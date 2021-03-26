 Где лучше лечиться от пневмонии и множить шедевры? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2021

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Культура и стиль жизни

Где лучше лечиться от пневмонии и множить шедевры?

Ответ на этот вопрос точно знал выдающийся немецкий художник Йозеф Бойс. Почитайте статью и узнаете, на каком острове - лучший климат для лечения воспаления легких!

Батарейка Капри, 1985 год

В воскресенье, 28 апреля, в Вуппертале открывается уникальная выставка. В экспозицию вошли 20 работ прославленного немецкого постмодерниста Йозефа Бойса (Joseph Beuys) из разных частных коллекций. Они собраны под общим названием "Perpetual Motion". На заглавном снимке - "Батарейка Капри" 1985 года. Бойс заболел воспалением легких и отправился на итальянский остров, славящийся лечебным климатом и цитрусовыми. Здесь и было создано это произведение.

Йозеф Бойс хотел, чтобы искусство и сам процесс создания произведений вышли за рамки традиционных представлений. Свой главный девиз "Каждый человек - художник" он сформулировал в 1968 году. В "творчестве для всех" он видел возможность постоянного изменения сознания людей, обретения безграничной свободы.

Кирпич для F.I.U.

"Кирпич для F.I.U." - как и "Батарейка Капри", один из объектов, олицетворяющих множественную идею (многократное воспроизведение идентичных произведений) в творчестве Бойса. Он хотел восстановить роль объекта в искусстве, получить энергию из предметов быта и наполнить их новой силой и смыслом

Бойс рассматривал художественные произведения как "инструменты". С их помощью он хотел привести в движение идеи, которые могут повлиять на общество. Он хотел, чтобы выставки были "мастерской" для продуктивного преобразования свободной энергии: музеи - не как помещения, а как созидательные пространства, в которых всех приглашают активно поучаствовать в некоем творческом процессе. Идеи, рожденные в этих пространствах, считал Бойс, способны оказывать влияние и на экономику, и на правовую систему, делать жизнь лучше.

Ванна для героини, бронза и кипятильник, 1984 год

"Ванна для героини", бронза и кипятильник, 1984 год

Йозеф Бойс и Тони Крэгг

Инициатор вуппертальской выставки - британский скульптор Тони Крэгг (Tony Cragg), живущий в Вуппертале. В свое время именно Йозеф Бойс вдохновил его на творчество, а потому у Крэгга по случаю 100-летия Бойса, которое широко отмечается в Германии в этом году, возникло желание организовать выставку работ немецкого художника в двух павильонах в Парке скульптур Вальдфриден (Waldfrieden). Парк этот является частным музеем Тони Крэгга: в трех павильонах, а также под открытым небом выставлены его работы, здесь же проходят выставки произведений художников, близких Крэггу по духу.

Тони Крэгг рядом с ванной Йозефа Бойса

Тони Крэгг рядом с ванной Йозефа Бойса

Крэгг впервые встретил Бойса в 1972 году в Лондоне. Тогда 23-летний Крэгг был потрясен лекцией Бойса, его энциклопедическими знаниями, его видением искусства как такового. Экспонаты, которые Крэгг отобрал для выставки в Вуппертале, взаимодействуют друг с другом, находясь в диалоге, производя и сохраняя энергию, уверен британский скульптор.

Экспозиция "Perpetual Motion” - это повод для новой полемики вокруг произведений Йозефа Бойса, который был и художником, и политическим активистом, и весьма остроумным мыслителем.

100 лет со дня рождения Йозефа Бойса исполняется 12 мая 2021 года. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 20 июня.

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