав, что "правильнее называть ее интеграцией", а на замечание, что действия России подорвали доверие, только переспросил: "Подрыв доверия?!!?". Это страны Запада, по словам Титова, подорвали доверие России, нарушив обещание не расширять НАТО на восток и не размещать войска НАТО на территории бывшей ГДР.

"Российскому замминистра должно быть известно, что он был неправ, но он все равно попробовал использовать два любимых аргумента, с которыми я потом много раз еще сталкивался", - комментирует фон Фрич.

Рюдигер фон Фрич - в центре, Владимир Путин - справа, глава Татарстана Рустам Минниханов - слева

В другом месте книги Рюдигер фон Фрич подробно объясняет, что никаких обещаний подобного рода со стороны Германии или НАТО никогда не было и быть не могло. Когда летом 1990 года шли переговоры, давшие основу объединению Германии, то еще даже не распался блок Варшавского договора. Так что подобные обещания были бы абсурдом, уверен бывший германский посол.

"Это означало бы объявить о распаде восточного военного блока еще до его официального роспуска", - заметил фон Фрич. И вообще, тем, кто жалуется на то, что НАТО приблизилось к России, хотя, по словам фон Фрича, лишь ответило на легитимные просьбы европейских государств, бывший посол советует задуматься над тем, что "российские военные против желания европейских государств до сих пор находятся на их территории: в Грузии, Молдавии, а также в Украине".

Бывший германский посол не жалеет в книге сил на то, чтобы разобрать и аргументированно ответить на все обвинения, которые ему как представителю западного дипкорпуса выдвигали российские власти. "Как часто в разговорах с российскими официальными лицами мне говорили, что Запад использует коварные теории заговора и реализует хитрые, далеко идущие стратегии во вред России. И как часто у меня проскакивала мысль - хотел бы я, чтобы мы были такими изощренными и такими последовательными, как вы это себе представляете", - пишет фон Фрич.

В книге уделено немало места для попытки развенчать ключевые мифы российской государственной пропаганды, особенно вокруг Крыма. Экс-посол Германии констатирует, что в России вообще куда выше ценится не закон, а чувство справедливости, и что Москва считает решение отобрать у Украины Крым именно "справедливым". Но по международному закону это аннексия, и никак иначе: "Не стоит называть зебру полосатой лошадью", - метафора фон Фрича.

Как говорить с Москвой на равных

Проанализировав современную российскую внешнюю политику, бывший посол Германии приходит к такому выводу: "Она создает факты и ставит других перед альтернативой: соглашаться или возражать. Никто не ищет сближения, принято ждать, когда другой проявит инициативу. "Вы что, шутите?!?" - ответил мне советник президента Юрий Ушаков, когда в разгар украинского конфликта я спросил, почему всегда канцлер ФРГ звонит в Москву, чтобы попытаться найти решение, и не мог бы российский президент тоже первым взяться за телефон".

Несмотря на недвусмысленные и вероятно неприятные для российских властей выводы Рюдигер фон Фрич верит: у тесного сотрудничества между Россией и Германией, и шире - всей остальной Европой - альтернативы просто нет. И поэтому с Кремлем, как бы сложно это ни было, придется договариваться. И своей книгой Фрич-дипломат словно хочет показать: вот как можно говорить с Москвой на равных - оставаться вежливым и дипломатичным, но при этом высказывать свою точку зрения откровенно и прямо.

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