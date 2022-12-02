РНК-вирус у детей. Почему в ФРГ возросло число заражений?

РНК-вирус вызывает респираторные инфекции. Особенно часто им заражаются младенцы и маленькие дети. Насколько опасен вирус для малышей и что нужно о нем знать?

"Катастрофическая ситуация: койки интенсивной терапии в детских больницах Германии почти все заняты". "Десятки больниц вынуждены отказываться от тяжелобольных детей". Уже несколько недель немецкие СМИ публикуют статьи с такими тревожными заголовками. Врачи-педиатры в один голос говорят о резкой нехватке мест в больницах.

"В ходе последней проверки было установлено, что в 43 из 110 детских больниц нет ни одной свободной койки в обычных отделениях", - объявила 30 ноября Немецкая междисциплинарная ассоциация интенсивной терапии и неотложной медицины (Divi) в Мюнхене. Еще более пугающая ситуация в отделениях детской интенсивной терапии: на конец ноября там оставалось всего 83 свободных места на всю страну - 0,75 процента на больницу, установила Divi.

Что представляет собой РНК-вирус

Причина напряженной обстановки заключается в том, что среди детей резко выросло число заражений респираторно-синцитиальным вирусом (РНК-вирус), который относится к группе пневмовирусов и вызывает повреждения дыхательных путей.

РНК-вирус распространен во всем мире Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

РНК-вирус появляется сезонно. В этом году высокая волна инфицирований наблюдалась уже в конце лета - намного раньше обычного сезонного роста заболеваний. Заразиться этим вирусом может любой человек независимо от возраста. Для вызванных этим патогеном заболеваний характерны повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Взрослые обычно переносят такую инфекцию без особых проблем, если только у них нет серьезных предшествующих заболеваний легочных путей или проблем с иммунной системой.

Намного опаснее этот вирус для детей. У младенцев и малышей в возрасте до трех лет он может вызвать бронхиолит. Происходит отек слизистых оболочек, ребенку становится трудно дышать и повышается риск развития пневмонии. А образование слизи в еще очень тонких разветвлениях бронхиальных труб может вызвать серьезные повреждения бронхов. У некоторых развиваются симптомы, как при коклюше - для младенцев и маленьких детей это может привести к нарушению дыхания и к угрозе жизни.

Почему болеет так много детей

По данным Института имени Роберта Коха (РКИ), от 50 до 70 процентов всех детей заражаются РНК-вирусом в течение первого года жизни. К концу второго года жизни с ним встречаются практически все дети. В целом, риск развития тяжелого течения болезни не так высок: на каждую тысячу инфекций РНК-вирусом среди детей в возрасте до одного года приходится 48,5 случая заболеваний дыхательных путей и 5,6 случая тяжелого течения болезни. Но со времен пандемии коронавируса ситуация несколько изменилась.

На пике пандемии коронавируса инфекции, вызванные вирусами простуды, были редкостью - в том числе, и РНК-вирусом. В тот период большинство людей уделяли пристальное внимание правилам гигиены: часто мыли руки, носили маски, держались на расстоянии друг от друга. Вирусам всех видов было гораздо труднее распространяться далеко и быстро.

В этом году ограничения уже не такие строгие и вызывающим простуду вирусам не нужно преодолевать большие расстояния или проникать сквозь маски, чтобы попасть в организм человека. Они беспрепятственно могут достичь верхних дыхательных путей, откуда начинается заражение. Мишенями вирусов становятся дети, которые в течение двух последних лет не переболели простудными заболеваниями.

При первых же симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу Фото: Matej Kastelic/Zoonar/picture alliance

Заболевают и малыши, которые сталкиваются с вирусом в первый год своей жизни. Ситуацию усложняет так называемый "догоняющий эффект": в период пандемии коронавируса были закрыты ясли и детские сады, у детей было меньше контактов, а, значит, и меньше заражений. Сейчас все дошкольные учреждения снова открыты, и многие дети заражаются одновременно. В итоге общее число заболеваний резко возрастает.

Кроме того, многие заболевшие дети не успели выработать против РНК- и других вирусов простуды антитела, которые помогают организму легче переносить заболевание. Из-за сильных ограничений во время пандемии коронавируса иммунная система многих малышей только сейчас впервые встретилась с этим видом патогенов.

Именно этим и объясняется резкий всплеск заражений РНК-вирусом в Германии. В еженедельном отчете РКИ, посвященном ситуации с коронавирусом, говорится, что в ближайшие недели ожидается дальнейший рост заражений респираторно-синцитиальным вирусом. "Это уже не кривая: значения идут вертикально вверх", - цитирует агентство dpa Флориана Хоффмана (Florian Hoffmann), эксперта в области педиатрической интенсивной терапии и неотложной медицины.

На что следует обратить внимание родителям

Тревожным сигналом для родителей должно стать затруднение дыхания у детей. Хрипы при вдохе или выдохе, свист в легких или своеобразное потрескивание тоже может быть признаком того, что ребенок инфицирован РНК-вирусом.

Институт Роберта Коха также подчеркивает, что дети, зараженные этим видом вируса, часто не хотят есть и пить и могут быть подвержены приступам рвоты. Они становятся апатичными, теряют интерес к происходящему и жалуются на усталость. В таких случаях необходимо срочно обратиться к педиатру. РКИ предупреждает, что в ближайшее время уровень новых инфекций продолжит расти. Это касается не только Германии, но и других европейских стран. К примеру, Франция еще в начале ноября разработала чрезвычайный план действий на случай эпидемии бронхолита.

Лечения от заболеваний, вызванных РНК-вирусами, в настоящее время не существует. Вирусные пневмонии, в отличие от бактериальных, лечатся только симптоматически. При тяжелом течении болезни и госпитализации ребенку назначают кислородотерапию, а если из-за проблем с дыханием он не может есть и пить, его кормят при помощи желудочного зонда.

Вакцины против этого вида вируса пока нет. Единственным доступным средством профилактики на данный момент являются моноклональные антитела, некоторые из них приходится вводить несколько раз. Но недавно американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о прорыве в разработке вакцины против от РНК-вируса, которая вводится беременным женщинам и предназначена для иммунизации ребенка в утробе матери и через грудное молоко. В настоящее время концерн намерен подать заявку на утверждение этой вакцины.

Смотрите также: