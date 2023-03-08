Россия подвергла Украину новому ночному ракетному обстрелу

На 379-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 9 марта (время московское).

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Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Зафиксированы пуски ракет Россией из района Скадовска. В Одесской области и Павлограде работает противовоздушная оборона.

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За мирным планом Пекина по Украине, представленным в феврале, вероятно, стоит прогноз китайских военных экспертов, согласно которому война закончится летом 2023 года, пишет издание Nikkei Asia. Оно отмечает, что, прежде чем этот план был обнародован китайскими властями, Академия военных наук КНР опубликовала доклад с результатами моделирования конфликта в Украине. Из них следует, что и российская, и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после истечения лета, причем у России будет некоторое преимущество.

Результаты моделирования могли быть намеренно искажены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, поддерживающему связи с Москвой. Однако летом истекает и срок действия пакета помощи Украине от США в размере 45 млрд долларов. Если учесть, что в Палате представителей сейчас большинство имеют республиканцы, часть которых критикует щедрую помощь Киеву, неизвестно, что будет с этой помощью осенью, отмечают журналисты.

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Воздушная тревога во многих областях Украины сохраняется. Сообщается о взрывах в Черниговской области. Мониторинговые паблики предупредили об угрозе российскоого ракетного удара. Telegram-канал Perepichka NEWS в свою очередь пишет, что ракетные пуски уже состоялись. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу. Телеграмная служба новостей сообщила, что в направлении Киевской области со стороны Черниговской летит группа дронов-камикадзе Shahed.

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Правительство Чехии одобрило отправку миссии, задача которой - помочь в расследовании военных преступлений, совершенных в Украине, сообщает чешский телеканал CT24 . Группа сотрудников военной полиции численностью до 15 человек войдет в состав следственной группы Международного уголовного суда (МУС) и будет привлекаться к работе периодически - по четыре-шесть недель несколько раз в год, в зависимости от потребностей МУС. Чешские специалисты будут работать не только на территории Украины, но и в Нидерландах, где располагается штаб-квартира МУС. Решение правительства Чехии еще должно быть одобрено обеими палатами парламента страны.

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В ряде областей Украины, в том числе Киевской, Черниговской и Сумской, объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в зоне Каспийского моря летят 10 самолетов Ту-95 и что возможны пуски ракет по украинской территории.

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Россия, по-видимому, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, однако вероятность такого сценария сохраняется, говорится в ежегодном отчете об угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов, опубликованном американский разведкой. "Российские лидеры до сих пор избегали действий, которые могли бы расширить конфликт за пределы Украины, но риск эскалации остается значительным", - поясняется в докладе. Его авторы отмечают, что военные неудачи в Украине могут нанести ущерб репутации президента РФ Владимира Путина внутри страны и тем самым спровоцировать дополнительные эскалационные действия России в попытке властей вернуть себе общественную поддержку.

Дуда призвал готовить пилотов Украины на истребителях F-16

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Президент Польши Анджей Дуда призвал начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Это "необходимо", заявил он в интервью американскому телеканалу CNN .

По мнению польского президента, вооруженные силы Украины захотят соответствовать стандартам НАТО и поэтому будут использовать истребители F-16. "Подготовка пилотов в Украине важна и совершенно необходима", - сказал он.

Кроме того, Анджей Дуда вновь указал, что Польша готова передать свои истребители МиГ-29 советского производства Украине, но в рамках международной коалиции. "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова использовать их немедленно", - сказал Дуда.

Хроника событий 8 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 марта 00.00 - 13.59 >>>

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