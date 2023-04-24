Россия начала применять танки Т-14 "Армата" в Украине

На 426-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 25 апреля (время московское).

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Согласно сообщению государственного информационного агентства РИА "Новости" , Россия начала применять новейшие танки Т-14 "Армата" для ведения огня по украинским позициям. "В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", - цитирует агентство информированный источник. В январе британская военная разведка сообщила, что российские войска в Украине неохотно приняли первую партию этих машин из-за "плохого состояния" танков, указывает Reuters. По мнению разведки, использование Т-14, вероятно, было бы "решением с высокой степенью риска", которое было бы принято в первую очередь в пропагандистских целях.

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Вопрос о предоставления Сеулом военной помощи Украине не включен в повестку встречи президентов Южной Кореи Юн Сок Еля и США Джо Байдена, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента республики. "Что касается того, будет ли на повестке дня поддержка оружием, я скажу, что на данный момент этого не будет", - заявил чиновник журналистам. Тем не менее он отметил, что лидеры США и Южной Кореи обсудят ситуацию на Украине в контексте глобальных проблем.

В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина станет важной темой в переговорах Байдена и Юн Сок Еля, но не стал вдаваться в подробности. Юн Сок Ель посещает США с государственным визитом с 24 по 29 апреля.

Ранее президент Южной Кореи допустил возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники, напоминает "Интерфакс". В Кремле в связи с этим выразили сожаление.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Гутерреш передал российскому дипломату письмо на имя Владимира Путина, в котором предлагаются пути для расширения и продления зерновой сделки, сообщила пресс-служба ООН .

Пресс-служба добавила, что Гутерреш отправил аналогичное письмо двум другим сторонам, подписавшим соглашение, - Турции и Украине. Кроме того, отмечается, что генсек ООН принял к сведению озабоченность, выраженную Россией по поводу выполнения Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки. Он представил Лаврову отчет об уже достигнутом в этом отношении прогрессе.

11-й пакет санкций ЕС будет принят не раньше второй половины мая

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Поддержка Украины, равно как защита ценностей свободы во всем мире, соответствует интересам национальной безопасности США, поэтому нынешняя администрация Белого дома продолжит уделять этому внимание. Об этом, как передает "Укринформ" , заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он, по его словам, "слышал голоса, утверждавшие, что США должны сосредоточиться на происходящем дома" вместо поддержки Украины. Однако, отметил Салливан, предыдущие президенты страны как от Демократической, так и от Республиканской партий действовали сразу на обоих направлениях.

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11-й пакет санкций ЕС в отношении России находится на этапе обсуждений и будет введен не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, в него могут включить персональные ограничения против представителей российской системы правосудия и "тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей". Ранее 24 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против РФ.

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В Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, поступило уголовное дело в отношении подданных Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, шведа Матиаса Густавссона и хорвата Векослава Прибегу, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 278 и 359 (насильственный захват власти или удержание ее, а также участие наемника в вооруженном конфликте или пособничество в этом) УК РФ, сообщает издание "Коммерсант". Если по первой статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы, то по второй, до 15 лет. Большинство из обвиняемых в наемничестве были взяты в плен весной 2022 года в Мариуполе.

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении условий "зерновой сделки"

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Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении условий "зерновой сделки". В российском военном ведомстве заявили, что Киев использовал отведенный для нее гуманитарный коридор для атак беспилотниками Севастополя в аннексированном Крыму 23 марта и 24 апреля. "Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы", - говорится в заявлении российского Минобороны.

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Войска РФ могут пойти в наступление на нескольких участках фронта в Украине с улучшением погодных условий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" . По его словам, Соединенные Штаты усиливают помощь Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.

Кирби также перечислил потребности ВСУ сегодня, среди которых он назвал бронетехнику, артиллерию, системы противовоздушной обороны и материально-техническое обеспечение.

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ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию, заявив, что такой шаг неосуществим, сообщает Financial Times . "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", - цитирует издание чиновника, участвующего в подготовке предстоящего саммита "Большой семерки" в Хиросиме 19-21 мая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и еще несколько ключевых союзников Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в РФ, а на майском саммите G7 в Японии к дискуссии планируется привлечь страны ЕС. Это полностью изменило бы действующий санкционный режим. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпали бы уже все товары, за исключением тех, для которых сделано исключение.

Хроника событий 24 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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