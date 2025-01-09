Режим Асада пал: пришло время снять санкции с Сирии?

При режиме Асада в отношении Сирии были введены жесткие международные санкции. Но Асада свергли, причина продлевать санкции исчезла. Эксперты говорят, что действующие ограничения грозят мирному транзиту власти в Дамаске.

Международные санкции делали преступным любое сотрудничество с сирийскими властями при Асаде. Но каким должно быть взаимодействие с новым руководством страны? Этим вопросом задаются гуманитарные организации, представители гражданского общества и сирийские эмигранты с тех пор, как повстанцы свергли режим Башара Асада.

Сирия долгое время остается государством, в отношении которого введены едва ли не самые жесткие в мире санкции - из-за клана Асадов, который правил страной на протяжении 54 лет. Но после падения режима в Дамаске, сирийские повстанцы создали переходное правительство, которое унаследовало все наложенные на режим Асада ограничения.

Не повторить ошибки, сделанные в случае Афганистана

Действующие в отношении Сирии санкции не позволяют заключать сделки по импорту пшеницы или топлива, сообщил агентству Reuters министр финансов переходного сирийского правительства. Новый министр иностранных дел Асаад Шайбани также затронул тему санкций во время визита в Катар на прошлой неделе. "Мы вновь призываем США отменить эти санкции, которые теперь направлены против сирийского народа", - заявил министр.

По словам сирийских политиков, если ограничения не будут сняты, стране грозит катастрофа, и эксперты склонны с этим согласиться. "Экономика Сирии находится в большой опасности, и транзит власти рискует столкнуться с большими проблемами, если такая траектория развития, которая усугубляется западными санкциями, продолжится", - подтверждает Жюльен Барнс-Дейси, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

На Сирию при Башаре Асаде (слева) было наложено примерно 3000 санкций, а на Россию при президенте Владимире Путине - около 20 000 Фото: Kremlin Press Office/Anadolu/picture alliance

Афганистан после прихода к власти талибов в 2021 году служит примером того, чего не следует делать в подобных случаях, написали на прошлой неделе эксперты Международной антикризисной группы (ICG) в журнале Foreign Policy. "Внешние игроки, похоже, готовы повторить многие из тех же ошибок, которые они совершили в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан", - утверждают эксперты.

Западные правительства "оставили в силе экономические санкции, которые не оказали на талибов никакого смягчающего воздействия, а (наоборот. - Ред.) нанесли удар по прагматичному крылу "Талибана", расширив возможности сторонников жесткой линии в первые нестабильные месяцы правления режима".

Небольшое облегчение для Сирии

В понедельник, 6 января, правительство США, похоже, пошло на изменение своей санкционной политики в отношении Сирии посредством выдачи так называемой генеральной лицензии. Она не отменяет санкции, но предусматривает некоторые исключения из них.

Генеральная лицензия 24, выданная управлением Минфина США по контролю за иностранными активами, действует в течение шести месяцев и разрешает "операции с сирийскими государственными структурами", а также сделки, связанные с поставками топлива и электроэнергии и "некоммерческими личными денежными переводами" через Центробанк Сирии. Под последними обычно понимаются личные переводы средств и зарплаты.

Документ дополняет "гуманитарные исключения", принятые ранее ООН, ЕС и США после землетрясения, произошедшего на севере Сирии и в Турции в 2023 году. По мнению базирующейся в Вашингтоне группы правозащитных организаций "Американская коалиция за Сирию" (ACS), лоббировавших отмену санкций, выдачу лицензии можно рассматривать как "частичную победу".

Это "шаг в правильном направлении", указал в заявлении, присланном DW, сотрудник отдела политики ACS Самир Сабунги. И добавил, что ACS продолжит добиваться полной отмены режима санкций в отношении Дамаска.

Санкции против Сирии - какие и за что?

США впервые включили Сирию в список государств-спонсоров терроризма в 1979 году из-за того, что ее правительство поддерживало группировки, признанные Вашингтоном террористическими. В 2004 году Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции и ограничения на экспорт из Сирии в связи с ее деятельностью в соседнем Ливане. После 2011 года, когда режим Асада начал жестоко подавлять антиправительственные демонстрации, санкции были расширены из-за использования властями химического оружия, нарушений прав человека и наркоторговли.

В 2015 году французский BNP Paribas был оштрафован почти на 9 миллиардов долларов за нарушение санкций после ведения бизнеса в Судане, Иране и на Кубе Фото: Elsa BIyick/Hans Lucas/AFP/Getty Images

Евросоюз ввел санкции в отношении Сирии в 2005 году, а также усилил их, когда в 2011 году в стране началась гражданская война. Кроме того, возглавившая декабрьское наступление на Дамаск радикальная исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) также находится под международными санкциями, поскольку многие страны, в том числе США, Великобритания и Россия, относят ее к террористическим организациям из-за связей с "Аль-Каидой".

Поможет ли новым сирийским властям генлицензия Минфина США?

Возможно, что генеральная лицензия Минфина США окажется не очень эффективной, предупреждают эксперты. Это связано с тем, что многие организации - например, банки - склонны действовать в рамках так называемого "чрезмерного соблюдения" ограничений. Опасаясь вторичных санкций или иной интерпретации правил в будущем, они проявляют крайнюю осторожность, поскольку несоблюдение санкций может привести к миллиардным штрафам.

Отмена санкций США может занять время и зависит от того, были ли введены указом президента или Конгрессом Фото: Allison Bailey/NurPhoto/picture alliance

Есть и другие сложности. Несмотря на действие генеральной лицензии, любое лицо или организация, сотрудничающие с ХTШ, все равно могут быть привлечены к ответственности "за оказание материальной поддержки террористам". Лидер "Хайят Tахрир аш-Шам" Ахмад аль-Шараа ранее обещал, что его группировка будет распущена, что может частично решить этот вопрос.

Кроме того, некоторые антисирийские санкции "применяются к конкретным институтам, которые любой временный или приходящий на смену прежнему режим, скорее всего, сохранит", пишут аналитики-юристы Скотт Андерсон и Алекс Зерден в материале, опубликованном в середине декабря в СМИ Lawfare. Например, Центробанк Сирии, поясняют они, находится под санкциями.

Как добиться отмены санкций против Сирии?

Другой аспект, касающийся санкций против Сирии, заключается в том, что пока неясно, когда и как новое переходное правительство сможет получить дополнительные послабления. На прошлой неделе высокопоставленные европейские дипломаты - министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро - посетили Сирию и встретились с представителями ХTШ. Эта поездка в Дамаск была "очень позитивным первым шагом", полагает Жюльен Барнс-Дейси из ECFR. Но, по его оценке, во время визита дипломаты, похоже, сфокусировались на довольно узкой тематике.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро на встрече в Дамаске с лидером ХТШ Ахмадом аль-Шараа (в центре) Фото: Dominik Butzmann/AA/photothek/picture alliance

"Меня больше беспокоит то, что все внимание было сосредоточено на том, что сирийцы должны сделать все правильно, чтобы заручиться поддержкой Запада", - пояснил он. И добавил, что "очень мало внимания уделяется тому, как европейцы могут активно поддерживать сирийцев в решении текущих проблем". Очевидно, что нерешительность Европы во многом оправдана, но "если европейцы и США будут действовать слишком медленно, они рискуют подорвать и без того хрупкий переходный процесс" в Сирии, предостерег Барнс-Дейси.

Как отмечают в соцсетях другие наблюдатели, ослабление санкций необходимо для того, чтобы сирийское переходное правительство могло добиться того, чего хотят ЕС и США, а не наоборот. По мнению Барнса-Дейси, теперь, когда США предложили механизм облегчение санкций, ЕС может последовать за ними. Германия рассматривает этот вопрос, и в настоящее время ведутся соответствующие переговоры на уровне ЕС, говорится в заявлении министерства иностранных дел ФРГ, полученном DW по электронной почте.

"Мы активно обсуждаем способы, с помощью которых можем снять санкции с сирийского населения в определенных секторах экономики", - сказано в заявлении. При этом в МИД уточнили, что снятие санкций и вопрос исключения ХТШ из списка террористических организаций могут быть единогласно решены только на уровне Евросоюза.