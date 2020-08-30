Михаил Иванович Путин и другая закулиса: новый роман Ильи Троянова

Роман "Двойной след" Ильи Троянова (Ilija Trojanow) начинается интригующе: рассказчику, известному журналисту-разоблачителю, подкидывают секретные документы два информанта, представляющие две противоборствующие секретные службы - ФБР и СВР. Один мейл написан по-английски, другой - по-русски. Сговор двойных агентов? Или шпионы, в которых проснулась совесть? Поначалу разобраться очень трудно.

Замаскированная публицистика

Лирический герой начинает разбираться с подкинутыми документами. Доклады, справки, донесения, стенограммы прослушки, краткие биографии... Мелькают знакомые имена: Андропов, Крючков, Березовский, Олег Калугин, Николай Кручина, Назарбаев, Акаев, Сергей Михайлов по кличке Михась и Вячеслав Иваньков по кличке Япончик... Голова идет кругом. "Причем не только у читателя, но и у рассказчика", - иронически замечает по этому поводу рецензент медиакомпании NDR.

"Если читатель все же доберется до страницы 100, он будет вознагражден, - добавляет критик. - Тогда действительно начинается роман". Заметим, правда, что это почти половина книги: в ней, в общей сложности, 235 страниц. И хотя в романе даже есть небольшая любовная история, все же в общем он выглядит как публицистика, "замаскированная под роман", как выразился один из немецких рецензентов.

Замаскированная, надо сказать, очень слабо - явно по замыслу автору. Реальных имен и реальных событий (в интерпретации автора), как вы поняли, в книге великое множество. Но "маскировка" тоже имеется. Так, например, известный американский финансист, миллиардер и педофил Джеффри Эпштейн, покончивший жизнь самоубийством в тюрьме, носит в романе имя Джоффри Вассерштейна, бывшая супруга Дональда Трампа Ивана, в девичестве Зельничкова, названа Иваной З. и так далее. При этом биографии таких персонажей за незначительными отклонениями соответствуют биографиям реальных прототипов.

Илья Троянов и Илья Троянов

То же можно сказать и о рассказчике, от имени которого ведется повествование. Его зовут, как и автора романа, Иван Троянов. Он - журналист, разоблачающий власть имущих, происки секретных служб, попытки манипулировать массовым сознанием, покушения на свободу печати и т. д. И много поездивший по миру.

Илья Троянов

Ну, точно, как реальный Илья Троянов. По происхождению он болгарин. Родился в Софии. Когда ему было шесть лет, семья Троянова бежала на Запад и получила в ФРГ политическое убежище. В школу он ходил в Мюнхене и в Найроби (Кения), где работал инженером его отец. Какое-то время жил в Париже, потом в Мумбае, в Кейптауне, последние годы - в Вене... Совершил хадж в Мекку. Основал два издательства, одно из них - имени Кирилла и Мефодия. Название обманчиво: оно специализируется не на литературе славянских стран, а на книгах африканских писателей.

Кроме романов, удостоенных множества литературных премий (больше всего известен его первый роман "Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом", опубликованный на русском языке в 2009 году), Илья Троянов пишет книги об Африке, путевые заметки и статьи о том, как под видом борьбы с терроризмом политики и спецслужбы пытаются контролировать всё и вся в мире и ущемляют гражданские свободы. Одна из книг, соавтором которой был Троянов, так и называется: "Покушение на свободу".

Несколько лет назад из-за подобных публикаций, которые можно было бы назвать политическими памфлетами с элементами конспирологии, Илье Троянову не разрешили въезд в США. Потом, правда, после вмешательства ПЕН-клуба и Гёте-Института, визу все-таки дали.

Всемирный заговор

Роман "Двойной след" - вполне в духе этих публикаций, задуманных как разоблачительные. Шпионы, политики, российские олигархи, американские миллионеры, торговцы произведениями искусства, воры в законе, аферисты и лоббисты, дилеры и киллеры, "крестные отцы" мафии, функционеры ФИФА, - все связаны друг с другом, все делают одно черное дело, обманывая и обкрадывая наивный народ. Конечно, надо открыть людям глаза! Что Троянов-автор и Троянов-герой романа и делают - с помощью тайных информантов-разоблачителей из американской и российской разведок.

Они снабжают Троянова в романе сверхсекретными документами. Действительные ли это документы или выдумка автора? В какой-то момент перестаешь понимать. Уж не знаю, является ли это достоинством или недостатком романа. Во всяком случае, так было задумано. Не случайно автор предпослал своей книге слова: "Все в этом романе правда или правдоподобно".

Российский президент наставляет американского

Среди приведенных документов есть даже запись беседы с глазу на глаз в Стокгольме (на самом деле они встречались в Хельсинки) президентов России и США, которые носят в романе псевдонимы Падающая башня- в смысле Пизанская башня - и Михаил Иванович. Впрочем, резенцент радиостанции Deutschlandfunkпрямо пишет о встрече Путина и Трампа.

Обложка романа "Двойной след"

Автор романа представляет стенограмму так, как будто это реальная запись, а не литературная фикция. Ну, и разговорчик, скажу я вам! Падающая башня явно заискивает перед российским президентом и делает ему комплименты, называя, его, например, самым богатым человеком в мире. На что Михаил Иванович скромно отвечает: "У меня есть определенные привилегии".

Президент России советует американскому президенту быть тверже. Потом говорит о смерти "тех, кто нас предает" и наставляет коллегу: "Предатели долго не живут. Мы найдем их... Если это случится, с вашей стороны было бы умно не слишком резко на это реагировать..."

Убийцы, педофилы, приватизаторы

На всемирный заговор в книге Троянова играет всё: и подобные "документы", и список жильцов Трамп-тауэр - 58-этажного небоскреба Дональда Трампа в Нью-Йорке, и деньги, которые выделяет Международный валютный фонд развивающимся странам, и "убийство" (другого варианта автор и не допускает) бывшего министра печати России Михаила Лесина, и приватизация, и высокопоставленная "клиентура" Джеффри Эпштейна...

Действие стремительно переносится из Гонконга в Москву, из Нью-Йорка в Вену, из Майами в Березники... И везде Троянов находит подтверждение своим подозрениям. Ну, как же люди этого не видят?!

Читателям, интересующимся теориями заговора и верящим в "мировую закулису", книга, несомненно, будет интересна.

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